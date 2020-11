Každý šestý Čech chce změnit banku

Během pandemie covid-19 plánuje změnit svou hlavní banku 17 procent klientů, tedy přibližně každý šestý. Ukázal to říjnový průzkum, který pro Sberbank provedla společnost Ipsos na vzorku 880 obyvatel Česka ve věku od 18 do 60 let.

Jen 38 procent Čechů je dosud věrných jedné bance, uvedli v průzkumu. Oproti tomu 16 procent vyměnilo svou hlavní banku už třikrát až pětkrát, dalších 18 procent dvakrát. Častěji mění banku muži než ženy.

Největší motivací pro změnu jsou poplatky za vedení účtu. Na prvním místě v průzkumu skončily účty zdarma a výběr hotovosti bez poplatku z vlastního bankomatu. Druhým velkým motivátorem je míra komfortu, kvality a rychlosti online bankovnictví. Pro pětinu z dotázaných je důvodem ke změně banky možnost pravidelných odměn za aktivní a dlouhodobé vedení účtu.

