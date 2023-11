Za pět dvanáct. Roier má licenci pro investiční crowdfunding

Čtyři dny před termínem oznámila zisk licence poskytovatele služeb skupinového financování další investiční platforma, která nabízí takzvaný investiční crowdfunding, značka Roier Invest.

Crowdfundingové firmy musí tuto licenci od České národní banky získat do 10. listopadu. Bez licence nesmějí dál nabízet své služby, jen spravovat to, co mají dosud nasmlouvané.

To se týká platforem provozujících úvěrový nebo investiční crowdfunding. Charitativní nebo odměnový crowdfunding takovému nařízení nepodléhají.

Jako první oznámila získání licence teprve před dvěma týdny společnost Investown.

Na licenci Roier pracoval rok. „Díky ní teď můžeme fungovat pod dohledem ČNB a s jasnými pravidly platnými v celé Evropské unii a rozšířit tak možnosti pro investory,” říká CEO a spoluzakladatel společnosti Bedby, které značka Roier patří, David Bystrzycki.

Povinnost crowdfundingových firem projít licenčním řízením u ČNB vyplynula z loni schváleného zákona, kterým čeští poslanci sladili naše pravidla s pravidly Evropské unie. Nové předpisy jsou pro firmy samozřejmě přísnější, na druhou stranu jim licence otevírá dveře na všechny trhy Evropské unie.

Firma se zabývá propojováním investorů s volnými penězi a firem, které si peníze chtějí půjčit. Zprvu se orientovala na financování bytových družstev, později přidala i další příležitosti spojené s nájemním bydlením a obecně realitami. Všechny úvěry jsou kryty nemovitostí.

Podle údajů samotné firmy je počet lidí, kteří přes Roier vkládají peníze do úvěrů, v jednotkách tisíc, průměrná investovaná částka má být 125 tisíc korun. Za dva roky společně napůjčovali přes 300 milionů korun.

Roier existuje od roku 2021. Zakladateli jsou David Bystrzycki, někdejší ředitel Home Creditu, který byl i v holdingu PPF i u zrodu peer-to-peer úvěrového projektu Zonky, a Jan Běhounek, někdejší vysoký manažer GE Capital Bank.

