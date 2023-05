Nová prezidentská známka je netradiční. Sběratelé ji ocení

Hlavu státu vyobrazili už na první poštovní známce vůbec. Byla to královna Viktorie na „černá jednopennyovce“ z roku 1840. Pro monarchii přirozená volba. Kupodivu ale i zastupitelské demokracie – včetně těch, co zakazovaly šlechtické tituly jako Československo – svoje vrcholné představitele na známky dávaly. Přes sto let nemáme panovníka, ale dodneška olizujeme papírky s portréty obyvatelů Hradu. Takhle šli po sobě:

Zdroje obrázků najdete v galerii