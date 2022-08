Primark míří na Moravu. Otevře první obchod v Brně

Zdroj: Shutterstock

Primark otevírá obchod do těžkých časů. Chce to odvahu. Kdekdo nedávno zavíral, někdy kvůli covidu, někdy pod záminkou covidu, v trablech byl už dřív: Promod, Next, Camaïeu. Přečtete si kdo zemřel a kdo ještě přežívá: