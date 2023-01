Výchovné k důchodu startuje. Úřad upřesnil, kdy a jak přijde

Starobní důchodci budou od letošního roku dostávat příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – takzvané výchovné. Dosáhnou na něj i ti, kteří už důchod začali pobírat dříve (do konce roku 2022).

Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do penze dříve díky počtu vychovaných dětí. Ostatní zájemci musí vyplnit žádost o příspěvek, jejich příjem začal loni v září. Kdo šel do penze před 1. lednem 2023, může žádat o příspěvek nejpozději do konce roku 2024. Noví penzisté o něj žádají současně se samotným důchodem.

Česká správa sociálního zabezpečení dnes potvrdila, že výchovné bude v lednu vypláceno společně se starobním důchodem, výjimečně formou doplatku.

„Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v takzvaných základních registrech. Většina důchodkyň obdrží výchovné současně s lednovou splátkou důchodu. Pouze u žen, které pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, bude výchovné za leden rozesláno formou doplatku koncem ledna 2023,“ upřesňuje úřad.

Na výchovné nakonec dosáhnou i lidé, jejichž starobní důchod vznikl transformováním z invalidního. A v plné výši bude náležet také vdovám a vdovcům, kteří pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem. Novelu, která vylepšila původně schválená pravidla, schválili poslanci na začátku listopadu. Česká správa sociálního zabezpečení však čekala, až novela po potvrzení senátory vyjde ve Sbírce zákonů. „To se stalo až 28. prosince. Tedy v okamžiku, kdy byla lednová valorizace již kompletně připravena. Proto bude výchovné těmto ženám zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku,“ vysvětluje úřad.

Doplatek přijde stejnou formou jako běžný důchod – tedy buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou.

Odpovědi na nejčastější otázky podrobně: Kdo a jak dostane na výchovné k důchodu?

Část vládní koalice, především ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, chce výchovné kvůli rozpočtovým škrtům zrušit. Navrhují to také ekonomové z poradního sdružení NERV. Konec výchovného ale zásadně odmítají lidovci, tedy i ministr Marian Jurečka. A i kdyby se na tom nakonec koalice shodla, byla by potřeba změna zákona, což obvykle zabere několik měsíců.

Jinou formu odměny rodičům spouští od ledna 2023 Slováci. Díky rodičovskému bonusu si polepší každý důchodce s dětmi pracujícími na Slovensku. Víc píšeme na Peniaze.sk: Jak funguje rodičovský bonus.

