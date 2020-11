Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

I když ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dlouho odolávala, elektronická evidence tržeb (EET) je momentálně v kómatu. Kdo nechce, nemusí tržby online hlásit finanční správě minimálně do konce roku 2022. Co bude dál, rozhodne příští vláda.

Odklad platí i pro ty, co tržby evidují už od let 2016 a 2017, kdy EET nastoupila v prvních dvou vlnách pro stravovací a ubytovací služby a pro obchodníky. Závěrečná fáze měla zapojit skoro všechny zbývající podnikatele, kteří přijímají hotovost, a měla začít od letošního května. Epidemie a tlak opozice ale změnily plány.

Schillerová počítá, že EET bude od roku 2023 fungovat. Trvá na tom, že narovnala podnikatelské prostředí a do státní pokladny přinesla desítky miliard korun. Pokud by ale hnutí ANO neuspělo příští rok ve volbách do sněmovny, mohla by příští vláda EET zrušit. Dlouhodobě proti němu vystupují například dvě nejsilnější opoziční strany Piráti a ODS.

Co si o EET myslí respondenti naší ankety? Jaký přínos měly čtyři roky jejího fungování pro tuzemskou ekonomiku, státní kasu i podnikatele samotné? Souhlasí s přerušením EET do konce roku 2022? A měl by být později projekt resuscitován, nebo raději definitivně ukončen?

Pavla Břečková

místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků

-3 + -

EET je instrument založený na moderních technologiích a v zahraničí hodně rozšířený, nelze moc předpokládat, že nám by se digitalizace tohoto typu oklikou vyhnula. Samozřejmě to pro mnohé byla změna a vlastně další povinnost (hlídání platnosti autentizačních údajů, zajištění softwaru a zpravidla i hardwaru a podobně). Na druhé straně je vyvážená určitou kultivací a narovnáním podnikatelského prostředí, k tomu bezpochyby došlo. I samotní podnikatelé říkají, že si zvykli, a nevidí v tom žádný problém.

Současně by měly být naplněny i sliby státu ve smyslu zjednodušených daňových přiznání založených na údajích odeslaných do systému EET nebo snížení frekvence kontrol – když nformace o tržbách od podnikatelů přicházejí on-line. Co se týká dočasného přerušení / vypnutí EET, považuji ho osobně za nesmysl. Na mezipodnikovém trhu také nemáte pardon s vystavováním faktur. Je pro mě čistší a smysluplnější říci například: je nouzový stav, nemáte to lehké, odpouštíme daně. Ale vypnout funkční systém, navíc až do roku 2022, je na hranici politického pokrytectví. Od vlády i vřeštící opozice.

Michal Jelínek

partner poradenské skupiny V4 Group

0 + -

Odhady dopadu EET na výnos státního rozpočtu jsou věštění z křišťálové koule a nelze je brát zcela vážně. Představa, že zavedení EET jakkoliv narovná podnikatelské prostředí, je poměrně bláhová. Jediným cílem EET bylo a je zvýšení příjmů státního rozpočtu, ale to lze exaktně změřit skutečně jen obtížně. Nicméně v obecné rovině je myšlenka EET v pořádku. Stát by skutečně měl bojovat proti vyhýbaní se dani a dbát na dodržování předpisů. Bohužel české podnikatelské prostředí je již tak svázáno nadměrnou regulací a elektronická evidence tento stav jen zhoršila.

Pokud by měli živnostníci nastavena jednoduchá pravidla pro výpočet daňových povinností a jejich daňová zátěž byla přiměřená, neměli by důvod se daním vyhýbat. EET by v takových podmínkách kontrolovalo pouze malou část „neposlušných“ živnostníků. Dnes nicméně EET v některých odvětvích dopadá na převážnou část podnikatelů, protože to prostředí je od začátku špatně nastavené.

Přerušení EET do konce roku 2022 je určitě dobrou volbou. Pomůže to nejmenším živnostníkům, na které vládní nařízení související se šířením koronaviru zásadně dopadla. A pokud by mělo být EET po dvou letech resuscitováno, tak v naprosto odlišné podobě.

Alena Schillerová

ministryně financí

-5 + -

Na jednom semináři ke spuštění závěrečné fáze EET se pán v zadní řadě rozčílil, jestli si dovedu představit, o kolik mu povinnost evidovat tržby zvýší daně. Zasmála jsem se a odpověděla mu, že pokud mu EET zvýší daně, ať již raději před kolegy z finanční správy nic neříká. Poctivým samozřejmě evidence tržeb daně nezvyšuje. Naopak zajistí, že nebude jejich podnikání oproti té hrstce nepoctivých v konkurenční nevýhodě.

K tomuto narovnávání podnikatelského prostředí si přimyslete přes 33 miliard navíc ve státní kase, zvýšení tempa růstu přiznávaných tržeb o 20 procent a výrazné zrychlení dynamiky mezd zejména v pohostinství, což vedlo k oslabení fenoménu černých výplat na ruku. To vše potvrzuje, že EET je jednoznačně úspěšný projekt a že jsme se před lety vydali správnou cestou.

O to těžší bylo mé nedávné rozhodnutí navrhnout další přerušení EET, tentokrát až do roku 2023. Jsem ale přesvědčena, že nyní naše ekonomika prochází natolik turbulentním a složitým obdobím, že klíčová je v tuto chvíli záchrana samotného podnikání. Poté samozřejmě bude z pohledu řádného výběru daní správné se k EET znovu vrátit. A já nepochybuji, že se tak stane.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

-1 + -

EET pomohlo přetvořit českou gastronomii, výrazně podpořilo digitalizaci podnikání v tomto oboru, na základech EET vznikla řada zajímavých IT řešení. Dnes už jsme o kus dál, řada restaurací nechala EET běžet i na dobrovolné bázi a především se výrazně změnila kultura daňová i odměňování zaměstnanců. Není tedy už nutné EET obnovovat a rozhodně by stát neměl oživovat 3. a 4. vlnu pro malé živnostníky, kde to moc smysl nikdy nemělo.

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory

0 + -

Je nepochybné, že o budoucnosti EET bude rozhodovat už jiná vláda. Před ukvapeností s politickým rozhodnutím zcela zrušit EET ale varuji. Mým doporučením je, aby stát provedl důkladnou, důvěryhodnou analýzu, zda EET plní účel, tedy aby byli ochráněni poctiví podnikatelé před nepoctivými. Tuzemská ekonomika může žít i bez EET, analýza ale také může ukázat, že úplným zrušením povinnosti evidovat tržby se řada poctivých podnikatelů ocitne ve stejně neférové situaci jako před EET a daňoví poplatníci budou muset zaplatit jinou, novou alternativu, která by měla stejný záměr, tedy narovnat podnikatelské prostředí.

Hospodářská komora v obecné rovině myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí opatření, jak omezit nekalou konkurenci, respektive narovnat podnikatelské prostředí. Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou nepochybně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci.

Dosavadní vlny EET se ale týkaly jen oblastí, kde je relativně snadno organizovatelná kontrola ze strany státních orgánů, zda podnikatelé evidenční povinnosti skutečně plní. Při dalším rozšiřování EET třeba o řemeslníky bude daleko obtížnější dohledat možný efekt omezení nekalé konkurence, protože se bude jednat třeba o drobné služby poskytované v domácnostech, kde jsou kontroly nemožné nebo zcela nehospodárné. To je důvod, proč stávající koncept EET nemusí poctivé živnostníky ochránit před těmi, kteří neplatí daně a jsou vůči těm poctivým zvýhodněni. Také proto Hospodářská komora doporučila státu, aby podnikatele s nízkými příjmy od EET osvobodil.

Radomil Bábek

předseda Podnikatelských odborů a Asociace podnikatelů a manažerů

+6 + -

Podnikatelské odbory se vytrvale a od počátku existence EET zasazovaly o její zrušení a prokázalo se, že oprávněně. EET propadla po všech stránkách. Nepřinesla nic do státní pokladny, nepostavily se školky a nemocnice a dětská hřiště, na něž lákal Andrej Babiš nepoučenou veřejnost. Ministerstvo financí muselo na tiskových konferencích k EET vždy pořádně čarovat s čísly, aby to vypadalo, že je EET k něčemu. Podnikatelům pak přinesla EET jen náklady navíc a spoustu zbytečných povinností, které namají nic společného s jejich podnikáním. A především, kvůli EET provedla finanční správa asi 250 000 kontrol, které pokutovaly ty nejbanálnější přestupky.

EET byla nyní odložena, protože koronakrize ukázala v plné nahotě, jak je EET nejen zbytečná, ale především, jaká je to pro malé podnikatele a živnostníky zátěž. Přerušení a odložení EET je samozřejmě dobrým výsledkem vytrvalého tlaku Podnikatelských odborů na vládu Andreje Babiše.

EET by měla být definitivně zrušena. Je to experiment, který se Andreji Babišovi nepovedl. Pokud však bude v roce 2022 ještě u moci Andrej Babiš, pak očekávám, že se pokusí EET exhumovat. A my, Podnikatelské odbory, se tomu pokusíme zabránit.

Simona Hornochová

daňová poradkyně, bývalá náměstkyně ministra financí

+3 + -

Z analýz zpracovávaných ministerstvem financí, které vycházejí z dat shromážděných finanční správou a statistickým úřadem, vyplývá, že některé z očekávaných přínosů se skutečně projevily. Jedná se ovšem o odhady, jelikož současně s EET bylo zavedeno více daňových opatření a jejich vliv je složité odlišit. Podle mé osobní zkušenosti zákazníka se viditelně rozšířila možnost placení kartou u malých prodejců, což může být jeden z „příjemných“ vedlejších efektů. Zároveň však vnímám, že veřejnost EET ani po těch letech nepřijala a stále je symbolicky vnímané jako zatěžující „bič“ na podnikatele. Což zakládá dobrý důvod, proč v těchto těžkých dobách EET povinnosti přerušit. Známé pravidlo říká, že nejlepší výběr daní nastává v prostředí, které je vnímané jako férové. Za této situace jsem přesvědčena, že by EET nemělo být resuscitováno. Snad po něm zůstane i pozitivní vzpomínka v podobě rozšíření možnosti bezhotovostních plateb.

Tomáš Hajdušek

vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR

+1 + -

Přínosy EET pro ekonomiku nebo pro státní kasu by mělo vyhodnotit ministerstvo financí. A zda by měl být projekt resuscitován, nebo ukončen, to je otázka politická, ke které se naše komora nevyjadřuje. Daňoví poradci ve své praxi zaznamenali několik případů sporů o udělení pokuty za porušení povinností na úseku evidence tržeb, některé z nich skončily u soudů. Zatím je možno konstatovat, že soudy stojí spíše na straně finanční správy a i bagatelní porušení EET, např. nevydání účtenky na pár korun, považují za společensky nebezpečné jednání. To je pro nás trochu překvapení.

Z pohledu daňových poradců by měla mít EET pro podnikatele přínos v tom, že je považována za povinnou evidenci a podle daňového řádu jí tak svědčí presumpce správnosti. Lidově řečeno, pokud by chtěl finanční úřad zpochybnit třeba u hostinského výši tržeb, musel by nejdříve za pomoci důkazů zpochybnit správnost a úplnost jeho vedení EET. Tedy: kdo vede EET a vede jí správně, neměl by se dostat do sporu s finančním úřadem kvůli tržbám.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

+7 + -

EET byla zbytečná buzerace podnikavých lidí. Zvláště to je patrné právě v těchto dnech, kdy se ve veřejných rozpočtech jen tak přehazují vidlemi stovky miliard. EET mělo maximálně vynést o řád méně. V jeho zavedení se spojily tři faktory, které zrovna neposkytují lichotivý pohled na určitou část české veřejnosti.

Prvním faktorem byl ještě stín 90. let. Tehdy se podařilo různým postkomunistům či nepříliš podnikavým lidem vytvořit a široce prodat obrázek podnikatele coby gaunera a lupiče. Když uvážíme, že celkové transformační ztráty z celých devadesátek nedosahují ani objemu letošního rozpočtového schodku, jednalo se o majstrštyk levice.

Anketa Kdo to řekl nejlíp? Pavla Břečková Michal Jelínek Alena Schillerová Tomáš Prouza Vladimír Dlouhý Radomil Bábek Simona Hornochová Tomáš Hajdušek Lukáš Kovanda

Usnadnil jí to druhý faktor, který stál v pozadí spuštění EET, brnkání na strunu závisti. U části voličů s tímhle prostě politik uspěje vždy. A podnikatelé jsou přece bohatí proto, že své spoluobčany okrádají. A pokud neokrádají, alespoň parazitují, jak pronesl jistý levicový ministr.

Třetí faktor spočíval v protikorupční hysterii doby před deseti lety. Lidé nespokojení s celkovým vývojem po roce 1989 systematicky zveličovali problém korupce a související šedé ekonomiky, takže v důsledku jejich svatého tažení značně stoupla poptávka veřejnosti po transparenci a nových lídrech. Skončili jsme s plně transparentním Babišem a jeho EET.

V době zavádění EET přitom český patnáctiprocentní podíl šedé ekonomiky na HDP plus minus odpovídal situaci ve Švédsku (čtrnáct procent) nebo v Německu (třináct procent). Česko coby „dvojkař“ si ale raději vzalo příklad z „pětkaře“, totiž z Chorvatska (podíl 28 procent), a za výsledné zavedení EET paradoxně Babišovi mnozí ještě nadšeně tleskali. Dnes už je opojení z Babiše pryč a ti, co mu tehdy tolik tleskali, dnes mnohdy zpytují svědomí a aby vše odčinili, stylizují se do role jeho nejburácivějších kritiků. Od zdi ke zdi. Takže hlavně pozor na nová opojení a nové „spasitele“. Pár už jich je mezi námi.