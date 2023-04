Nejdražší cukr v Evropě mají Češi, ukazují data

Cukr v Česku zdražoval rychleji než jinde a jeho cena tu překonala cenu ve zbytku Evropské unie. Ukázala to data, která dnes zveřejnil Eurostat.

Vysoká inflace a zdražování potravin nebylo loni nějakou tuzemskou specialitou. Dělo se v celé Evropské unii. A cukr patřil k potravinám, jejíž cena rostla nejvíc. A v Česku zvláště.

Evropě to osladíme

V evropském průměru cukr podražil od srpna 2021 do března 2023 o 61 procent. V Česku ale ceny ve stejném období vzrostly téměř dvakrát (o 98 procent). Pokud není v akci, cukr se teď v českých obchodech prodává v průměru za cenu okolo 35 korun. Výjimkou nejsou ale ani ceny vyšší.

O moc líp na tom nebyli ani Estonci, kteří cukr nakupují za ceny o 97 procent vyšší než v srpnu 2021. V Polsku cukr zdražil o 82 procent, v Německu o 72 procent a v Lotyšsku o 70 procent.

K nejmenšímu zdražení v rámci Evropské unie došlo v Maďarsku a Lucembursku, kde cukr podražil „jen“ o 17 a 19 procent. Pokud bychom se podívali na evropské země mimo Unii, vůbec nejmíň – o 10 procent – zdražil cukr v Norsku.

Ekonom Lukáš Kovanda příčinu zvlášť prudkého zdražování cukru v Česku vidí v jiném zdražování. Ve zdražování plynu. Nebo ještě přesněji v tom, že tuzemská vláda s ním načim firmám nepomáhala tolik jako vlády jinde. „Česko od drahých energií ulevilo průmyslovým podnikům, včetně potravinářských, později a méně velkoryse než řada jiných zemí EU,“ tvrdí Kovanda.

Za další možnou příčinu ekonom označuje to, jak si firmy v době zdražování zvyšují marže: Počítají s tím, že lidé už mají v hlavě to, že zdražování je nutná věc, kvůli válce, kvůli drahým energiím – navýšení marží už projde, aniž by si obchodníci zákazníky pohněvali.

„V Česku je od počátku ruské invaze na Ukrajinu zvláště silný narativ, tedy jakýsi „příběh zdůvodňující zdražování“, vycházející z dění na Ukrajině a souvisejícího růstu cen energií nebo i potravin. Obchodní řetězce nebo potravináři jím mohou zdůvodňovat své zdražování ještě nad rámec objektivně navýšených nákladů, třeba těch v podobě dražšího plynu,“ říká Kovanda.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula označil v lednu ceny cukru za nemorální a obvinil obchodníky z nepřiměřeného zdražování: Proč cukr tolik zdražil? Ministr viní řetězce. Skandál, reagují.

Cenami cukru se před měsícem na popud ministra zabývala i Česká obchodní inspekce, zatím ale žádné provinění na straně obchodníků neprokázala.

