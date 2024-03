Investiční podvod stál lidi miliardy. Šly na luxusní auta i motorový člun

Policie zahájila trestní stíhání v kauze investiční společnosti WCA International. Firma lákala investory na zhodnocení 13 až 18 procent ročně, dosáhnout toho měla investicemi do měnových párů, indexů, komodit, obligací a firem včetně startupů.

Národní centrála proti organizovanému zločinu, která začátek stíhání oznámila, viní jednu osobu a jednu firmu z podvodu se škodou ve výši zhruba 2,1 miliardy korun. Poškozených je přes šest tisíc.

Asociace pro transparentnost investičního trhu (ATIT) už dříve avizovala, že je prakticky nemožné takový výnos garantovat, respektive jej stabilně dosahovat. Značná část investic měla mířit do firem v rané fázi vývoje, což patří k nejrizikovějším typům investic vůbec.

Kriminalisté při vyšetřování vyhodnocovali několik desítek tisíc bankovních a jiných informací. Dospěli pak k tomu, že organizátor trestné činnosti neinvestoval v rozsahu, který by mohl zákazníkům společnosti přinést zhodnocení.

„Naopak značnou část vkladů měl použít pro svoji osobní potřebu, například k nákupu nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, luxusních vozidel, motorového člunu, stříbrných slitků, telefonů a dále k hrazení provozních nákladů obchodních společností, které ovládal,“ říká Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Dodává, že část zpronevěřených peněz posloužila k vyplácení nadstandardních odměn finančním zprostředkovatelům, kteří jeho společnost doporučovali.

Činnost firma nesla podle policie znaky takzvaného Ponziho schématu čili pyramidové hry. Ta je založená na tom, že peníze nově přicházejících investorů se nikam neinvestují, ale využívají na výplatu investorů, kteří se do hry zapojili dřív.

Firma WCA International je od loňska v úpadku. Do konkurzu ji před rokem poslalo rozhodnutí pražského městského soudu. V září pak její věřitelé odhlasovali řešení úpadku formou reorganizace. Státní zástupkyně ale vyjádřila obavu, že dlužník snahou o reorganizaci prodlužovat insolvenční řízení a pokusit se vyvést majetek z personálně propojené společnosti WCA Holding, do které směřovaly stovky milionů korun, které do WCA International lidé vložili.

Trestní stíhání fyzické osoby probíhá na svobodě. Za podvod se škodou velkého rozsahu může dostat pět až deset let vězení. Jednatelem společnosti WCA International byl Matouš Polák, měsíc před vyhlášením konkurzu ho na postu jednatele vystřídal Dalibor Zacios.

