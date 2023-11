Ošetřovné na dítě kvůli stávce učitelů? Smůla, říká úřad

Rodiče, kteří se musí postarat o děti kvůli stávce učitelů v pondělí 27. listopadu, nemají nárok na ošetřovné od státu. Vyplývá to z výkladu zákona, který zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta má výplatu ošetřovného z nemocenského pojištění na starosti.

Kromě případů ošetřování (péče) navázaných na zdravotní stav zákon zmiňuje i situaci, kdy zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let, protože škola (nebo podobné zařízení) „jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události“.

Podle sociální správy však stávka pracovníků školských či dětských zařízení není nepředvídanou událostí. „Aktuální stávka je vyhlášena s předstihem dvou týdnů,“ tvrdí ČSSZ.

V případném sporu by musel rozhodnout soud. Ten by mimo jiné posuzoval, zda – i s předstihem 14 dnů – byla stávka pro rodiče v konkrétním případě natolik předvídatelnou událostí, aby mohli zajistit péči o dítě jiným způsobem. Někteří rodiče navíc nemají informaci, jestli se „jejich“ škola do stávky zapojí a v jakém rozsahu, ani dnes – necelé tři pracovní dny před případným zavřením školy.

Také nárok na placené volno v zaměstnání z důvodu péče o dítě je podle zákoníku práce navázán právě na případy, kdy se poskytuje ošetřovné. I v tomto případě by tedy definitivní výklad musel dát až soud.

Zaměstnavatel může rodičům poskytnout dovolenou, takzvaný sick-day nebo neplacené volno. Přímo ze zákona na to ale rodič nemá automaticky nárok. Všechno tedy záleží na vstřícnosti a provozních možnostech jeho zaměstnavatele.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

