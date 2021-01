Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ se zvyšuje

Zatímco u sociálního pojištění stačí zvýšit minimální zálohy až po podání přehledů za loňský rok, u zdravotního pojištění se minimum zvyšuje hned od platby za leden.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které platí většina živnostníků a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), se pro rok 2021 zvyšují dohromady o 85 korun. Jde o nejnižší růst od roku 2016.

Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti se pro rok 2021 zvyšuje o 41 korun na 2393 korun. Při vedlejší činnosti se žádné minimální zálohy neplatí. Řešit to nemusí ani ten, kdo už loni platil víc, než je letošní minimum.

Pravidelnou zálohu zdravotního pojištění musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce. Pro pojistné za leden tedy do 8. února. Pokud by poslední den vycházel na víkend nebo svátek, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.

Dodejme, že minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se pro rok 2021 zvyšuje o 44 korun na 2588 korun. Při vedlejší činnosti stoupla o 18 korun na 1036 korun, neplatí se pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti.

Kromě tradičního zvýšení minimálních záloh se jinak základní pravidla nemění. Rok 2021 nicméně přinesl jednu úplnou novinku: OSVČ se mohly dobrovolně přihlásit k paušální dani a platit jediný odvod. Ten zahrnuje minimální zálohu na zdravotní pojištění, minimální zálohu na sociální pojištění navýšenou o 15 procent a 100 korunu na daň z příjmů – celkem tedy 5469 korun za měsíc. Kdo se nepřihlásil do 11. ledna, má další šanci až za rok.

Minimální zálohy OSVČ 2021 (za měsíc) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Hlavní činnost 2588 Kč 2393 Kč Vedlejší činnost 1036 Kč Neplatí se

Zálohy se pravidelně zvyšují také pro takzvané osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Jde o lidi, kteří nemají žádný zdanitelný příjem (ze zaměstnání nebo podnikání), ale současně nepatří do kategorie, za níž platí zdravotní pojištění stát. Pro rok 2021 se záloha zvyšuje na 2052 Kč. Podrobněji si o tom napíšeme na konci článku.

Zdravotní pojištění při podnikání

Zdravotní pojištění aspoň v minimální výši musí platit každý živnostník i jiné osoby samostatně výdělečně činné, pokud podnikají v rámci hlavní činnosti.

Platbám se nevyhne ani začínající podnikatel nebo ten, kdo minulý rok skončil ve ztrátě.

Výjimku mají jenom OSVČ podnikající v rámci vedlejší činnosti – povinnost hradit minimální zálohy se jich netýká.

Gigabit internet pro váš byznys Zdroj: Vodafone S pandemií koronaviru žijeme a podnikáme už skoro rok. Mnoho živnostníků muselo svůj byznys přesunout do onlinu, ale díky superrychlému gigovému připojení dokázalo krizi obrátit ve svůj prospěch. Připojte se i vy ke GigaSíti na 3 měsíce zdarma. (PR) Vyzkoušet

Záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti

Pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění je rozhodující zisk podnikatele v předchozím kalendářním roce. Ze zisku se určí takzvaný vyměřovací základ: tvoří ho polovina zisku, tedy padesát procent příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po odečtení výdajů. Vše si vypočtete v přehledu, který budete po daňovém přiznání odevzdávat zdravotní pojišťovně.

Je tu ale jedno důležité pravidlo: Vyměřovací základ, k němuž se OSVČ dopočte, nemůže být nižší než státem stanovený vyměřovací základ. Ten se počítá jako polovina průměrné mzdy v národním hospodářství, kterou pro daný rok vyhlásí ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro rok 2021 vychází vyměřovací základ na 17 720,50 koruny měsíčně.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se pak vypočte jako 13,5 procenta ze stanoveného vyměřovacího základu – pro rok 2021 tak minimální záloha dělá 2393 korun. Oproti roku 2020 si živnostníci připlatí (pokud hradí pouze minimální zálohu) 41 korun měsíčně. Komu vyjde vyměřovací základ vyšší než stanovené minimum, odvede na zdravotní pojištění 13,5 procenta ze svého vyměřovacího základu.

Důležité údaje ke zdravotnímu pojištění Rok 2021 Rok 2020 Průměrná mzda v národním hospodářství 35 441 Kč 34 835 Kč Minimální měsíční vyměřovací základ 17 720,50 Kč 17 417,50 Kč Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 2393 Kč 2352 Kč

Nová výše minimální zálohy se hradí hned od začátku roku (na rozdíl od pojištění sociálního). Záloha je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce: zálohu za leden je tedy potřeba odeslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději osmého února. Jestliže zdravotní pojišťovně platbu neodešlete (nebo pošlete nižší částku), začne vám naskakovat dluh, k němuž navíc pojišťovna připočte penále: 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení.

Kdo už teď hradí víc než letošní minimální zálohu, nemusí na začátku roku výši plateb nijak upravovat. Do podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu (odevzdává se obvykle počátkem května) se pro něj nic nemění.

Záloha na zdravotní pojištění při vedlejší činnosti

Pro podnikání v rámci vedlejší činnosti – při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské nebo během pobírání rodičovského příspěvku – žádný minimální vyměřovací základ neplatí, a tím pádem ani minimální zálohy.

Kdo v rámci vedlejší činnosti podniká první rok, nemusí zálohy na zdravotní pojištění hradit vůbec. Zdravotní pojištění doplatí až po podání přehledu o příjmech a výdajích – ten se obvykle podává měsíc po odevzdání daňového přiznání, tedy začátkem května. Zálohu pro další měsíce mu pak zdravotní pojišťovna vypočte podle skutečně dosaženého zisku. Výjimku mají zaměstnanci, kteří podnikají v rámci vedlejší činnosti: zálohy na zdravotní pojištění se jich netýkají ani v dalších letech, pojistné vždy platí až po podání přehledu podle skutečně dosaženého zisku.

Pro hlavní i vedlejší činnosti pak platí: jestliže zálohy, které v daném roce odvedete, neodpovídají reálným ziskům, bude potřeba je po podání přehledu zdravotní pojišťovně doplatit. A naopak: kdo předtím zaplatil víc, tomu zdravotní pojišťovna přeplatek vrátí.

Chcete to mít komplet? Sociální pojištění OSVČ v roce 2021

Zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů

Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2021 se záloha zvyšuje na 2052 Kč, zatímco v roce 2020 to bylo 1971 Kč.

Jde o osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem (ze zaměstnání nebo podnikání), ale současně nepatří do kategorie, za níž platí zdravotní pojištění stát. Patří sem hlavně:

student starší 26 let,

student školy, která není ministerstvem uznána jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině apod.),

žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do sedmi let nebo o dvě děti do patnácti let (jestliže nepobírá žádný důchod nebo není v evidenci uchazečů o zaměstnání),

člověk, který má jenom příjmy nepodléhající dani z příjmů – například na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, nebo na dohody o pracovní činnosti s příjmem nedosahujícím v kalendářním měsíci výše 3500 Kč (od roku 2021 se hranice u DPČ zvyšuje z předchozích 3000 Kč),

člověk, který má jenom příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo takzvané ostatní příjmy (např. z příležitostných činností, z příležitostného nájmu movitých věcí, z převodu nemovité věci apod.),

nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce,

student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat.

Už je tu! Projděte si, jaké novinky roku 2021 mohou ovlivnit vaše osobní finance a drobné podnikání. Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.