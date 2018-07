Účtenková loterie. Klesající zájem a bazary účtenek

Motivace lidí přebírat účtenky, vyšší efektivita elektronické evidence tržeb, a tím pádem i lepší výběr daní. To jsou hlavní důvody, proč Ministerstvo financí loni v říjnu účtenkovou loterii spustilo. Jak si státní loterie za necelý rok fungování stojí?

Hráčů míň, účtenek víc

Největší zájem zaznamenala Účtenkovka loni v listopadu. Tehdy se množství aktivních hráčů (lidí, kteří zaregistrovali aspoň jednu účtenku) vyšplhalo na 477 952. S každým dalším měsícem zájem klesal: v květnu spadl počet soutěžících pod hranici čtyř set tisíc. Zatím nejméně hráčů – 379 450 – se do loterie zapojilo během června.

Navzdory menšímu množství hráčů se ale příliš nemění počet registrovaných účtenek. Během května přihlásili soutěžící do slosování o dvě stě tisíc účtenek víc než v listopadu, kdy loterii hrálo přibližně o osmdesát tisíc hráčů víc. I přes pravidlo jedna účtenka od jednoho podnikatele v jeden den, totiž soutěžící našli způsob, jak zvýšit šanci na výhru. Kdo má účtenek od jednoho podnikatele víc – například díky rozložení nákupu nebo sbírání účtenek zákazníků, kteří si lístek z kasy neberou – může je jednoduše směnit v některé z facebookových skupin nebo na speciálním webu bazaructenek.cz. Princip bazaru je jednoduchý: za každou nahranou účtenku získá uživatel kredit, na základě kterého pak může stáhnout libovolnou účtenku někoho jiného.

Zatím nejaktivnější hráč zaregistroval do Účtenkovky během jednoho měsíce bezmála šest tisíc účtenek, tedy v průměru téměř dvě stovky za den. Přesná čísla si můžete prohlédnout v tabulce.

červen květen duben březen únor leden prosinec listopad říjen Aktivních hráčů 379 450 394 476 407 777 420 979 422 793 425 765 446 890 477 952 452 691 Registrovaných účtenek 16 039 053 17 312 564 16 969 966 18 394 994 15 542 430 15 933 923 17 365 271 17 198 013 13 869 846 Účtenek ve slosování 14 078 198 15 164 421 14 831 880 15 871 430 13 620 304 13 792 381 14 861 223 14 564 956 11 137 598 Nejvíc účtenek

od jednoho hráče 3523 5950 4690 3526 2426 3201 1885 1129 1648

Problémy s mobilní aplikací

Ročně přijde Účtenkovka státní kasu zhruba na 80 milionů korun. Pětašedesát milionů korun padne na výhry – o co konkrétně se v Účtenkovce hraje, si můžete prohlédnout v boxu. Necelých patnáct milionů ročně (1,2 milionu korun měsíčně) stojí provoz, který zajišťuje společnost Diebold Nixdorf (dříve Wincor Nixdorf). Firma má na starosti průběh slosování, poskytování zákaznické podpory, stojí i za webem Účtenkovky a mobilní aplikací.

O co se hraje? Ministerstvo financí každý měsíc rozdává 21 tisíc výher, losuje se v osmi pořadích. Největší počet účtenek – 20 tisíc – přitom připadne na pořadí poslední, kde dělá výhra pouhých sto korun. V sedmém pořadí je připravených tisíc korun pro tisícovku vylosovaných, v šestém pořadí hraje dvacítka výherců o dvacet tisíc korun. Zajímavější výhry jsou připravené v pátém až prvním pořadí, kde každý měsíc vyhraje pouze jedna účtenka. Konkrétně: 5. pořadí: 100 000 korun

4. pořadí: 200 000 korun

3. pořadí: 300 000 korun

2. pořadí: automobil Ford EcoSport

1. pořadí: 1 000 0000 korun

S mobilní aplikací ale bylo v minulých měsících několik problémů. Aplikace má přitom představovat snazší ze způsobů, jak účtenku do slosování přihlásit. Na rozdíl od webového formuláře totiž odpadá nutnost opisování několikamístného kódu BKP (bezpečnostního kódu poplatníka) a FIK (fiskálního identifikačního kódu). Aplikace kódy naskenuje pomocí čtečky a přepíše do připraveného formuláře. Ani uživatelé mobilní aplikace se ovšem většinou – pokud neskenují QR kód, o tom níž – nevyhnou zadávání data a času nákupu a sumy, kterou u daného obchodníka utratili.

V prvních týdnech po startu loterie se soutěžící potýkali s omezenou funkčností čtečky: data často načítala s chybami, daňové identifikační číslo (nutné zadávat do letošního března) většinou neuměla přečíst vůbec. Systém pak vyhodnocoval účtenku jako nezaevidovanou a všechny údaje (kód, datum a čas nákupu, utracenou částku) bylo potřeba zadat znovu. S možností opravit pouze chybně zadaný údaj přišla společnost Diebold až v letos v březnu. Postupně doladila také fungování čtečky: ze sedmnácti účtenek, které redakce Peníze.cz minulý týden registrovala, si čtečka poradila se čtrnácti. Ve dvou případech načetla kód s chybou, data z jedné účtenky (patrně kvůli nekvalitnímu tisku) nepřečetla vůbec.

Jak hrát? Účtenku lze zaregistrovat na webu www.uctenkovka.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace (Android, iOS, Microsoft). Pokud si nechcete zakládat hráčský účet (jeho výhodou je zejména přehled o registrovaných účtenkách) do příslušného formuláře jednoduše vyplníte e-mail nebo telefon. Kdo hráčský účet má, tyto údaje vyplňovat nemusí. V obou případech je pak potřeba zadat prvních osmnáct čísel kódu FIK nebo 16 čísel z kódu BKP a zadat celkovou částku útraty, datum a čas nákupu. Systém nejdřív ověří, zda jsou údaje platné – zaevidované v systému EET. Pokud shodu s EET nenajde, na vině budou špatně zadané údaje, nebo nezaevidování platby obchodníkem. V prvním případě lze data opravit a účtenku zaregistrovat. Tím ovšem proces ověřování nekončí. Systém dál zjišťuje, zda jste dodrželi pravidlo 1 účtenka od 1 podnikatele v 1 den. Do slosování tak účtenku zařadí až den následující. Podobně probíhá registrace účtenek skrze mobilní aplikaci. Registrovat lze účtenky s útratou ve výši minimálně jedné koruny. Slosování probíhá vždy patnáctý den v měsíci z účtenek vystavených za měsíc předchozí. Do slosování postupují účtenky zaregistrované nejpozději do 12. dne měsíce, ve kterém se losuje.

Od května lze účtenky registrovat také pomocí čtečky QR kódu: všechny údaje potřebné pro úspěšnou registraci účtenky se načtou na jedno kliknutí. V praxi ovšem toto řešení naráží na malý počet účtenek, které jsou QR kódy opatřené. Podnikatelé nemají povinnost je na stvrzenky tisknout.

Přibližně sedmdesát procent účtenek, které hráči do slosování registrují, stále přichází z webu. Ani stránkám Účtenkovky se ale nevyhnuly trable. Během zveřejnění výsledků prvního slosování byly přibližně dvě hodiny nedostupné. Důvodem byl podle Ministerstva financí hackerský útok, který způsobil nepřiměřenou zátěž serveru.

Původně Ministerstvo financí také slibovalo oslovit další subjekty, u kterých by mohl účtenku registrovat ten, kdo nemá přístup k internetu. Od záměru ale rezort upustil. „Jednotlivé přihlašovací kanály jsme analyzovali a i dle zkušeností ze zahraničí jsme shledali, že jinému způsobu přihlašování by dalo přednost minimum soutěžících. Například na Slovensku se mimo internet registruje naprosté minimum účtenek, cca 1,5 procenta. Investice do takového způsobu registrace by tak velmi pravděpodobně nebyla efektivní. Navíc i na základě odezvy od hráčů víme, že ta část, která původně měla obavy z elektronické registrace účtenek, nakonec se stávajícím způsobem nemá problémy,“ vysvětlil tiskový mluvčí ministerstva Michal Žurovec.