Spojení Monety s Air Bank: PPF má nový plán

Skupina PPF a představenstvo Moneta Money Bank se dohodly na detailech třetího pokusu o spojení Monety s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a společností Benxy (provozovatelem Zonky). Nový návrh podle nich vychází vstříc menším akcionářům Monety, kteří fúzi letos v červnu odmítli kvůli nesouhlasu s financováním.

„PPF nadále prosazuje svou vizi vytvoření silné tuzemské banky s českým kapitálem. Spojení skupiny Air Bank s Monetou se jeví být pro tento účel velmi vhodnou, nikoli však výlučnou platformou. Za situace, kdy finanční i komerční výsledky skupiny Air Bank výrazně překračují původní investorská očekávání, a perspektiva jejího dalšího zhodnocení se významně zvýšila, jde zároveň o poslední možnost pro akcionáře Monety podpořit záměr spojení. V případě, že transakci neschválí, PPF nebude dále prodej svých aktiv Monetě podporovat,“ napsala PPF v oficiálním oznámení.

Tentokrát by už to ale mělo vyjít. PPF totiž ustoupila a netrvá na tom, aby ve spojené bance hned získala nadpoloviční většinu akcií. Přednostní právo na úpis nových akcií, jimiž Moneta zaplatí naprostou většinu kupní ceny skupině PPF, teď nabídne dosavadním akcionářům. „Prodej skupiny Air Bank Monetě již není podmíněn získáním kontroly skupiny PPF nad Monetou,“ píše PPF.

Nové akcie se slevou

První část transakce, s nímž akcionáři na červnové valné hromadě souhlasili, zůstává beze změny: Moneta koupí Air Bank a spol. za 25,9 miliardy korun. „Kupní cena zůstává oproti původní dohodě z první poloviny tohoto roku nezměněna, a to i přes lepší než očekávanou finanční výkonnost a ziskovost,“ zdůrazňují PPF a vedení Monety.

Druhou část – navýšení kapitálu, respektive vydání nových akcií Monety – menší akcionáři v červnu odmítli. PPF teď přichází s novým návrhem, který podle ní odstraňuje „všechny věcné a důvodné námitky a výhrady vznesené ze strany některých akcionářů“. Moneta má navýšit svůj vlastní kapitál prostřednictvím dvoukolové nabídky nových akcií, které se budou moci účastnit všechny akcionáři Monety. Stávající počet 511 milionů akcií chce „naředit“ přidáním 255,5 milionu nových.

V prvním kole budou moci nové akcie upisovat všichni akcionáři za emisní kurz 82 korun za akcii – tedy se slevou oproti aktuální tržní ceně, která se v posledních týdnech pohybovala většinou kolem 88 až 90 korun. Každé dvě stávající akcie umožní jejich vlastníkovi upsat jednu novou.

Pokud po prvním kole zůstanou nějaké nové akcie neupsané, nabídne je banka všem akcionářům ve druhém kole za emisní kurz 90 korun, který je mírně vyšší než konečná cena čtvrtečního obchodování na burze (89,25 Kč).

PPF tak prakticky láká menší akcionáře na možnost vydělat osm korun na akcii. Díky cenovému závazku ve druhém kole úpisu by právě 90 Kč mělo být nové tržní minimum, říká. A hlavně: PPF slibuje, že 90 Kč za akcii bude představovat minimální cenu, za kterou by učinila případnou povinnou nabídku převzetí všem akcionářům, pokud by pak společnost ovládla.

O novém modelu financování musí opět rozhodnout valná hromada. Ta má proběhnout 20. prosince. Současně bude schvalovat výplatu dividendy ve výši tři koruny na akcii. Představenstvo Monety zároveň předpokládá, že vyplacení další dividendy ve výši sedm korun navrhne v první polovině roku 2022 před vypořádáním navrhované akvizice.

Sen o největší české bance

První plán na spojení Monety a Air Bank vznikl už v říjnu 2018. Transakce, která měla být největší na bankovním trhu od konce privatizací na přelomu tisíciletí, mimo jiné předpokládala, že spojená banka ponese název Air Bank – podle průzkumů byla tato značka mezi lidmi známější a oblíbenější. První námluvy skončily v únoru 2019 neúspěšně, firmy se nedohodly na ceně.

Druhý pokus o spojení začal letos v lednu. PPF chtěla v Monetě získat největší podíl akcií a pak Monetě prodat Air Bank, Home Credit a Zonky. Formálně by tedy Moneta kupovala Air Bank, reálně by však PPF ovládla vedle svých dosavadních firem i Monetu. PPF využívá toho, že vlastnická struktura Monety je od jejího vzniku stále velice roztříštěná. Díky odkupu od stávajících akcionářů, při němž jim nabídla 80 korun za akcii, získala Moneta skoro 30% podíl.

Kritikům se nelíbila hlavně vysoká cena, za kterou by Moneta měla firmy ze skupiny PPF koupit. Na transakci by podle nich doplatili menšinoví akcionáři.

Spojená banka má být trojkou na trhu podle počtu klientů – víc než 2,4 milionu. Zařadila by se tak za Českou spořitelnu a ČSOB, předběhne Komerční banku. Objemem vkladů může být čtvrtá největší (po ČS, ČSOB a KB), v oblasti spotřebitelských úvěrů dokonce jedničkou (před ČS) – vše podle čísel ke konci loňského roku. Celkové výnosy mají stoupnout, naopak náklady díky synergii klesnout. Zároveň by šlo o největší českou banku – předběhla by Fio, Creditas i Trinity.

Moneta Money Bank existuje od jara 2016, navazuje na Agrobanku působící v Česku už v 90. letech. Po krachu Agrobanky převzala její zdravou část v roce 1998 americká skupina General Electric, spojila ji se splátkovou společností Multiservis a přejmenovala na GE Money Bank. Uvedením akcií na burzu v roce 2016 ji GE prakticky prodala. Banku nyní vede Tomáš Spurný, který dříve mimo jiné pracoval právě pro PPF. Loni Moneta posílila o hypoteční banku a stavební spořitelnu Wüstenrot, celkem tak má zhruba 1,4 milionu klientů. Za rok 2020 – ovlivněný tvorbou rezerv kvůli covidu – dosáhla skupina Moneta čistého zisku 2,1 miliardy korun, v roce 2019 to byly čtyři miliardy.

Air Bank funguje od podzimu 2011, zaměřuje se na běžné retailové klienty – má jich přes 900 tisíc. Láká na účet zdarma či s minimálními poplatky, donedávna nabízela i jeden z nejlépe úročených spořicích účtů. Přišla s několika inovacemi – jako první například umožnila volbu hodnoty jednotlivých bankovek při výběru z bankomatu. V roce 2019 dosáhla čistého zisku 1,5 miliardy korun. Za rok 2020 zveřejnila PPF už jenom výsledek celé skupiny Air Bank, zahrnující vedle banky i český a slovenský Home Credit a ztrátovou společnost Benxy (Zonky) – čistý zisk dosáhl shodou okolností také 1,5 miliardy, což znamená meziroční pokles o 15,6 %.

