Dluhopisy pro občany budou bez daně. Projděte si balíček pro rok 2021

Nová pravidla u danění příjmů z dluhopisů zajistí, že například takzvané Dluhopisy Republiky, které stát nabízí občanům, budou osvobozeny od daně z příjmů z výnosů. Počítá s tím daňový balíček ministerstva financí.

Ten také obsahuje návrhy na další růst spotřební daně z cigaret nebo nový stravenkový paušál. Ministerstvo navržené změny poslalo k projednání na vládu, měly by začít platit od začátku roku 2021.

Dluhopisy pro lidi bez daně

Úplně jinak chce ministerstvo financí nastavit zdanění výnosů z dluhopisů. Výsledkem, který běžného čtenáře zajímá nejvíce, bude, že výnosy z takzvaných Dluhopisů Republiky mají být nově osvobozené od daně. Pokud ministerstvo změnu prosadí a v nabídce zůstane prootiinflační dluhopis, tak jeho atraktivita ještě výrazně vzroste, protože vzroste bonus, který stát nad inflaci vyplatí. Teď jde o to, jestli na to ministerstvo následně nezareaguje snížením výnosu.

Samotné změny v osvobození zdanění dluhopisů vypadají takto: U příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

„To znamená, že od příštího roku už nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější možností pro všechny, kteří chtějí zajímavě a přitom bezpečně zhodnotit své úspory,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Návrh dále počítá se zrušením osvobození úroků u dluhopisů, které vydávají čeští poplatníci daně v zahraničí pro zahraniční investory. To má podle ministerstva narovnat podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu.

„Jde o přežitek z doby transformace, který už dávno přestal mít smysl. Dluhopisy českých emitentů si na světových finančních trzích našly své místo a mezi zahraničními investory je o ně dlouhodobě velký zájem. Navíc není spravedlivé, že investoři z ciziny tyto příjmy nedaní, zatímco ti čeští ano,“ říká Schillerová.

Stravenkový paušál

Na zavedení stravenkového paušálu se vládní koalice shodla už v lednu. Hotový návrh počítá s tím, že zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat daňově zvýhodněné stravování také přímo ve formě peněžních prostředků. Příspěvek na stravování osvobozený od daní a pojistného tak budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou.

„Zdůrazňuji, že nerušíme stravenky a dnešní režim zachováváme. Pouze nabídneme zaměstnavatelům jednodušší a levnější alternativu, díky které si budou moct příspěvek na stravování dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Dražší cigarety

Spotřební daň u tabáku, cigaret a zahřívaných tabákových výrobků by měla v letech 2021 až 2023 růst přibližně o pět procent ročně. Daň rostla naposledy od začátku letošního roku, a to zhruba o deset procent. Ministerstvo počítá, že státní rozpočet v roce 2021 získá navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023.

Více možností pro města u daně z nemovitostí

Předložený daňový balíček také posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí a nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, přičemž ty mají právě díky stanovení místního koeficientu možnost zvýšit své příjmy.

„I přesto jej doposud zavedla ani ne desetina obcí. V některých z nich se přitom nacházejí továrny nebo jiné průmyslové objekty, které vedle pracovních míst mohou přinášet obci i negativní dopady na životní prostředí. Pokud by tyto dopady chtěla obec kompenzovat vyššími příjmy do své pokladny, dotklo by se to i běžných obyvatel. Proto vycházíme vstříc požadavkům starostů a umožňujeme jim, aby zvýšení místního koeficientu mohlo omezovat jen právě na tyto lokality,“ vysvětluje Schillerová.

Podpora elektromobilů

Balíček počítá také s opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

„Prokázat cenu elektřiny při nabíjení vozidla jde velice obtížně. Zatímco u klasických pohonných hmot se na čerpací stanici vystavuje účtenka o ceně a množství natankovaného paliva, při dobíjení elektromobilu přes domácí zásuvku takto doložit cenu nelze, protože celková cena elektřiny zahrnuje i položky, které jsou fixní bez ohledu na její spotřebu,“ objasňuje Schillerová.

Doprovod bez poplatku

Daňový balíček také osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Vychází tak vstříc například rodičům s hospitalizovanými dětmi.

„Pokud musí rodič zůstat s malým dítětem v nemoci, jeho pobyt hradí zdravotní pojišťovna. Jde ale o úplatný pobyt, který podléhá místnímu poplatku z pobytu, přičemž ten se z veřejného zdravotního pojištění nehradí a rodiče jej musí zaplatit,“ uzavírá ministryně financí.

Různé kauce pro distributory lihu

U distribuce alkoholu navrhuje ministerstvo financí zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 milionů Kč.

Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tisíc Kč, 1 milion Kč a dosavadních 5 milionů Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce má usnadnit vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.