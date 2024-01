Makro přidá malé obchody v centrech měst. Zkusí i bez obsluhy

Velkoobchodní řetězec Makro se letos zaměří na rozšiřování malých obchodů „v sousedství“. Do nové sítě městských prodejen pod vlastní značkou Bonveno během dvou týdnů přibydou dvě nové v Praze: na Vinohradské třídě a Prokopově náměstí na Žižkově.

Se značkou Makro cílí na „uspěchané“ zákazníky ve městech. Čtyři prodejny menšího formátu otevřely v pilotním provozu v Praze už loni. „První zpětná vazba našich zákazníků ukazuje, že se jim naše prodejny líbí a začínají se pravidelně vracet,“ říká generální manažer sítě v Česku Karel Bárek. Koncept se už rozvíjí v několika státech Evropy.

Letos chce Makro pod značkou Bonveno v Česku otevřít celkem dvacet obchodů. Podle šéfa Makra ČR Jiřího Nehasila jich ale mohou být v budoucnu ve velkých českých městech až stovky.

Tyto menší prodejny v současnosti nabízejí přes 3000 položek včetně občerstvení, léků, drogerie, krmiv pro zvířata, lahůdek nebo ovoce a zeleniny. Jejich velikost se pohybuje v průměru od 40 až do 140 metrů čtverečních. „A tak to chceme i nadále udržet,“ dodává Bárek.

Čím se podle Bárka hodlá Bonveno odlišit od konkurence, je mimo jiné digitalizace. „Na LCD monitorech v obchodě komunikujeme sezónní nabídku, dále chceme investovat do zákaznické aplikace a také do eshopu,“ říká.

Koncept menších obchodů patřících velkým řetězcům nejsou v Česku novinkou. Přibližně před čtyřmi lety přišel s podobným modelem s názvem Globus Fresh řetezec Globus. Do provozu konceptu ale zasáhla pandemie konoronaviru. Konkureční Billa zase loni spustila projekt drobných obchůdků Viva Billa na čerpacích stanicích OMV. Podobně už přitom v Česku už spolupracuje s konkurenčními benzinkami Shell.

Makro plánuje dál rozvíjet také alianci prodejen Můj obchod, v nichž pomáhá podnikatelům s provozem. V průběhu roku by se aliance měla rozšířit asi o desetinu na celkem 770 členů.

„Data o nákupním chování ukazují, že lidé sice do malých lokálních prodejen chodí stejně často jako do řetězců, ale utrácí méně a větší nákupy přesouvají především do supermarketů a diskontů. Pokud se zákazník necítí v obchodě dobře, může to znamenat, že ho provozovatel ztratí na dlouhou dobu dopředu,“ vysvětluje vedoucí aliance Můj obchod Miroslav Pácl.

Řešením je podle něj akční nabídka, atraktivní vzhled prodejen i rozšíření doplňkových služeb.

Podle Pácla je v roce 2024 v plánu také otevření prvních samoobslužných obchodů s nonstop provozem. V rámci dotačních programů jsou podle něj momentálně rozpracované celkem čtyři projekty automatizovaných prodejen.

