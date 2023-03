Investujte pravidelně a s disciplínou. Výsledky přinese čas

Úspěšně investovat na akciových trzích je složitá disciplína. Sledovat stovky společností, analyzovat, co říká jejich vedení, jaká čísla reportují nebo jak se vyvíjí poptávka po jejich produktech, zabere spoustu času. Přitom to nezaručí, že budete úspěšní. Může přijít zásah regulátora a ceny akcií klesnou o desítky procent.

Investování musí být vaše vášeň a výsledkem této vášně je potenciální zisk. Ten se udává v procentech, kterých jste jako investor za kalendářní rok dosáhli. Koncem roku máte zároveň možnost porovnat se s největšími investory a nejpopulárnějším akciovým indexem S&P 500.

A zde přichází příležitost pro každého smrtelníka, který nikdy neviděl účetní výkaz. Úspěšnost investorů se totiž obecně měří v jejich výkonnosti oproti akciovému indexu. Pokud tedy strávíte tisíce hodin analyzováním akcií a v delším horizontu nepřekonáte index, z pohledu konečného zisku byla vaše práce zbytečná. Ještě zajímavější je, že drtivá většina akciových fondů, které vám nabídnou na přepážce v bance, tento index dlouhodobě neporazí. A to ještě musíte zaplatit vstupní, výkonnostní a správcovský poplatek, což dohromady dělá kolem 2–5 procent ročně.

O autorovi Zdroj: XTB Finančním trhům se Štěpán Hájek začal věnovat už na vysoké škole v roce 2012, kdy se přes různé druhy analýz dostal až k fundamentálním analýzám jednotlivých akciových sektorů. Později se zaměřil na vývoj makroekonomických trendů, které vnímá jako hlavní hybnou sílu finančních trhů. Tím se začal prodlužovat jeho investiční horizont. Část jeho portfolia však stále tvoří aktivní správa portfolia. Ve společnosti XTB pro klienty připravuje pravidelná videa a zprávy o dění na finančních trzích. Vystupuje rovněž v médiích.

Možná vám už dochází, že pro většinu lidí je tou nejlepší – a v delším horizontu nejefektivnější – volbou koupit samotný index. Do indexů se dá investovat přes takzvané ETF fondy, u nichž se pohybují poplatky kolem 0–0,5 procenta ročně, což je oproti bankovním investičním fondům značný rozdíl.

Jak investovat do ETF fondů

Řada brokerských domů nabízí celou škálu indexových ETF fondů, které kopírují výkonnost akciových indexů, jako je například americký S&P 500. Nad jiným indexem bych osobně ani nepřemýšlel. Jeho výkonnost je za posledních 50 let 9,4 procenta, za 25 let 10,6 procenta, za deset let 12,15 procenta a za pět roků 13,57 procenta.

Ideální doba na nákup akcií, ETF či čehokoliv jiného, je obecně ve slevě, přičemž loni index S&P 500 z důvodu rostoucích sazeb, vysoké inflace a výsledné horší náladě mezi investory ztratil 18,1 procenta. Uzrál tedy čas?

Časovat se nevyplatí

Ačkoliv může k dalšímu propadu dojít, neotálejte. Především jako drobný investor se nechcete ocitnout v situaci, kdy budete časovat trh. To umí jen hrstka nejlepších investorů na světě. Osvědčeným způsobem jsou pravidelné investice na začátku každého měsíce nebo týdne. Jedná se o kouzlo složeného úročení, kdy eliminujete větší propady a v čase akumulujete úroky. Teoreticky tak při investování tisícovky měsíčně s průměrným úročením deset procent, vygenerujete jeden milion za 22 let a přes dva miliony za 30 let. Podobný postup platí i při investici větší částky, tu je ovšem lepší rozdělit po pár měsících.

Investovat dnes už skutečně může každý a jakoukoliv částku. Je potřeba jen začít, držet se pravidelnosti, být disciplinovaný a o výsledky se postará čas. Ten je důležitější než pokusy o časování trhu.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Štěpán Hájek Další články autora.

