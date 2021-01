Půl roku čekal na peníze. Stavební spořitelna chtěla dokument, který ztratila

Klient Českomoravské stavební spořitelny vypověděl smlouvu v červenci, ke svým penězům se dostal až v lednu. Spořitelna mu nakonec vrátila poplatky a omluvila se za to, že narážel na neprůstřelnou byrokracii.

Šest let si ukládal peníze na stavební spoření a když se k nim měl dostat, trvalo to kvůli pochybení zaměstnanců Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) půl roku. Spořitelna mu navíc automaticky strhávala poplatky, které by vůbec neplatil, kdyby všechno šlo tak, jak mělo.

Situace se obrátila, až když se pan Radek obrátil na redakci webu Peníze.cz a ta se s jeho příběhem obrátila na spořitelnu. Podle mluvčího ČMSS Tomáše Kofroně by se klient domohl spravedlnosti už dříve, kdyby se obrátil na firemní ombudsmanku. Doporučuje takový postup všem lidem, kteří nejsou spokojení, jak zaměstnanci ČMSS vyřídí jejich požadavky.

Kopie? Nezajímá

„V červenci jsem podal výpověď smlouvy tak, aby skončila posledního října a já měl začátkem listopadu své peníze na bankovním účtu,“ vzpomíná pan Radek. Když chtěl peníze mít v listopadu, musel výpověď podat už v červenci, protože všechny stavební spořitelny mají tříměsíční výpovědní lhůtu. Na peníze tak na konci spoření čekáte přes čtvrt roku.

Jenže pan Radek čekal dvakrát tak dlouho. Jeho smlouva se totiž někde na trase mezi obchodním místem a centrálou ztratila. Nepomohlo mu ani to, že měl kopii výpovědi, podepsanou i zástupcem spořitelny.

„Když jsem na začátku listopadu své peníze neměl, začal jsem pátrat. Zavolal jsem na klientské centrum a odpověď operátora mi vyrazila dech: Žádnou vaši výpověď tady nemáme. Namítám, že mám kopii ověřené výpovědi. Ta nás nezajímá, zavolejte poradkyni, ať nám pošle originál. Volám tedy poradkyni, ta mne ujišťuje, že výpověď na 100 % posílala, že se jí ještě nikdy taková věc nestala a že to bylo v době, kdy se ústředí stěhovalo,“ vypráví klient.

Výpověď se nenašla a kopie zaměstnancům ČMSS nestačila. „Aby mohla být výpověď smlouvy o stavebním spoření zpracována a vyplaceny finanční prostředky, je třeba doručit originál výpovědi s Vaším ověřeným podpisem naší společnosti. Z důvodu, že nebyl originál doručen, nedošlo k jejímu zpracování,“ píše panu Radkovi zaměstnankyně ČMSS. A doporučí mu, ať v průvodním dopise k nové výpovědi požádá o zkrácení výplatního termínu, protože už ji jednou sepsal.

Pan Radek tedy s těmito instrukcemi vyráží sepsat novou výpověď. „Žádám poradkyni, aby na formuláři zaškrtla políčko, že žádám o zkrácení výpovědní lhůty. To prý ale není možné, to lze jen v případě, že bych současně uzavřel nové stavební spoření,“ popisuje další neúspěch.

Na začátku ledna smlouva běží ve výpovědní lhůtě a spořitelna si stahuje poplatek 360 korun za roční vedení účtu. „Kromě toho zjišťuji, že moje cílová částka byla navýšena o 20 000 Kč, za což si ČMSS strhla 200 Kč,“ dodává Radek. Cílovou částku spořitelna automaticky zvedla, protože připsala úroky za rok 2020 a naspořená suma peněz překročila původní cílovou částku o 1218 korun. Stavební spořitelny si standardně za navýšení cílové částky berou poplatek ve výši jednoho procenta z navyšované částky.

„ČMSS tedy sebrala peníze z účtu, který již více jak dva měsíce neměl existovat,“ podotýká pan Radek.

Omlouváme se

Příběh pro něj nakonec má šťastný konec. „Bohužel v tomto případě se naši kolegové řídili striktně pravidly a právními předpisy, které vyžadují originál smlouvy. Pozapomněli přitom na klientský přístup a řešení situace ve prospěch klienta. Všechny následné události včetně účtování některých poplatků už byly automatickým procesem,“ říká mluvčí ČMSS Tomáš Kofroň.

„Máme útvar vlastního ombudsmana; pokud k nějakému podobnému pochybení dojde, je situace okamžitě zkoumána a řešena. Jakmile jsme se tedy o situaci klienta dozvěděli, sjednali jsme obratem nápravu – peníze již byly klientovi vyplaceny, všechny poplatky stornovány, klientovi jsme se omluvili,“ dodává mluvčí.

A zdůrazňuje, že ČMSS si zakládá na spokojenosti klientů, kterou pravidelně měří a vyhodnocuje. „Dlouhodobě a stabilně patří k nejvyšším mezi českými finančními institucemi. Z řady parametrů je přitom pravidelně nejlépe hodnocena právě ochota a pomoc našich obchodních zástupců. Věříme tedy, že se jednalo jen o ojedinělou nepříjemnou zkušenost, za kterou se klientovi ještě jednou omlouváme,“ říká Kofroň.

