Inflace konečně pod 10 procenty. Na jásot je ale brzy

Meziroční inflace pokračovala ve zvolňování a dostala se poprvé od ledna 2022 pod deset procent. Spotřebitelské ceny se podle Českého statistického úřadu v červnu zvedly o 9,7 procent. To bylo o 1,4 procentního bodu méně než v květnu.

„V červnu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 9,7 procenta a již popáté zmírnily svůj růst. Nižší růst cen byl naposledy zaznamenán v prosinci 2021, a to ve výši 6,6 procenta. Zpomalení růstu cen bylo ovlivněno zejména vývojem v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení,“ uvedl Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 9,7 %, což bylo o 1,4 procentního bodu méně než v květnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení.

Naopak na růst cenové hladiny měly v červnu opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu o 6,9 procenta, vodného o 16,3 procenta, stočného o 26,9 procenta, elektřiny o 24,6 procenta a tepla a teplé vody o 40,7 procenta. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 10,7 a ceny služeb o 7,9 procenta.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 15,1 procenta (v květnu 15,8 %).

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 0,3 procenta. Podražila rekreace a kultura, především sezónní ceny dovolených s komplexními službami se zvedly o 8,7 procenta. V oddíle bydlení vzrostly zejména ceny elektřiny o 0,5 procenta. Zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák bylo ovlivněno rostoucími cenami vína o 2,6 procenta a piva o 1,5 procenta.

V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 0,6 procenta a ubytovacích služeb o 2,2 procenta. Na snižování celkové cenové hladiny působily v červnu především ceny v oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti, kde meziměsíčně klesly ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,4 procenta.

Ceny potravin a nealkoholických nápojů se jako celek ve srovnání s květnem nezměnily, ale některé druhy potravin zaznamenaly výrazné cenové pohyby. To se týkalo zejména cen zeleniny, které vzrostly o 5,1 procenta, z čehož ceny brambor byly vyšší o 22,1 procenta, a to částečně vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory.

Naopak oproti květnu klesly ceny vepřového masa (3,9 %), sýrů a tvarohů (1,6 %), ovoce (1,4 %), vajec (3,7 %), mouky (9,0 %) a drůbeže (1,1 %). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 procenta a ceny služeb o 0,8 procenta.

Jak uvádí ekonom Tomáš Volf ze společnosti Citfin, na jásot je ještě ale brzy. „Růst cen potravin podstatně zpomalil. Cena jídla a nealkoholických nápojů totiž vzrostla meziročně jen o 4,7 procenta. Příjemnou výjimkou jsou oleje a tuky, jejichž cena se meziročně dokonce snížila o 4,3 procenta. Většina ostatních druhů potravin však stále zdražuje, přestože jde toto tempo dolů,“ říká Volf.

Připomíná, že Česká národní banka drží hlavní sazbu na 7 procentech. Vláda sice zavádí úsporný balíček, ale jeho dopady do hospodaření státu jsou s velkým otazníkem. „Kabinet Petra Fialy by měl využít období, kdy centrální bankéři drží sazbu stále nahoře a mnohem více tlačit na snižování výdajů. Je to nepopulární a bude to bolet, ale nyní je třeba odvaha a není jiná možnost. Volby do sněmovny jsou stále ještě relativně daleko, ale jak jinak ozdravit veřejné finance než důrazně a kdy jindy než teď?“ míní Volf.

Podle ekonoma Creditas Petra Dufka je pokles inflace nepochybně dobrou zprávou, ani on by ho ale zatím nepřeceňoval. „Přece jen i ta aktuální inflace je v našich zeměpisných šířkách vysoce nadprůměrnou, navíc prozatím klesá jen díky srovnávacímu základu, nikoliv však zlevňování spotřebního zboží a služeb. Přitom existuje prostor pro rychlejší pokles inflace. Vytváří jej silná koruna, klesající náklady v mezinárodní dopravě i zlevňující suroviny a energie,“ uvedl Dufek.

Odhaduje, že inflace bude dál klesat, v závěru roku zafunguje nízký srovnávací základ z loňského zavedení takzvaného úsporného tarifu. K cílovým úrovním, které by ráda viděla ČNB, se inflace vrátí až v příštím roce. „Jak rychle a zda dosáhne přesně oněch dvou procent, rozhodne i podoba vládního rozpočtového balíčku,“ dodává Dufek.

