Triky se slevami skončí. Snadno zjistíte skutečnou

Některé e-shopy během Black Friday nabízejí na první pohled nižší slevy než v předchozích letech. Může za to služba Hlídač shopů, která ukazuje, o kolik je akční cena skutečně nižší než ta původní. Přísnější pravidla pro uvádění „přeškrtnutých“ cen mají brzo platit pro všechny obchody v EU.

Co se děje

Sleva 40 procent v jednom e-shopu vypadá líp než osm procent v nějakém jiném. Co na tom, že výsledná cena je v obou obchodech stejná, nebo v tom druhém dokonce nižší. Ne každý spotřebitel to zjistí – a třeba si mezitím vybere i další zboží, takže se mu už nechce odcházet ke konkurenci.

Někteří obchodníci těsně před Black Friday nebo novoročními výprodeji zvyšují „původní“ cenu zboží, aby pak sleva vypadala výraznější. Řada dalších se bez takového skoku obejde, přesto lákají na slevu vyšší, než ve skutečnosti je: akční cenu totiž porovnávají s „doporučenou maloobchodní cenou od výrobce či distributora při uvedení produktu na trhu“, případně s cenou, za kterou sami kdysi začali zboží prodávat. Zvlášť u elektroniky tak jde o částky, za kterou se buď nikdy, nebo už hodně dlouho neprodávalo – kvůli konkurenci i kvůli rychlému zastarávání technologií.

Do té doby nejpřesnější důkazy o čarování se slevami přinesla v roce 2017 analýza společnosti Apify, která se zaměřila na trojici největších e-shopů. Už předtím sice existovaly nástroje jako porovnávač Heureka, sledovaly ale hlavně vývoj ceny na celém trhu, ne v konkrétním obchodě. Tým kolem Apify potom pro spotřebitele spustil i neziskovou službu Hlídač shopů, za kterou stojí také společnosti Keboola a TopMonks.

Zatím nejnovější analýza z loňského listopadu ukázala, že trojice největších e-shopů Alza, Mall a CZC se v tomhle směru výrazně zlepšila. Se slevami víc kouzlily některé další obchody, na které se sledování slev zaměřilo poprvé. Nejvýraznější rozdíl mezi uváděnou a skutečnou slevou zjistil Hlídač shopů u Mountfieldu.

Zdroj: Hlídač shopů

Do roka a půl mají spotřebitelé v celé Evropské unii získat proti podobným trikům silnější zbraň. Nejpozději od 28. května 2022 totiž začne platit pravidlo, které „původní“ (přeškrtnutou) cenu určuje přesněji: Bude muset jít o nejnižší z cen, za kterou konkrétní e-shop prodával stejné zboží v posledních aspoň třiceti dnech před zlevněním. Příslušné předpisy mají členské státy – tedy i Česko – přijmout už do 28. listopadu 2021.

Skončit by tak mělo nejenom účelové zvýšení ceny na krátký čas před „akcí“, ale také dosavadní nejasnosti o tom, z jaké hodnoty je sleva vypočítána. A právě z unijní směrnice vychází i nová metodika pro Hlídače shopů.

„Jak už to ale u právních předpisů bývá, nejsou vždy neprůstřelné, nebo řeší jen část problému. Při implementaci směrnice jsme zjistili, že se vztahuje pouze na slevové akce. Ty mají svá specifika a musejí mít jasně definovaný konec. To je informace, kterou v našich datech nemáme,“ říká Jakub Balada z Hlídače shopů.

„Proto jsme implementovali následující model: Pokud bylo zboží zlevněno, považujeme to za slevovou akci do doby, dokud nedojde ke zdražení, nebo pokud není sleva starší 90 dní. Pak slevu počítáme podle EU směrnice vůči nejnižší ceně, za kterou se zboží prodávalo během 30 dní před začátkem slevové akce,“ upřesňuje.

„Pokud je sleva starší 90 dní nebo se s cenou hýbalo nahoru, považujeme slevu za tržní korekci cen. V takovém případě počítáme reálnou slevu vůči běžné ceně. Za běžnou cenu považujeme cenu takovou, za kterou se zboží prodávalo nejčastěji za posledních 90 dní,“ dodává Balada.

Na aktivitu Hlídače shopů už viditelně reagoval e-shop CZC. Pro zákazníky to znamená posun k lepšímu. U části zboží teď CZC uvádí „poslední cenu před Black Friday“ – takovou, kterou na něm lidé mohli vidět, než produkt zlevnil do slevové kampaně. „Zároveň platí, že jsme u produktů v Black Friday cenu před touto kampaní uměle nenavyšovali,“ píše CZC na svém webu. A slibuje, že když se takový přístup u zákazníků osvědčí, najde způsob, jak „poslední cenu“ ukazovat i na zbytku e-shopu.

Jeden rozdíl tu přece jenom je. Hlídač shopů počítá výši slevy z nejnižší prodejní ceny během posledních třiceti dnů nebo z průměrné ceny za posledních 90 dní. CZC počítá výši slevy z poslední ceny před Black Friday bez ohledu na to, před kolika dny to bylo. CZC sice odmítá, že by díky takovému přístupu uměle navyšoval slevy těsně před začátkem kampaně, zdůrazňuje však, že časté změny ceny nahoru nebo dolů jsou poměrně běžná věc.

Zlepšení je letos podle Balady vidět také u některých produktů na Alze. Ta nicméně dál uvádí, že slevy v kampani obecně „kalkuluje z cen zboží, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem, které považuje za běžné“.

Před letošním Black Friday přidal Hlídač shopů další e-shopy, celkem jich tak v Česku monitoruje už 29. Nově funguje také pro některé slovenské obchody.

