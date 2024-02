Creditas spouští aplikaci pro jednoduché investice. Cílí na masy

Skupina Creditas má novou aplikaci pro zájemce o investování na světových trzích. „Aplikace Max Invest stojí na co největší jednoduchosti a srozumitelnosti,“ říká manažerka projektu Blanka Francová.

Novinka nabízí pět Max Portfolií – fondů založených na ETF a odstupňovaných podle rizikového profilu klienta. Minimální investice je 1400 korun, doporučený investiční horizont jsou tři a více let.

Pro krátkodobé investice je k dispozici fond nazvaný Max Úrok. Investuje do krátkodobých nástrojů jako jsou státní dluhopisy, bankovní vklady a jiné likvidní nástroje peněžního trhu. Takový typ fondu obecně přináší nízké riziko s výnosy mírně nad spořicími účty. Minimální investice je jen 100 korun.

„První rok je investování zcela zdarma bez poplatků. Od roku 2025 bude poplatek za správu nastaven tak, aby byl mezi třemi nejnižšími na trhu,“ slibuje Francová.

Max Invest chce brzy nabídnout také investování s daňovými výhodami dlouhodobého investičního produktu – DIP. Věří, že zájem o investování ještě stoupne i díky poklesu úrokových sazeb na trhu a změnám v nastavení penzijního připojištění a stavebního spoření.

Novou aplikací cílí skupina Creditas na širokou veřejnost. Chce přivést k investování i lidi, kteří k němu dosud měli nedůvěru. „Z těch, kteří by měli na investování volné peníze, se mu stále zhruba 40 % vyhýbá. Oproti Evropanům investují Češi velmi opatrně,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. Start aplikace podpoří online kampaň se sloganem Investujte na Max.

„Mapovali jsme při vývoji aplikace bariéry, které lidi od investování odrazují. Ukázaly se zejména následující: složitost a moc velký nepřehledný výběr, netransparentnost ceny a výkonnosti, obava ze ztráty a z nízké likvidity. Stavěli jsme tedy aplikaci, která tyto bariéry odbourá a otevře oblast investic i lidem, kteří se jich zatím obávali,“ vysvětluje Jiří Hrouda, generální ředitel skupiny.

Zdroj: Max Invest

Podle průzkumu Creditas investuje v Česku do podílových fondů více než čtvrtina (27 %) lidí, 16 % pak investuje napřímo. Na depozitech mají Češi celkově 3,7 bilionu korun, z toho na spořicích účtech a termínovaných vkladech 1,7 bilionu, na běžných účtech 1,4 bilionu a ve stavebním spoření 417 miliard. V podílových fondech je oproti tomu jen přibližně 754 miliard.

„Doba vysokých úrokových sazeb už pomalu končí a Češi začnou opět hledat příležitosti, jak své peníze zhodnocovat do budoucna jinak, podobně jako ve vyspělých zemích EU,” říká Dufek. Zhruba 51 % lidí podle průzkumu uspoří nad dva tisíce korun měsíčně, polovina z nich dokonce více než pět tisíc.

Zdroj: Max Invest

Banka Creditas už dříve nabízela – a dál nabízí – investování do dvou svých podílových fondů (smíšený a nemovitostní) a aktuálně do dvou korporátních dluhopisů (UniCapital Invest – akvizice v energetice a realitách, Redstone Invest – financování developerské činnosti). Zájemci dosud museli zajít na pobočku, od letošního ledna mohou investovat i online buď přes novou mobilní aplikaci Creditas Invest App, nebo přes internetové bankovnictví. Fond Max Úrok navazuje na fond Creditas Stabilita fungující od srpna 2022. V nabídce Creditas investiční společnosti jsou také fondy kvalifikovaných investorů.

Ani klienti, kteří už mají v Creditas založený investiční účet z dřívějška, však nemůžou automaticky hned začít investovat v nejnovější aplikaci Max Invest, tedy do ETF nebo fondu peněžního trhu. Obě investiční aplikace fungují odděleně. Max Invest není provázána ani s bankovní aplikací Creditas, ani s aplikací Max banky (bývalé Expobank CZ, která od září 2022 patří do skupiny Creditas).

Zdroj: Max Invest

To mimo jiné znamená, že zájemce o Max Portfolia nebo Max Úrok si musí nejen stáhnout novou aplikaci a zaregistrovat se do ní s novým heslem, ale zároveň musí projít kompletním ověřením identity (usnadnit to může Bank ID) a vyplnit samostatný investiční dotazník. Podle Ivany Pickové, předsedkyně představenstva Max Banky, jsou za tím hlavně přísné regulační předpisy. Aplikaci Max Invest formálně nabízí jiná společnost v rámci skupiny, takže klientovi nelze uznat dotazník vyplněný pro dřívější investice prostřednictvím banky. Dlouhodobým cílem je nicméně zjednodušení i v tomto směru.

Ekonom Petr Dufek naznačil, že další oblastí zájmu skupiny Creditas může být produkt, který širší veřejnosti usnadní investice do nemovitostí jako způsob zabezpečení na stáří.

Max Invest bude mít největší konkurenty v aplikacích sázejících hlavně na indexové ETF fondy jako jsou Portu nebo Fondee. Tuzemskými bankovními lídry v investování přes internet jsou Fio (e-Broker, Smartbroker) a ČSOB (Patria), nabízejí mimo jiné i přímý nákup jednotlivých akcií. Rozsáhlé možnosti investování v aplikaci už nabízejí také Česká spořitelna nebo Raiffeisenbank. Dalšími možnostmi jsou zahraniční aplikace jako Revolut, Degiro, eToro, Freedom24 a další.

Některé další banky pak ve svém elektronickém bankovnictví nabízejí alespoň podílové fondy – vedle už zmíněných to jsou Komerční banka, Air Bank (plánuje rozšíření o akcie, v první fázi jen americké) nebo Moneta. Podílové fondy nabízí také UniCredit, nelze je ale koupit online.

Skupinu Creditas ovládá olomoucký podnikatel Pavel Hubáček. Samotná Banka Creditas má přes 200 tisíc klientů, vznikla v lednu 2017 přeměnou z družstevní záložny s historií od roku 1996. Skupina plánuje sloučit obě značky (Creditas i Max banku) do jediné.

