Patria Finance bude mít nového šéfa

Novým generálním ředitelem společnosti Patria Finance se od května stane devětačtyřicetiletý Richard Podpiera. Změnu ještě musí schválit Česká národní banka.

Podpiera vystřídá dosavadního šéfa Tomáše Jaroše, který se od května stane novým výkonným ředitelem útvaru Strategie & Lidské zdroje ve skupině ČSOB.

Investiční společnost Patria, která letos plánuje vstoupit na maďarský trh, patří do skupiny ČSOB.

Richard Podpiera působí v ČSOB více než 12 let. V současnosti vede retailové segmenty skupiny ČSOB. Předtím vedl několik útvarů včetně Strategie a rozvoj, Řízení aktiv a pasiv, Data a zpracování operací. Před nástupem do ČSOB pracoval ve společnosti McKinsey & Co. a v Mezinárodním měnovém fondu, svoji kariéru ve finančním sektoru začínal v roce 1994 v brokerské společnosti Atlantik FT. Vystudoval finance na Masarykově univerzitě, získal Ph.D. v ekonomii na CERGE-EI a titul CFA.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem