Za benzin už platíme víc než v Rakousku. Zdražování zrychluje

Ceny pohonných hmot v Česku dále zrychlují svůj růst. Benzin v uplynulých sedmi dnech zdražil o 35 haléřů na litr na 36,71 koruny za litr, nafta dokonce o 43 haléřů na litr na 35,68 koruny. Benzin i nafta jsou nejdražší od první poloviny loňského prosince, vyplývá z dnešních dat společnosti CCS.

Očekávám, že v příštích sedmi dnech pohonné hmoty dále zdraží, ale v menším rozsahu: od 20 do 30 haléřů na litr. Cena ropy v uplynulých týdnech sice dále vzrostla, i když jen poměrně mírně, koruna však vůči dolaru zpevnila, což utlumí dopad zdražení ropy do cen pohonných hmot v ČR.

Benzin i nafta jsou nyní v celé EU suverénně nejlevnější v Polsku. Důvodem je snížení tamní daně z přidané hodnoty (DPH) na pohonné hmoty z 23 na osm procent, k němuž došlo letos 1. února s platností na půl roku. Pohonné hmoty v Polsku jsou tak v současnosti ještě nižší než „tradiční premianti“ Bulharsko nebo Rumunsko.

Litr benzinu v Polsku vyjde v přepočtu o zhruba devět korun levněji než v Česku. Levnější než v Česku je také v Maďarsku, ve Slovinsku nebo v Rakousku. Na Slovensku je jeho cena srovnatelná. Naopak tradičně dražší než v Česku je benzin v Chorvatsku, Itálii v Německu.

Také nafta je teď z celé EU nejlevnější v Polsku. Za nižší cenu než v Česku je k dostání tradičně v Bulharsku či Rumunsku, ale také v Maďarsku, ve Slovinsku, na Slovensku či v Rakousku. Dražší je opět v Chorvatsku, Itálii či Německu.

Cena barelu ropy typu Brent na světových trzích v pondělí vystoupala až na 94 dolarů. To je nejvyšší úroveň od začátku října 2014. Na mnohaletých maximech je také po přepočtení do korun, tedy po zohlednění vývoje kurzu koruny k dolaru, v němž se ropa obchoduje. V pátek minulý týden se poprvé taktéž od října 2014 přehoupla cena barelu ropy Brent v přepočtu přes 2000 korun. Od začátku roku ropa zdražila v dolarech o zhruba sedmnáct procent.

Bezprostředně tlačí cenu ropy na světových trzích vzhůru středeční zpráva ze Spojených států, kde tamní ropné rezervy klesly na nejnižší úroveň od roku 2018. Poptávku po ropě umocňuje také opadání obav z dalšího šíření covidové varianty omikron. Otevírání globální ekonomiky v posledních dnech a týdnech citelně navyšuje poptávku po letenkách a zájezdech. Sílí naděje, že letos dojde celosvětově k zásadnímu vzmachu turistického ruchu, což ovšem také umocňuje poptávku po ropě, respektive ropných produktech a palivech.

Jinak ale jsou patrné také tlaky na pokles cen ropy, pročež zatím cena ropy nestoupá blíže k psychologické hranici jednoho sta dolarů za barel. Zejména se jedná o pokračující jednání mezi USA a Íránem ohledně obnovení jaderné dohody obou zemí, uzavřené původně v roce 2015. Obnovení je stále pravděpodobnější. Dohoda by na světové trhy vrátila nyní sankcionovanou íránskou ropu, což by vytvořilo další silný tlak na pokles světových cen ropy. Je poměrně pravděpodobné, že ještě před koncem letošního roku by mohlo dojít k omezení íránského jaderného programu výměnou právě i za možnost opět ve velkém vyvážet íránskou ropu.

Autor je hlavním ekonomem Trinity Bank a členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal... Další články autora.