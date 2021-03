Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Finanční správa dnes začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus podle nových pravidel. Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stoupla na dvojnásobek a dosáhnout na ni může víc zájemců.

Nová pravidla platí zpětně od 1. února, a to i pro ty, kdo už předtím žádali o bonus podle dřívějších pravidel. Poslední „staré“ období končilo 15. února, při žádosti podle nových pravidel teď lidé mají šanci na doplacení první poloviny února do maximální částky 1000 korun za den.

„Částečné překrytí prvního období nového bonusu s posledním obdobím původního bonusu v únoru bude vyřešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu,“ upřesňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo se vrací k principu z loňského jara, i když s přísnějšími podmínkami. Na podporu teď mají nárok všichni, koho výrazně postihly dopady pandemie koronaviru – ať už šlo o přímá vládní omezení, nebo „jenom“ omezení poptávky po zboží a službách, případně třeba vlastní karanténu nebo onemocnění covidem. To je zlepšení oproti podzimu, kdy tvrdá pravidla prosazovaná vládou odřízla od bonusu řadu postižených podnikatelů: podporu v zásadě vázala jenom na uzavření provozoven a přímé dopady vládních omezení.

Základní podmínkou je pokles tržeb aspoň o 50 procent v porovnání se srovnatelným obdobím – pro většinu případů půjde o období těsně před pandemií. V zásadě (kromě začínajících podnikatelů) se porovnají tržby za měsíc, který předchází takzvanému bonusovému období, s průměrnou měsíční výší za tři kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy tří kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Když lze tímto způsobem určit více období, bude srovnávacím obdobím to, které si žadatel sám zvolí – třeba i po nástupu pandemie.

Například pro nárok na bonus za únor 2021 se tak budou srovnávat tržby za leden 2021 buď s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019, nebo s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020. Vybrat mezi nimi si může sám žadatel. Pro bonus za březen 2021 se budou srovnávat tržby za únor 2021 buď s měsíčním průměrem za období od 1. prosince 2018 do konce února 2019, nebo za období od 1. prosince 2019 do konce února 2020. Tržbami se – zjednodušeně řečeno – rozumějí příjmy. Tedy bez ohledu na to, jak vysoký zisk z nich podnikatel po odečtení výdajů (nákladů) má.

Nárok na kompenzační bonus Zdroj: Shutterstock Podle nových pravidel vzniká nárok na kompenzační bonus, pokud podnikání bylo výrazně dotčeno v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu: nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,

karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo

omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Posuzují se jenom tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb. Do porovnání nelze zařadit třeba mimořádné příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, plnění z pojistných smluv a podobně.

Datum tržby se řídí stejnými pravidly jako u daně z příjmů: Při vedení účetnictví rozhoduje den zaúčtování, tedy například vydání faktury. Kdo účetnictví nevede, řídí se dnem zaplacení, tedy kdy tržbu skutečně obdrží (na účet nebo v hotovosti). Redakce Peněz zjišťuje u Generálního finančního ředitelství, jestli mohou drobní podnikatelé pro účely bonusu využít mírnější pravidla: typicky u zakázek, které průběžně plnili několik měsíců, ale vyfakturovali je až po jejím dokončení.

O bonus za únor lze žádat do 3. května, o bonus za březen až do 1. června. Kdo chce, může už teď současně požádat za únor i za březen (pro březen jsou totiž rozhodující tržby za únor, který skončil). Žádosti budou dál přijímat finanční úřady, na doložení podmínek zatím stačí čestné prohlášení. Vedle formuláře na webu se dají poslat e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně.

Denní částka kompenzačního bonusu stoupla z 500 na 1000 korun. Vedle osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dosáhnou na vyšší bonus i společníci menších společností s ručením omezeným, základní podmínky se u nich nemění.

I ti podnikatelé a společníci, kteří by jinak na kompenzační bonus nedosáhli, na něj nově získají nárok při nařízené karanténě nebo izolaci (infekčním onemocnění). V takovém případě jde o 500 korun na den, odpadá podmínka poklesu příjmů o aspoň 50 procent. Museli si však předtím dobrovolně platit nemocenské pojištění – podle zákona stačí účast, nezmiňuje určité minimální období. Také o bonus kvůli karanténě nebo izolaci mohou zájemci žádat zpětně za období od 1. února.

Pro lidi pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce zůstává kompenzační bonus ve výši 500 korun denně. Nemění se ani podmínka, že musí jít o dohodu s odvodem nemocenského pojištění, tedy s odměnou od 10 tisíc korun měsíčně u DPP nebo 3500 korun u DPČ.

„Bonus bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti, aby nedocházelo v jednotlivých případech k nespravedlivému překompenzování,“ upozorňuje Schillerová. Zjednodušeně řečeno: základem bude průměrná výše příjmů ve srovnávacím období.

Na bonus mají nárok také podnikatelé v insolvenci. Díky novele, kterou v únoru definitivně schválili poslanci, navíc dostanou zpětně bonus i za předcházející období.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.