Jak bezpečně rozmnožit milion? Nejlepší spoření pro vyšší vklady

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 8. 10. 2019

Může se to stát každému. Dočasně máte k dispozici milion korun navíc. Nebo rovnou tři miliony. Třeba z prodeje bytu, dědictví nebo díky tomu, že se někdo bohatý spletl při platbě o pár nul. Nebojte se – dlouho vám nezůstanou. Víte, že je brzo budete potřebovat pro nákup nového bytu, auta... Nebo že je budete muset vrátit. Bohužel to pro vás nejsou peníze „na hraní“. I přes dočasný přebytek jste v situaci, kdy potřebujete každou korunu.

Ale než se jich zbavíte, rádi byste je aspoň trochu rozmnožili. Nebo aspoň ochránili před inflací, aby neztrácely svou hodnotu. Nechcete přitom o nic přijít, hledáte proto stoprocentně bezpečné uložení. Investice do akcií, podílových fondů či firemních dluhopisů jsou pro vás moc rizikové, přinejmenším kvůli tomu, že peníze nejspíš budete potřebovat rychle. Třeba za pár týdnů nebo měsíců, možná i roků – ale předem nevíte, kdy.

Spořicí účty

Běžný účet úročí většina bank nulou nebo symbolickým úrokem 0,01 procenta. To znamená, že inflace vám za rok ukrojí z každého milionu nejméně 20 tisíc – a to počítáme s mírnější variantou, při níž by inflace klesla ze současných skoro tří zpátky ke dvěma procentům. I mezi běžnými účty jsou čestné výjimky – o té nejzajímavější si napíšeme za chvíli.

Právě spořicí účet je pro vás první volbou, pokud chcete mít peníze (nebo aspoň jejich část, když je rozdělíte na víc hromádek) opravdu kdykoliv k dispozici. Špatnou zprávou je, že ani ty nejlepší vás neochrání před inflací – natož aby vydělaly něco navíc. Ale aspoň nemusí ubývat tak rychle jako na většině běžných účtů.

Při výběru se – tentokrát ještě pozorněji než jindy – nedívejte jenom na to hlavní a největší číslo, kterým se banka chlubí. Většina spořicích účtů má totiž lepší úrok jenom pro relativně nižší vklady, nebo jde o odměnu za využívání dalších služeb.

Nejlepší nabídku teď má Creditas – 1,8 % bez dalších podmínek, bez poplatků a bez ohledu na to, kolik si uložíte. Sazbu ale garantuje jenom do konce prosince, pak se může změnit. Creditas nicméně dlouhodobě patří k bankám s nejvyššími úroky na spoření. A kdyby si to rozmyslela, můžete si to rozmyslet i vy a přesunout peníze jinam.

To je obecně znak spořicích účtů: banka vám dává svobodu kdykoliv si cokoliv vybrat, zároveň ale sama chce podobnou svobodu kdykoliv snížit nebo zvýšit úrok.

Sberbank nabízí 1,7 % pro vklady od jednoho do tří milionů, nad tři miliony dokonce 1,75 %. Zmíněné úroky se vztahují vždycky na celou výši vkladu, protože banka zrušila komplikované pásmové úročení. Nemusíte už u ní mít ani běžný účet. Jediným drobným háčkem je pětikorunový poplatek za odchozí platbu ze spořicího účtu do jiné banky.

Wüstenrot nabízí pro nové klienty jednotně 1,7 % s garancí na dvanáct měsíců pro jakékoliv vklady, ovšem pouze pro nové klienty. Expobank pak dává 1,6 % všem, také bez omezení výše vkladu. V jejím případě jde dokonce o běžný účet (bez poplatků) s nejvyšším úročením. Mezi nejlepšími spořicími účty zůstává s 1,58 % bez horní hranice i Trinity Bank.

Některé banky lákají na ještě vyšší úrok, pro vás ale nebude. Ten na první pohled nejatraktivnější – tři procenta od Raiffeisenbank – je jenom pro vklady do 150 tisíc, navíc má řadu dalších omezení. A na strop (300 tisíc) narazíte také u ING Bank.

Tři procenta figurují i v kampani ČSOB na podporu produktu nazvaného Duo Profit. Jenže jde o kombinaci spořicího účtu a investice do podílového fondu. Investovat přitom musíte přinejmenším 30 tisíc korun. Na spořicí účet pak můžete uložit maximálně tolik, kolik dáte do fondů. A vy přece nechcete riskovat. Podobnou kombinací spoření a investic nabízí Spořicí vklad od Creditas, navíc s tříměsíční výpovědní lhůtou a omezením na maximálně půl milionu korun.

Termínované vklady

Vyrovnanější partii s inflací můžete sehrát, když se dočasně vzdáte aspoň části peněz. Jestliže se bance zavážete, že je určitou dobu necháte na termínovaném vkladu, odmění vás obvykle vyšším úrokem než u spořicích účtů.

Když máte dost na hraní Máte k dispozici řádově aspoň miliony, spíš desítky až stovky milionů korun. Ukážeme vám, co se s nimi dá dělat. Chcete je co nejlíp ochránit před inflací? Nebo hledáte vyšší zhodnocení? Kam s volnými miliony? Peníze dělají peníze Vysoký výnos a nízké riziko. O tom možná sníte, když uvažujete o investici do firemních dluhopisů. Jedinečná šance, nebo past? Jak poznat rizikový dluhopis

Termínované vklady kratší než jeden rok pro vás nemají moc smysl, protože nejlepší nabídku (1,7 % od družstevní záložny Ney) jednak překoná hned několik spořicích účtů, jednak u takzvaných kampeliček musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát zároveň do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není – na rozdíl od zbylých devíti desetin – zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Kdo hledá nekomplikovaný a zcela bezpečný produkt, měl by tedy zůstat u bank.

Při závazku na jeden rok teď nejvíc nabízí J&T Banka s úrokem 1,8 % bez ohledu na to, jestli si uložíte milion, nebo rovnou tři. Stejnou sazbu má i spořitelní družstvo Ney. Druhé místo mezi bankami patří Expobank, která svůj IQ Maxi Vklad úročí 1,75 %. Banka Creditas a záložna Artesa dávají 1,6 %.

Při závazku na dva roky má nejvyšší úrok spořitelní družstvo Ney (2,7 %), J&T Banka garantuje 2,1 % (stejně jako Artesa), Creditas 1,8 % a Expobank 1,75 %.

Na čím delší dobu se zavážete, tím vyšší výnos dostanete – u desetiletého termínovaného vkladu láká Creditas až na 3,1 %. Jenže jak jsme si řekli na začátku, peníze budete potřebovat mnohem dřív.

Termínované vklady si většinou nemůžete jednoduše vybrat předčasně – jinak přijdete nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy.

Konkrétně Creditas umožňuje v průběhu spoření vybrat maximálně pětinu vkladu bez sankce, u zbytku by ale účtovala poplatek za předčasné ukončení ve výši dvou procent z vybírané částky (minimálně 1000 korun). U Expobank sice přijdete o úroky, ale dostanete zpátky všechno, co jste na začátku vložili.

Protiinflační dluhopisy

Ještě lepší nabídku než banky má Alena Schillerová. Ministerstvo financí prodává protiinflační státní dluhopisy, které vás nejenom ochrání před inflací, ale ještě každý rok garantují půl procentního bodu navíc.

Topíte se v penězích? V jakých finančních institucích jsou vaše peníze pojištěné a kdy máte naopak smůlu? Jak postupovat v případě krachu? A můžete mít pojištěno víc než 100 tisíc eur? Pojištění vkladů. Jak nepřijít o úspory „Lidé považují za automaticky pojištěné všechny finanční produkty, které si sjednají na pobočce v bance, ale to je velký omyl,“ varuje šéfka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová. Češi stále nevědí, které finanční produkty jsou pojištěné

Kdyby se meziroční inflace – čistě teoreticky – udržela na průměru předchozích dvanácti měsíců, tedy 2,6 procenta, dostanou držitelé Dluhopisů Republiky 3,1 procenta před zdaněním. Kdyby se inflace udržela na úrovni z letošního srpna (2,9 procenta), stát by vyplácel dokonce 3,4 procenta. To by z dnešního pohledu o dost překonalo i nejlepší termínované vklady bank.

Do protiinflačních dluhopisů teď můžete uložit nejmíň tisíc a nejvýš pět milionů korun. Jestli jste si už někdy v minulosti nakoupili aspoň jeden typ státních spořicích dluhopisů a současně máte elektronický přístup ke svému majetkovému účtu, můžete si ty nové koupit jednoduše online. Úplní nováčci se bohužel musí připravit na nevratný jednorázový poplatek 250 až 500 korun.

Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, výnos je v každém roce stejný – neroste tedy v čase kvůli tomu, aby vás motivoval držet ho celých šest let. Díky tomu se lze protiinflačních dluhopisů bezbolestně zbavit i dřív. Úrok 0,5 % nad inflaci se připisuje každý rok a už o něj nepřijdete.

Předčasné splacení nabízí stát vždycky jednou ročně: například u aktuální emise, kterou vydá 2. ledna 2020, o něj můžete v dalších letech žádat přibližně od 9. října do 8. listopadu s tím, že předčasné splacení proběhne vždycky k 2. lednu následujícího roku. Bez omezení ale takhle můžete „vrátit“ jenom 500 tisíc dluhopisů. Z toho, co hranici půl milionu překračuje, lze v jednom roce předčasně splatit jenom polovinu.

Dodejme, že tentokrát je ze hry stavební spoření, které – díky státnímu příspěvku – jindy doporučujeme jako nejvýnosnější z bezpečných variant spoření. V popsané situaci, kdy chcete uložit jeden nebo tři miliony s možností rychlého výběru, jsou podmínky stavebka příliš komplikované.

Pozor na limit pojištění

Vklady v bankách i družstevních záložnách jsou ze zákona pojištěny u státu do ekvivalentu 100 tisíc eur na jednoho člověka v každé bance. Kdo si tedy uloží na termínovaný vklad nebo spořicí účet méně než 2,6 milionu korun, dostane je při případném krachu do pár dnů zpátky.

Kdo si chce uložit víc, může vklad rozdělit do dvou nebo víc bank, aby se v každé vešel do limitu. Mimochodem: Na státní dluhopisy se takové pojištění vkladů nevztahuje. Není však pravděpodobné, že by český stát v nejbližších letech zbankrotoval.