Hypotéky jsou zase dražší, skončily akce

Průměrný úrok u nových hypoték, které teď nabízejí tuzemské banky, na začátku listopadu po dvou měsících mírného poklesu opět stoupl. Ukazuje to statistika Fincentrum Hypoindex, která vychází z nabídkových cen.

K 7. listopadu dosahoval průměrný nabídkový úrok 6,31 %, což je o 0,11 procentního bodu víc než před měsícem. Týká se úvěrů do 80 % odhadní ceny nemovitosti (jde o ukazatel známý pod zkratkou LTV). Loni v listopadu byla průměrná nabídková sazba výrazně níž: 3,39 %.

„Listopadové zvýšení, stejně jako snižování v minulých dvou měsících, mají na svědomí akční slevy. Ty totiž před slabší zimní sezonou skončily,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. „Nicméně tyto drobné výkyvy jsou součástí běžného fungování hypotečního trhu a spíše jen potvrzují naše předpovědi o období stabilních úrokových sazeb, které by mělo trvat i na počátku příštího roku,“ dodává.

Měsíční splátka nové hypotéky v průměrné výši tři a půl milionu korun při splatnosti na 25 let a fixaci na tři roky teď dělá 23 228 korun. Oproti začátku října vyrostla o 237 korun, od začátku letošního roku skoro o 4500 korun. Za poslední rok (v porovnání se začátkem loňského listopadu) je vyšší skoro o šest tisíc. Na vysoké zvýšení splátky hypotéky se musí připravit také lidé, kterým končí fixace úrokových sazeb sjednaná před několika lety.

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Nejvyšší úrokové sazby u hypoték poskytovaných do 80 % hodnoty nemovitosti teď nabízejí banky u jednoletých fixací: v průměru za 6,68 %. Tříleté fixace jsou v průměru za 6,46 %, pětileté za 6,07 % a desetileté za 6,05 %. Dražší jsou hypotéky s LTV nad 80 %: při fixaci na tři roky v průměru za úrok 6,74 %, na pět let za 6,34 % a na deset let za 6,33 %.

Zájem o hypotéky za současných podmínek prudce klesl. Vedle rostoucích úroků za to mohou i rostoucí ceny nemovitostí. Objem zcela nově sjednaných hypoték (bez refinancování) v září podle dat České bankovní asociace klesl v porovnání s loňským rekordním rokem o 80 %. Tempo poklesu v posledních měsících výrazně zrychlilo, když za první polovinu letošního roku byl objem poskytnutých hypoték meziročně nižší „jen“ o 44 %.

„Objem i počet poskytnutých hypoték v září dále meziměsíčně výrazně poklesl, přitom měsíc září býval v mnoha dřívějších letech z pohledu hypoteční aktivity obdobný nebo spíše i mírně silnější než srpen. Výrazný utlum aktivity na hypotečním trhu ilustruje i fakt, že se objem nově poskytnutých hypoték v září dostal na nejslabší úroveň od začátku roku 2014,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

„Pokles trhu přinesl na hypoteční trh několik nových trendů. Tím prvním je výrazně vyšší poptávka po energeticky úsporných nemovitostech. Naše data ukazují, že stoupl zájem o všechny typy úvěrových produktů pomáhajících tento typ nemovitostí či přímo úsporné technologie financovat,“ říká Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky a člen představenstva ČSOB Stavební spořitelny.

„Druhým trendem je rostoucí nabídka rekreačních nemovitostí na trhu. Začínají se tak projevovat vysoké ceny energií, které dopadají na vlastníky více nemovitostí. Větší nabídka rekreačních objektů se také může projevit poklesem jejich cen,“ doplňuje Nigrin.

