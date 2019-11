Nové porovnání stavebního spoření. Víme, kdo dá nejvíc

Stavební spořitelny v podzimních akcích lákají hlavně na odpuštění jednoho nebo dvou poplatků, které si jinak standardně účtují.

Prvním z nich je poplatek za uzavření nové smlouvy. Existuje od samého počátku stavebního spoření v Česku a dosahuje jedno procento z cílové částky. Tento vstupní poplatek samozřejmě snižuje zhodnocení vkladů, a proto jej stavební spořitelny čas od času snižují nebo zcela odpouštějí.

Hned čtyři z pěti spořitelen umožňují v závěru letošního roku sjednat novou smlouvu o stavebním spoření zdarma. Pátá – Buřinka – takovou akční nabídku nedávno ukončila, ale běžně umožňuje uzavření smlouvy přes internet za sníženou cenu.

Druhý poplatek, který v poslední době snižují, je za předčasné ukončení smlouvy. Standardně ho spořitelny účtují, když ukončíte smlouvu o stavebním spoření dříve než po šesti letech. Přijdete tak nejenom o státní podporu, ale navíc zaplatíte spořitelně sankční poplatek ve výši 0,5 až 1 % cílové částky.

Tento poplatek letos jako první zrušila Buřinka, a to pro nové smlouvy sjednané od dubna. Podobný posun ale vidíme i u konkurence. Wüstenrot umožňuje ukončit smlouvu bez poplatku po dvou letech spoření pro nové smlouvy od poloviny letošního října. A další spořitelny čas od času nabízejí podobné úlevy v rámci akčních nabídek.

Které stavební spoření zhodnotí vklady nejlépe?

Porovnali jsme všechny aktuální nabídky podle standardní metodiky používané na webu Stavebky.cz. Hlavním kritériem je celková naspořená částka, případně čistá úroková sazba po šesti letech spoření při měsíční úložce 1700 korun. Cílovou částku jsme zvolili tak, aby zhodnocení vkladů bylo co nejvyšší.

Do výpočtu jsme vedle státní podpory zahrnuli také úroky, daně z úroků a veškeré poplatky účtované stavební spořitelnou. Vzhledem k běžícím akčním nabídkám jsou to často jenom poplatky za vedení účtu, případně za roční výpis z účtu. Tam, kde má klient možnost zvolit elektronický výpis zdarma, počítáme s touto možností.

Předpoklad pravidelného spoření vyřazuje ze srovnání některé speciální nabídky, které vyžadují vyšší jednorázový vklad na počátku bez dalšího pravidelného spoření. Ve srovnání nejsou ani slevy, nabízené při současném uzavření více finančních produktů v rámci stejné bankovní skupiny.

Stavební spořitelna a tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu RSTS Junior S 181 akce 138 011 Kč 3,972 % 4,673 % RSTS Spoření S 191 akce 136 898 Kč 3,709 % 4,364 % WÜST ProSpoření eOF-S 55+ 136 833 Kč 3,694 % 4,346 % WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 136 833 Kč 3,694 % 4,346 % WÜST Akce 2000 Kč 136 830 Kč 3,693 % 4,345 % ČMSS AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč 136 379 Kč 3,568 % 4,219 % MPSS Pohoda 136 093 Kč 3,517 % 4,138 % MPSS Prémie 2000 136 093 Kč 3,517 % 4,138 % MPSS Start 136 093 Kč 3,517 % 4,138 % SSČS Standard online 135 539 Kč 3,384 % 3,981 % SSČS Standard 134 487 Kč 3,129 % 3,681 % Tabulka ukazuje, kolik naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

Podívejme se teď podrobněji na jednotlivé spořitelny podle umístění v žebříčku.

Raiffeisen stavební spořitelna

Vklady z našeho modelového příkladu zhodnotí jednoznačně nejlépe Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS). Obzvláště, pokud klient ještě neoslavil 26. narozeniny.

Pro mladé má totiž tarif Junior s nejvyšší úrokovou sazbou na trhu: 1,5 %. V akční nabídce odpouští vstupní poplatek 2000 Kč. Podmínka je jediná a snadno splnitelná: cílová částka musí být nejméně 200 000 Kč. Pak je uzavření smlouvy zdarma a dá se předpokládat, že většina nových zájemců půjde právě touto cestou. Výsledná čistá úroková sazba dosahuje 3,97 % ročně. Jde o čisté zhodnocení vkladů po zdanění, takže pokud bychom chtěli stejného výsledku dosáhnout na spořicím účtu, musel by mít úrokovou sazbu 4,67 %.

Pokud věkový limit pro tarif Junior nesplňujete, má pro vás RSTS v akci standardní tarif S 191, úročený sazbou 1,2 % p. a. Také on má v současné akci slevu až 2000 Kč na vstupním poplatku – jestliže smlouvu podepíšete nejpozději 20. prosince.

Wüstenrot stavební spořitelna

Druhá v aktuálním žebříčku je Wüstenrot stavební spořitelna. Vklady úročí sazbou 1,2 % ročně. Také ona teď umožňuje sjednat smlouvu se slevou, nebo (při volbě správné cílové částky) zdarma. Nabídka má tři varianty podle věku klienta.

Pro mladé, kteří nedovršili 24 let, je určena akce Kamarád. Stejné podmínky má akce nazvaná 55+, tedy pro klienty ve věku od 55 let výše. Obě skupiny mohou uzavřít smlouvu o spoření bez poplatku, pokud zvolí cílovou částku 200 nebo 500 tisíc korun a během prvních čtyř měsíců vloží na účet vklad ve výši jednoho procenta cílové částky.

Jestliže se nevejdete ani do jedné z uvedených skupin, můžete využít Akce 2000 Kč. Je časově omezená: smlouvu byste měli podepsat nejpozději 9. prosince a do 31. prosince poslat na účet nejméně jedno procento cílové částky. Při splnění těchto podmínek získáte slevu na vstupním poplatku až do výše 2000 Kč. Smlouva s cílovou částkou do 200 tisíc korun je tedy zdarma.

Z tabulky vidíme, že nabídka Wüstenrotu zaostává za tarifem S 191 doslova o pár korun, takže určitě stojí za úvahu. Zejména pro věkové kategorie do 24 nebo od 55 let, kde umožňuje podpis smlouvy bez vstupního poplatku až do cílové částky 500 tisíc korun.

Českomoravská stavební spořitelna

Také Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) nabízí slevu na poplatku za uzavření smlouvy, a to až do výše 1500 Kč (zdarma je tedy cílová částka 150 tisíc korun). Pro její získání byste měli podepsat smlouvu do konce listopadu. A pokud je cílová částka vyšší než 150 tisíc, je nutné do 31. ledna 2020 poslat na účet jedno procento z cílové částky snížené o 150 tisíc.

Liška úročí vklady základní sazbou 0,6 % ročně, k níž lze na prvních šest let spoření získat dodatečných 0,6 % ročně. Podmínkou je po dobu šesti let spořit nejméně 0,5 % cílové částky měsíčně (při cílové částce 150 tisíc to znamená ukládat každý měsíc alespoň 750 korun).

Modrá pyramida stavební spořitelna

Do 13. prosince můžete ušetřit na vstupním poplatku i u Modré pyramidy (MPSS). Pokud během prvních čtyř měsíců vložíte na účet alespoň 2000 Kč, získáte slevu na poplatku za uzavření až do výše 2000 Kč. Smlouvy s cílovou částkou do 200 tisíc jsou tedy fakticky zdarma.

Kromě této časově omezené akční nabídky má Modrá pyramida dlouhodobé slevy Start a Pohoda. Ty nejsou podmíněny vložením dvoutisícového počátečního vkladu, ale pouze věkem. Start je pro mladé do 21 let (včetně) a sleva na poplatku může být nejvýše 1500 Kč. Naopak Pohoda je pro klienty, kterým je nejméně 55 let – a kromě vstupní slevy až 2000 Kč mají možnost ukončit smlouvu po třech letech spoření bez poplatku za předčasné ukončení.

O autorovi Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. O stavebním spoření přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, napsal mimo jiné knihu Matematika stavebního spoření. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy jednotlivých spořitelen.

Modrá pyramida úročí vklady základní sazbou 0,5 % ročně, kterou v prvních šesti letech spoření navyšuje o dalších 0,5 % ročně. Bonusem se úročí pouze částky do 300 tisíc, současně je nutné každý rok (z prvních šesti) ukládat nejméně 0,5 % cílové částky za každý ukončený měsíc.

Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) odpouštěla vstupní poplatek do konce září, momentálně nabízí standardní podmínky.

Přesto i teď můžete významně ušetřit: Při sjednání smlouvy přes internet zaplatíte paušál 495 Kč oproti běžnému procentu z cílové částky. Online sjednání lze využít do cílové částky 400 tisíc, takže lze ušetřit až 3505 Kč.

Buřinka úročí vklady základní sazbou 1 % ročně. Smlouvy sjednané od letošního dubna lze předčasně vypovědět bez poplatku, a to bez ohledu na dobu spoření. Na rozdíl od konkurence má Buřinka tuto výhodu přímo ve standardní nabídce.

Hlavní magnet: Státní podpora

Stavební spoření dnes představuje nejvýhodnější způsob dlouhodobého spoření, který je navíc bezpečný. Vklady u stavebních spořitelen jsou ze zákona pojištěny (včetně úroků) až do výše ekvivalentu 100 000 eur, tedy něco přes 2 500 000 korun.

Za svou popularitu vděčí stavební spoření především státní podpoře, která činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pro získání státní podpory stačí spořit po dobu nejméně šesti let, poté můžete smlouvu kdykoli ukončit a peníze použít libovolným způsobem. Výpovědní lhůta je tříměsíční, jednotlivé spořitelny však často umožňují výpověď urychlit.