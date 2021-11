Půjčí vám 50 tisíc, zpátky chtějí 145. Žebříček ukazuje, na koho si dát pozor

Když si na rok půjčíte 50 tisíc korun, můžete za to zaplatit 1,7 tisíce navíc, ale na druhou stranu třeba i 95 tisíc korun (i s původním dluhem tak vrátíte celkem 145 tisíc korun). Podobné rozdíly se týkají i nákladů při prodlení.

Vyplývá to z nového Indexu odpovědného úvěrování, který každoročně sestavuje organizace Člověk v tísni. Zkoumá 35 společností, které smějí poskytovat nezajištěné splátkové úvěry.

U jednotlivých společností hodnotí 15 parametrů týkajících se nákladů spojených s úvěrem, transparentnosti a klientské vstřícnosti. Výsledkem je pak celkový žebříček.

Člověk v tísni zveřejňuje Index odpovědného úvěrování tradičně na konci listopadu. Důvod je zřejmý: blížící se Vánoce a s nimi spojená rostoucí poptávka po půjčkách. „Bohužel, i když před tím opakovaně varujeme, stále se najde dost lidí, kteří se rozhodnou udělat si štědré Vánoce na dluh,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni.

Kromě blížících se Vánoc však existují i další důvody, proč lidé sahají po spotřebitelském úvěru. V současné době to jsou třeba rostoucí ceny energií a celkové zdražování vůbec. V blízké budoucnosti se pak mohou přidat i rostoucí splátky hypoték. Ať už si lidé berou půjčky z jakékoliv příčiny, Index odpovědného úvěrování jim pomůže vybrat seriózního poskytovatele, který se k nim bude chovat férově i v situaci, kdy se dostanou do problémů.

Celkové výsledky

Index odpovědného úvěrování dělí banky i nebankovní společnosti do pěti skupin, a to dle různého počtu hvězdiček. Je to podobné jako u hotelů či restaurací, u kterých platí: čím více hvězd, tím lépe. „V našem případě čím více hvězd poskytovatel obdržel, tím odpovědněji se ke svým zákazníkům chová. Čtyři hvězdy značí přijatelnou cenu a žádné záludnosti v obchodních podmínkách. I tříhvězdičkové společnosti jsou fér, v některých aspektech by však mohli být ke klientům ještě vstřícnější. Pokud si člověk rozhodne vzít si spotřebitelský úvěr a zvolí si mezi čtyřhvězdičkovou či tříhvězdičkovou společností, chybu neudělá,“ vysvětluje David Borges, autor Indexu odpovědného úvěrování.

„K ostatním poskytovatelům radíme jít až ve chvíli, kdy lépe hodnocené společnosti půjčku neposkytnou. Důrazně však doporučujeme zvážit, zda člověk unese vysoké měsíční splátky, a zároveň nabádáme k pečlivému prozkoumání podmínek, za kterých se peníze půjčují. A poskytovatelům, kteří neobdrželi žádnou hvězdu, radíme vyhnout se v každém případě: buď mají extrémně vysoké sazby, nebo nezveřejňují o půjčkách důležité informace, případně mají ve svých podmínkách problematická ustanovení,“ dodává Borges.

Cílem analýzy není společnosti poskytující úvěry skandalizovat, ale nabídnout jim zrcadlo, které pomůže kultivovat trh s úvěry. Všichni poskytovatelé, kteří jsou v indexu uvedeni, jsou proto o svých výsledcích předem informováni a znají svoje silné i slabé stránky. „Stále větší počet z nich s námi o svém hodnocení mluví a snaží se svojí praxi zlepšovat, aby dosáhlo lepšího umístění. Zvyšuje se tak kvalita úvěrových kalkulaček, společnosti se učí uvádět na webu maximální sazby, za které půjčují, a ke stažení jsou vzory smluv,“ říká Borges.

Z ustanovení podle něj mizí – až na výjimky – dlouhé promlčecí lhůty, poskytovatelé úvěrů na webu zveřejňují konkrétní rady, co dělat při problémech se splácením a chovají se etičtěji při prodeji pohledávek třetím stranám. „Na výsledcích indexu je zřetelně vidět, že zejména u bank se výsledky postupně vyrovnávají a rozdíly jsou čím dál tím menší. Z toho máme samozřejmě radost,“ dodává Borges. V této souvislosti také zmiňuje přijetí zákona o spotřebitelských úvěrech, který celý segment značně pročistil, a od jehož přijetí letos uplynulo pět let.

Cena a náklady při prodlení

Při porovnávání výše úroku využívají autoři Indexu odpovědného úvěrování modelový úvěr ve výši 50 000 Kč, který je splácen ve 12 pravidelných měsíčních splátkách. V případě nejnižší cenové nabídky přeplatí člověk modelový úvěr o zhruba 1700 Kč (cca 5 procent ročně), u nejdražšího poskytovatele zaplatí přes 95 tisíc Kč (přes 250 procent ročně).

„V hodnocení dražších půjček jsme asi o něco shovívavější než širší veřejnost, protože chápeme, že vyšší úroková sazba umožňuje přístup k úvěrům i chudším lidem. Právě ti nemívají dostatečnou rezervu a v případě nečekaných potíží pro ně bývá půjčka jediné řešení. Pokud ale cena půjčky přesahuje 40 až 50 %, řada lidí už začíná mít problém splátky zvládnout a úvěr pak jejich situaci spíše zhorší,“ říká Borges.

Při posuzování nákladů při nesplácení autoři modelují situaci, kdy člověk není schopen výše zmíněnou padesátitisícovou půjčku půl roku splácet. I zde existují mezi poskytovateli značné rozdíly. Zatímco u nejvstřícnějšího věřitele vzrostou po půl roce náklady jen o necelých pět tisíc korun, ti nejtvrdší požadují desítky tisíc korun. Nejvíce peněz zaplatí klient společnosti Via SMS, hlavním důvodem jsou přitom právě astronomické úrokové sazby, které dlužnou částku zásadním způsobem zvyšují.

„Více než polovina společností se u modelové padesátitisícové půjčky s dodatečnými náklady vejde do 15 tisíc Kč, tedy asi do třetiny vypůjčené částky. To považujeme ještě za přijatelné. Náklady překračující tuto úroveň považujeme již za příliš vysoké,“ vypočítává Borges.

Transparentnost a klientská vstřícnost

Pozitivní zprávou je, že naprostá většina analyzovaných společností má na svých webových stránkách kalkulačku, což lidem dává možnost udělat si jasný obrázek o tom, kolik celkově za úvěr zaplatí a jak vysoké budou měsíční splátky. Téměř všechny společnosti už také upustily od prodlužovaní zákonné tříleté promlčecí lhůty.

„Z této praxe vybočuje pouze Oberbank, která stále nutí klienty k podpisu ustanovení, že se promlčení prodlužuje na 15 let,“ říká Borges. Další dobrou zprávou podle něj je, že společnosti postupně přidávají na své weby vzory smlouvy, což umožňuje jejich přečtení v klidu domova.

Jako naopak problematické se jeví to, že zdaleka ne všechny společnosti poskytují lidem smysluplné informace o tom, jak postupovat v situaci, kdy mají problémy se splácením. Jejich zákazníci tak neví, jaké mají možnosti, kam se obrátit se žádostí, co je třeba doložit či za jak dlouho bude jejich žádost posouzena. U některých společností je také složitě dohledatelné, jak vysoké budou náklady při prodlení, a řada z nich má stále velmi dlouhou smluvní dokumentaci.

Rozumná půjčka může pomoci

V případě, že se lidé dostali do finančních problémů kvůli současnému skokovému nárůstu cen energií, měli by hledat jiné způsoby řešení než úvěr. Zdaleka se to netýká jen klientů Bohemia Energy a dalších dodavatelů, kteří ukončili činnost. Zdražení postupně dopadne na všechny a je třeba s tím počítat. Pokud to jen trochu jde, lidé by se měli pokusit omezit jiné zbytné výdaje. Když ani tak příjem na zaplacení energií nestačí, je na místě požádat o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc. „Návštěva na úřadu práce není nic příjemného, ale je to lepší řešení než pád do dluhové pasti,“ říká Borges.

Ve složité situaci se záhy mohou ocitnout také rodiny s hypotékami, kterým po refixaci narostou měsíční splátky o tisíce korun. „Pokud bude nově vypočítaná splátka nad moje možnosti, neměl bych se spoléhat na kontokorent nebo kreditku, ale raději požádat banku o prodloužení hypotéky. Zaplatím sice o něco více na úrocích, ale stále budu mít střechu nad hlavou. A pokud se moje situace časem zlepší, při nejbližší refixaci budu moci splácení úvěru opět zrychlit,“ vysvětluje David Borges.

Nicméně i tak mohou nastat situace, kdy rozumná půjčka může být jistým východiskem. „Příčinou může být neúnosné zdražování, zdravotní problémy, těžká životní situace, ztráta zaměstnání, problémy související s podnikáním, v nejhorších případech pak půjde o kumulaci několika problémů naráz,“ říká Borges.

„Ceny spotřebitelských úvěrů, které náš aktuální index analyzuje, bývají obecně příznivější, než např. u mikroúvěrů či kreditních karet. Navíc je jejich splácení rozloženo do delšího času, což lidem dává lepší možnost překlenout aktuální problematické období,“ dodává.

Celkový žebříček podle počtu bodů 1. Air Bank 86 2. Zonky 84 3. Česká spořitelna 82 4. Home Credit 81 5. Essox 80 6. ČSOB 78 6. Equa bank 78 6. mBank 78 9. Moneta Money Bank 77 9. Sberbank 77 9. UniCredit Bank 77 12. Cofidis 76 12. Komerční banka 76 14. Hello bank 75 14. Raiffeisenbank 75 16. Creditea (Provident) 70 17. Zaplo Finance 67 18. Provident Financial 64 19. Profi Credit 63 20. Český triangl 61 21. CFIG Credit 60 21. Pronto Credit 60 23. Creditportal 59 23. Express Cash 59 23. Help Financial 59 26. OKV Leasing 58 27. Fair Credit 56 28. EverydayPlus 55 29. Tommy Stachi 53 30. Oberbank 50 31. HFS 48 32. Ferratum 47 33. Volksbank 44 34. Centrofinance 42 35. Via SMS 32

Martin Kovalčík Další články autora.