Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem.

„Kurzarbeit je účinný až od začátku července, nemůžeme ho tudíž využít na řešení této živelní katastrofy. Proto přicházíme s novým programem, který je založený na podobném principu jako Antivirus,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 100 % vynaložených mzdových nákladů (limitem je výše výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí) v těchto případech:

Překážky na straně zaměstnavatele: firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou tudíž na překážkách a dostávají náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

Překážky na straně zaměstnance: zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. Nemusí kvůli tomu čerpat dovolenou. V tomto případě zaměstnanci podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy, ale zaměstnavatel může tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností

Zaměstnanec z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci: v tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanec je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzdu budeme zaměstnavateli opět refundovat.

Dotčení zaměstnavatelé musí podepsat dohodu s úřadem práce. „Zaměstnavatel dále předloží vyúčtování. Výdaje předfinancujeme, nebude nutné mít při podání vyúčtování vyplacené mzdy nebo náhrady ani odvedené pojistné. Úřad práce bude zaměstnavatelům peníze vyplácet co nejrychleji, maximálně v řádech dnů od doručení vyúčtování,“ říká Maláčová.

Mzdové náklady budou hrazeny za období od pátku 25. června, tedy první pracovní den po katastrofě, do konce července. Podávat žádosti bude možné do konce srpna, k zahájení příjmu žádostí má dojít během první poloviny července.

Odklady a dotace

Firmám a podnikatelům v zasažených oblastech má pomoci také možnost využít odklad na platby sociálního pojištění za červen až listopad. „Živnostníci nebo zaměstnavatelé ze zasažených oblastí nebudou muset odvádět povinné sociální pojištění v zákonné lhůtě. Bez sankcí ho budou moct zaplatit, až se postaví na nohy. Nejpozději ale do konce letošního roku,“ říká Maláčová.

Penále bude prominuto OSVČ a zaměstnavatelům, kteří měli k 24. červnu místo trvalého pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku. Dokládat to podnikatelé budou místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Podmínkou prominutí penále za tyto opožděné platby je zaplacení pojistného, a to nejpozději do konce roku 2021.

Úlevy daňovým poplatníkům v zasažených oblastech vyhlásilo také ministerstvo financí. Podrobné informace jsou na webu finanční správy. Jde nejčastěji o prominutí sankcí za pozdní odevzdání daňového přiznání nebo při pozdním zaplacení daní.

Hlavní pomocí pro lidi zasažené tornádem je program Živel od ministerstva pro místní rozvoj. Ten nabízí až dvoumilionovou dotaci na obnovu bydlení a navíc až třímilionový úvěr s úrokem 1 % ročně a maximální délkou splatnosti na 30 let. Příjem žádostí o dotace startuje dnes. V postižených obcích zároveň začínají fungovat mobilní týmy úředníků Státního fondu podpory investic, který podporu administruje.

„S žádostmi lidem pomohou mobilní týmy úředníků už dnes odpoledne. Nejprve v obci Hrušky a další dny v ostatních vesnicích. Žádosti občanů budou zpracovány bezodkladně tak, aby smlouvy o poskytnutí dotace mohly být uzavřeny co nejdříve. Zálohy ve výši 500 tisíc korun na demolici nebo projektovou přípravu však lidé na své účty dostanou ještě před uzavřením dotační smlouvy, a to nejpozději do 7 dní,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro firmy a podnikatele je pak k dispozici dotační program ministerstva průmyslu. V něm mohou dostat finanční pomoc jako kompenzaci škod na majetku na nově pořízený majetek, který nahradí ten zničený. Maximální výše dotace je jeden milion korun. Možná je také jednorázová padesátitisícová podpora na úklidové práce. K dispozici je také bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a to do výše 45 milionů korun.

