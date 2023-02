WCA International je v úpadku, potvrdil soud. Věřitelé mají dva měsíce

Městský soud v Praze oficiálně zjistil úpadek společnosti WCA International a prohlásil na ni konkurs. Insolvenčním správcem s plnou působností se stala společnost JK Insolv, která dosud působila jako předběžný správce.

Insolvenční návrh na WCA podal loni v listopadu jeden z věřitelů. Do insolvenčního řízení se už přihlásilo víc než 120 dalších věřitelů. Soud teď vyzval věřitele, kteří své pohledávky dosud nepřihlásili, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě dvou měsíců. Přihlášky a jejich přílohy se podávají u Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti nebo na stránkách insolvenčního rejstříku.

Soud nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 24. května. Bezprostředně poté se uskuteční schůze věřitelů, která má mimo jiné zvolit věřitelský výbor a rozhodnout o dalším obsazení funkce insolvenčního správce.

Firma WCA International se sídlem v Hnojníku lákala investory na zhodnocení 13 až 18 procent ročně. Toho měla dosáhnout investicemi do měnových párů, indexů, komodit, obligací a firem včetně start-upů. Podle Asociace pro transparentnost investičního trhu (ATIT) je téměř nemožné takový výnos garantovat, respektive jej stabilně dosahovat, a to vzhledem k uváděné struktuře investic, kdy značná část z nich mířila do společností v rané fázi vývoje, tedy ten absolutně nejrizikovější typ investice. Už loni v létě oznámila WCA klientům, že „kvůli souhře hned několika nepředvídatelných faktorů“ přišla o 70 % investovaných peněz.

Podle obchodního rejstříku vystřídal Matouše Poláka ve funkci jednatele od 19. ledna Dalibor Zacios.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České...

