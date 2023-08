Čokoláda zase zdraží, Vánoce zhořknou

Cena kakaových bobů vzrostla na dvanáctileté maximum: čeká se, že v západní Africe se neurodí. Kontinent přitom zajišťuje dvě třetiny světových dodávek.

Největšími světovými pěstiteli jsou Pobřeží slonoviny a Ghana. Kvůli vydatným dešťům se na jejich kakaových plantážích začaly šířit plísně, které fatálně poškodily úrodu. Pobřeží slonoviny očekává zhruba o pětinu nižší sklizeň. I v Ghaně se letos podle očekávání propadne pod dlouhodobý průměr.

Mírné snížení produkce by podle Borise Tomčiaka, analytika společnosti Finlord, nebyl až tak velký problém, kdyby se v předchozích sezonách nesnižovaly zásoby. Jak ale připomíná ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank, kakaový deficit trvá už třetí rok. Dodavatelé mají nejprázdnější sklady za posledních skoro třicet let. Poptávka po kakau přitom roste.

„Na konci sezóny by nabídka kakaa, zejména toho v prvotřídní kvalitě, mohla být omezená. U kakaa je dlouhodobě problematická i nízká schopnost pěstitelů pružně reagovat na ceny,“ vysvětluje Tomčiak. I kdyby zemědělci letos vysadili nové kakaovníky, na nabídce by se to projevilo někdy za čtyři roky, kdy by začaly plodit. Nejvyšší výnosy má kakaovník kolem jedenáctého roku a typicky plodí dvacet pět až třicet let.

Kovanda doplňuje další aspekt. „Slabá úroda vyhání cenu bobů vzhůru, takže jejich zpracovatelům se tenčí marže, a neinvestují proto do nákladnější výroby – jež je nákladnější právě kvůli kvantitativně i kvalitativně horší sklizni,“ vysvětluje.

Lepší to pravděpodobně nebude ani napřesrok, a to kvůli klimatickému jevu El Niño. Jeho nepříznivý vliv na počasí v zemích produkujících kakaové boby se má v plné míře projevit právě v příštím roce.

Štěstí přeje připraveným! Pojistěte se. Porovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a do minuty najdeme tu nejvýhodnější pojistku pro vás i celou rodinu. Chci se pojistit

Boris Tomčiak odhaduje, že cena kakaa pokoří maxima z března 2011 a to se projeví i růstem cen čokolády a čokoládových cukrovinek. Výrobci čokolády, které se ve světě ročně vyrobí v přepočtu za víc než dva a půl bilionu korun (o pár set miliard víc než roční výdaje českého státního rozpočtu), předpokládají, že kakaové boby zůstanou extrémně drahé i v roce 2024.

Cenu tlačí nahoru i mimořádně vysoká inflace. Kvůli ní podle ekonomů nemůžou výrobci navýšení ceny kakaových bobů a zpracování snadno přenést na spotřebitele – jejich kupní sála je oslabená a sladkosti patří ke zboží, které je zbytné a většinou si ho v případě potřeb dovedou odepřít.

Cenu čokolády a dalších cukrovinek letos tlačí nahoru i zdražování další klíčové suroviny – cukru. „Stěžejní světoví výrobci čokolády a cukrovinek, jako je švýcarská firma Lindt & Sprüngli nebo americká Hershey, které dodávají i na český trh, varovali své odběratele, že se musí připravit na další cenová navýšení,“ říká Lukáš Kovanda.

Podle Borisa Tomčiaka by spotřebitelé měli očekávat nárůst cen až o 10 procent, a to už letos na Vánoce. V příštím roce pak bude zdražování pokračovat. Nemusí jít přitom nutně jen o viditelné zdražení. Podle Lukáše Kovandy se máme připravit i na takzvanou smrskflaci – tedy jev, kdy se na pultech nemění cena, ale nenápadně se zmenšuje objem zboží v balení.

Ceny kakaa na komoditní buze ICE Zdroj: peníze.cz Zdroj: Peníze.cz

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Cestovní pojištění do 2 minut Pojistěte se online s akční slevou 15 % a získejte nonstop asistenci Mám zájem

Sdílejte článek, než ho smažem