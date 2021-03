Při karanténě dostanete víc. Vyšší nemocenská prošla

Zaměstnanci v karanténě dostanou příplatek 370 korun k náhradě mzdy, na kterou mají nárok podle standardních pravidel. Rozhodli o tom poslanci, když v úterý večer schválili upravený návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. V nejbližších dnech by ho měli potvrdit senátoři, komplikace už se nečekají.

Karanténou se v tomto případě rozumí i takzvaná izolace při potvrzeném infekčním onemocnění.

Nárok na příspěvek budou mít všichni, komu karanténa začala kdykoliv po 1. březnu – bez ohledu na to, kdy zákon definitivně potvrdí senátoři a kdy vyjde ve Sbírce zákonů. Komu karanténa začala ještě v únoru, má smůlu.

Příspěvek dělá v zásadě 370 korun denně za každý z prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény – ta se od března prodloužila na dva týdny. Zaměstnavatel ho vyplatí společně s náhradou mzdy, která dosahuje 60 procent takzvaného redukovaného vyměřovacího základu.

Jestliže však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku konkrétního zaměstnance (za odpovídající počet zameškaných hodin), příspěvek se o tento rozdíl sníží. Cílem podle Maláčové je, aby zaměstnanci s velmi nízkými příjmy nedostali v součtu víc, než je jejich mzda.

Zatímco člověk s hrubou mzdou 20 000 Kč měsíčně podle standardních pravidel dostával za 14 dnů karantény 4984 korun, v součtu s příspěvkem to teď bude 8285 Kč. Při hrubé mzdě 30 000 Kč se celková náhrada za 14 dnů zvýší z 7462 Kč na 12 428 Kč. A například při hrubé mzdě 40 000 Kč se celková náhrada za 14 dnů zvýší z 9618 Kč na 14 798 Kč.

Zdroj: MPSV

Na příspěvek budou mít nárok i takzvaní dohodáři, pokud se účastní nemocenského pojištění – tedy při měsíčním příjmu nad 3500 korun z dohody o pracovní činnosti nebo nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce.

Na příspěvek zřejmě nedosáhnou lidé, kteří se do karantény dostanou do pěti dnů od návratu ze zahraničí – s výjimkou pracovní nebo služební cesty.

Jde prakticky o stejný návrh (jen s prodloužením z 10 na 14 dnů karantény), s nímž Maláčová přišla v únoru. Původní návrh však minulý pátek nakonec překvapivě zablokovali sami poslanci ČSSD, když s podporou Maláčové prosazovali nesouvisející přílepky.

Vláda pak v pondělí schválila nový návrh, podle něhož by zaměstnanci dostávali dokonce stoprocentní náhradu mzdy. Každý s příjmem do 45 tisíc hrubého by tak dostal svou čistou mzdu, upřesnila Maláčová. Někdo by si dokonce i mírně polepšil. Stoprocentní náhradu však odmítli poslanci opoziční ODS a TOP 09, výhrady měli i komunisté nebo Pavel Juříček z ANO. Sněmovna tak v úterý schválila kompromisní návrh, který počítá právě s příspěvkem 370 korun k dosavadní 60% náhradě mzdy.

Maláčová zdůrazňuje, že příspěvek nepřinese zaměstnavatelům finanční zátěž. Odečtou si ho totiž z povinného pojistného na sociální zabezpečení. Na samotnou náhradu mzdy při karanténě jim stát dlouhodobě přispívá přes program Antivirus.

Někteří epidemiologové a ekonomové doporučovali zvýšení nemocenské jako účinný nástroj proti šíření viru už delší dobu. Věří, že se státu v celkovém součtu vyplatí i finančně.

„Před covidem neměla pětina domácností úspory na nenadálé výdaje. Ti lidé si karanténu nemůžou dovolit. Navíc by měli hlásit svoje kontakty, takže manželku nebo kolegy v práci. Ani ti nechtějí přijít o příjmy. Lidé se nechodí testovat a nenahlašují kontakty,“ říká David Navrátil, analytik České spořitelny.

Zaměstnanci v karanténě a na nemocenské zatím dostávají standardně 60 procent takzvaného vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno jejich předchozí hrubá mzda zkrácená takzvanými redukčními hranicemi (čím víc člověk vydělává, tím víc se mu základ krátí). Zvláště pro lidi s nižšími výdělky může být propad o dvě pětiny zásadní.

Mimořádný příspěvek má omezit případy, kdy lidé s pozitivním testem na koronavirus nahlásí hygienikům výrazně méně kontaktů, než je obvyklé v sousedních zemích. Potenciální přenašeči tak nejdou včas do karantény. Nemoc se v Česku šíří rychleji i proto, že je hygienické stanice kontaktují s velkým zpožděním. Lidé s bezpříznakovým nebo jen lehkým průběhem zároveň dál chodí do práce, aby nepřišli o výdělky.

Obdobný příspěvek – 500 korun na den – během karantény a izolace dostane i část podnikatelů. Ovšem jenom v případě, že si dobrovolně platili nemocenské pojištění – podle zákona stačí účast, nezmiňuje určité minimální období. Podle zákona, který už definitivně schválil Parlament, na něj mají OSVČ nárok zpětně i za únor.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.