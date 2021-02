Kompenzační bonus je nově i pro lidi v úpadku, dobrovolníky a pěstouny

O takzvaný kompenzační bonus mohou nově žádat i lidé, kteří jsou v úpadku – typicky v konkurzu nebo oddlužení. Překážkou už není ani činnost dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo výkon pěstounské péče (pobírání odměny pěstouna) na základě takzvané dohody.

Finanční správa dnes začíná přijímat žádosti, a to i zpětně za všechna „bonusová období“ od loňského 5. října do 15. února. Žádosti lze podávat až do 26. dubna.

Na nespravedlivé podmínky pro lidi v oddlužení upozorňovali od loňska opoziční Piráti, odmítavé argumenty ministryně financí Aleny Schillerové pak zpochybnil i ombudsman Stanislav Křeček. Schillerová říkala, že pro změnu potřebuje výslovný souhlas Evropské komise.

Od února budou pro kompenzační bonus platit nové, v zásadě mírnější podmínky – zatím se čeká na jejich definitivní schválení Parlamentem.

