Jako půjčka bez úroku. Mallpay převede peníze na účet

Platební služba Mallpay nově umožňuje poslat peníze na jakýkoliv jiný účet. V praxi tak klientům nabídne bezúročný úvěr až na 50 dnů a zkombinuje výhody odložených plateb s kreditní kartou a kontokorentem.

Všichni zájemci o odloženou platbu Mallpay dosud museli platit její platební kartou nebo využít platební tlačítko na některém z partnerských e-shopů. Teď přibyla další možnost: převést si peníze – do výše „úvěrového“ limitu – kamkoliv jinam podobně, jako když platíte ze svého běžného účtu v bance.

„Nebudeme rozlišovat, o jakou platbu se jedná. Může tedy jít o úhradu nájmu, platbu za energie, telefonní vyúčtování, fakturu za služby nebo třeba vyrovnání útraty s kamarády,“ říká Adam Kolesa, CEO Mallpay.

Jedinou podmínkou je využívat účet Mallpay Plus. Kdo ho ještě nemá, musí na začátku projít ověřením identity (jde to jednoduše přes BankID) a posouzením schopnosti splácet. Limit pak může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Účet Plus i samotný převod peněz na účet jsou bez měsíčního paušálu i dalších poplatků, neplatí se ani žádný úrok. Stačí, když klient splatí dluh do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Delší odložení splatnosti nebo rozdělení do více splátek je pak za poplatek.

Odložené platby Mallpay tak kombinují výhody kreditní karty a kontokorentu. U kreditek sice také funguje bezúročné období (při včasném splacení), ale úvěr lze čerpat hlavně prostřednictvím karty – další možnosti (výběr hotovosti nebo převod z účtu) se většinou výrazně prodraží. U kontokorentu (povolené přečerpání běžného účtu) lze sice peníze převádět na jiný účet nebo vybrat hotovost, ale úrok se počítá hned od prvního dne čerpání (některé banky nabízejí nízkou částku bez úroku).

Zdroj: Mallpay

„Na českém trhu stále ještě není u revolvingových úvěrů nebo kreditních karet standardem, že by si klient mohl poslat peníze z limitu na libovolný bankovní účet. A pokud ano, je to většinou procesně složité, a ve většině případů je takový převod také rovnou úročen úrokovou sazbou,” potvrzuje Kolesa. „V tom je Mallpay revoluční. Za platbu klient neplatí nic navíc a pokud ji s následujícím vyúčtováním uhradí, má platbu zcela zdarma. Tedy úplně totožně, jako je zvyklý třeba při nákupu s odloženou platbou,“ dodává.

„Přestože klienti Mallpay nemají přiřazené vlastní číslo účtu, platby odcházejí s jasným identifikátorem a do poznámky pro příjemce je automaticky vloženo jméno a příjmení klienta. Všechny platby jsou chráněné dvoufaktorovým ověřením a budou odcházet do banky příjemce v řádu minut v módu okamžité úhrady 24/7,“ upřesňuje Kolesa. Platbu lze zadat jako příkaz v aplikaci nebo v klientské zóně na počítače, případně vyfotit QR kód.

Prakticky jde o společný účet Mallpay u ČSOB, která je jedním ze dvou majitelů této fintechové společnosti. Druhým majitelem je investiční skupina Rockaway (Titancoin International). Mallpay funguje od listopadu 2018, v současnosti nabízí dva typy účtů s různými výhodami. Jeho největším konkurentem je služba Twisto.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.