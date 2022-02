Poroste nezabavitelné minimum? Řeší se mimořádné navýšení

Když stoupnou takzvané normativní náklady na bydlení, standardně vzroste také nezabavitelné minimum, které po srážkách zůstává lidem v exekuci či v oddlužení. Jenže: Po mimořádném zvýšení normativů ze začátku letošního roku, které má lidem pomoct s prudkým zdražením energií, to tentokrát může být jinak.

Znamenalo by to problém pro stovky tisíc lidí, kteří mají nezvladatelné dluhy a současně příjmy nad nezabavitelné minimum. I když jim prokazatelně rostou náklady na bydlení, víc peněz na zaplacení dražší energie by jim automaticky nezbylo.

Ve schválené novele zákona o státní sociální podpoře, která právě v reakci na rostoucí ceny energií zvýšila příspěvek na bydlení i jeho dostupnost, je růst normativů v textu spojen přímo s tímto příspěvkem. „Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení (...) se pro období od 1. ledna do 31. prosince 2022 navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částky stanovené v odstavci 2,“ píše se v zákoně.

Úřady a neziskové organizace teď řeší, jestli i v takovém případě má mimořádný růst normativů vést ke zvýšení nezabavitelného minima.

„Ministerstvo spravedlnosti v současné době vypracovává jednotné stanovisko,“ říká Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení ministerstva. Jasno prý má být během několika dnů.

Podle zdroje webu Peníze.cz, který je seznámen s děním na ministerstvu, to nyní vypadá, že vyhraje výklad vycházející z textu novely. To znamená, že nezabavitelná částka by se už nezvyšovala. Zůstalo by tak jenom u jejího mírného růstu ze začátku letošního roku, k němuž došlo kvůli pravidelné valorizaci normativů – ta ovšem ještě nepočítala se zdražením energií.

Nejasná situace stěžuje práci některým účetním. Mimořádné zvýšení normativů totiž platí zpětně od začátku ledna a některé firmy vyrábějící účetní software na to reagovaly automatickým navýšením nezabavitelných částek. K němu ale nakonec nemusí dojít.

„Ovlivňuje toto mimořádné navýšení i výpočtovou základnu pro účely srážek ze mzdy nebo se to týká pouze příspěvku na bydlení? Bohužel existují dva názory na výklad dopadu zákona č. 17/2022 Sb. a ráda bych znala názor druhých. Pracuji s dvěma programy a každý má jinou nezabavitelnou částku,“ ptá se například účetní v diskuzi na webu BusinessCenter.cz.

Kdyby nezabavitelné minimum nakonec stouplo, přinese to jinou komplikaci. Spoustě lidí totiž bylo z lednové výplaty zabaveno více, než by odpovídalo navýšeným normativům. Totéž by řešila třeba i Česká správa sociálního zabezpečení u důchodců s nezvládnutými dluhy.

