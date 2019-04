Otevíráme daňový balíček. Potěší OSVČ s paušály, mění se i přivýdělky na dohodu

Mohli jsme v něm najít dárek skoro pro každého. Běžný člověk ale nakonec uvidí maximálně čtyři změny. Co od začátku dubna přináší daňový balíček?

Co se děje

Konec superhrubé mzdy i rovné daně – to měly být dvě nejvýraznější změny, které přinášel původní návrh daňového balíčku z dílny ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Ta ale zároveň potřebovala, aby poslanci do konce loňského roku hladce schválili změny vyplývající ze směrnice EU, namířené hlavně proti daňovým únikům velkých korporací. Větší systémové úpravy proto Schillerová raději odložila.

Výsledek, který je účinný od začátku dubna, tak nakonec obsahuje hlavně novinky pro firmy nebo větší podnikatele. Mají omezit „agresivní daňové plánování, zejména ze strany nadnárodních skupin“ – v praxi jde třeba o účelové přelévání zisků do států s nižší daní. Kromě toho se ale zjednoduší třeba pravidla pro daňové odpočty na vědu a výzkum.

Z pohledu běžného zaměstnance nebo drobného podnikatele přináší balíček jen několik změn. Podívejme se na ně podrobněji. A také na pár zajímavých zlepšováků, s nimiž poslanci neuspěli.

Vyšší limit na výdajové paušály OSVČ

Nejvýraznější novinku, kterou se teď Schillerová chlubí, přitom ještě loni v září odmítala. I kvůli nesouhlasu hnutí ANO tehdy neprošel návrh ODS na zvýšení limitů pro výdajové paušály. V prosinci ale Schillerová otočila. Na Twitteru oznámila, že poznala práci živnostníků a dalších lidí na volné noze, a zvýšení limitu už podporuje.

Hranice příjmů, z nichž lze odečíst paušální výdaje, díky tomu stoupne z dosavadního milionu korun na dva miliony. Vyšší limit půjde využít už pro příjmy za rok 2019, tedy v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2020. Samotná procentní výše pro jednotlivé typy OSVČ – tedy 80, 60, 40 nebo 30 procent – se nemění.

Řemeslníci, kteří si při 80procentního paušálu dosud mohli odečíst výdaje v maximální částce 800 tisíc korun, si nově odečtou až 1,6 milionu. U 60procentního paušálu se limit zvyšuje na 1,2 milionu, u 40procentního na 800 tisíc a u 30procentního na 600 tisíc. Po zdvojnásobení se tak limit vrací tam, kde byl až donedávna.

typ podnikání paušál max. výdaje pro odpočet paušálem řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % 1 600 000 Kč za rok ostatní živnosti 60 % 1 200 000 Kč za rok svobodná povolání, příjmy z autor. práv, podnikání podle zvláštních předpisů 40 % 800 000 Kč za rok příjmy z pronájmu 30 % 600 000 Kč za rok

Snížení hranice ze dvou na jeden milion prosadila v minulém volebním období koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Výměnou za to si tehdy podnikatelé s paušály opět mohli odečítat z daní také slevy na děti a na manželku či manžela (tuto možnost jim od roku 2013 fakticky sebrala vláda vedená ODS s ministrem financí Miroslavem Kalouskem z TOP 09).

Sjednocení daně a odvodů u DPČ

Další změna se dotkne lidí s drobnými přivýdělky, jestliže u daného zaměstnavatele nepodepsali formulář nazvaný Prohlášení poplatníka. Se zpožděním sjednocuje dva limity týkající se dohod o pracovní činnosti (DPČ).

Už od začátku roku 2019 stoupla hranice, do níž se u této dohody nemusí platit sociální a zdravotní pojištění, z dřívějších 2499 na 2999 korun. Limit pro (srážkovou) daň ale zůstal na dosavadních 2500 korunách. Poslanci proto schválili, že se zvýší i tento limit – tak, aby v budoucnu kopíroval právě „hranici příjmů pro účast na nemocenském pojištění“.

Vyšší limit se poprvé použije pro příjmy za květen 2019. Dodejme, že limity se počítají u každé DPČ zvlášť, nesčítají se tedy.

Druhého typu dohod – o provedení práce (DPP) – se změna netýká, hranice pro srážkovou daň u nich nadále zůstává na 10 000 korunách měsíčně.

Dražší zahřívání, levnější teplo

Balíček zavádí spotřební daň i na zahřívaný tabák, dostane tak podobné nálepky jako ostatní tabákové výrobky. „Není žádný důvod, aby na rozdíl od běžného tabáku nepodléhal spotřební dani,“ vysvětlila Schillerová. Sazba je stejná jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření – 2,236 koruny za gram tabáku.

Zlevnit by naopak mohlo teplo. Tedy: alespoň by nemuselo tak zdražit. Poslanci rozhodli, že daň z přidané hodnoty na dodávky tepla klesne z 15 na 10 procent. „Vzhledem k tomu, že na evropském trhu rostou ceny emisních povolenek, snažíme se předcházet možnému zdražení pro koncové spotřebitele,“ vysvětluje Schillerová. Změna ale začne platit až od roku 2020, přestože senátoři ji chtěli dříve.

Další změny DPH přijdou nejdříve od roku 2020. V souvislosti s plánovaným – a zatím stále neschváleným – startem třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb chce Ministerstvo financí snížit daň na stravovací služby včetně točeného piva, drobné opravy (jízdní kola, obuv, oděvy), kadeřnické či úklidové služby nebo vodné a stočné.

Poslanci se do balíčku neúspěšně pokusili dostat i další změny. Neprošel třeba návrh Jana Čižinského (zvoleného za lidovce), aby se do nejnižší sazby DPH přesunuly i biopotraviny. Vládní hnutí ANO se postavilo i proti snížení spotřební daně pro minipivovary, které prosazoval Zbyněk Stanjura z ODS. Přestože sama vláda chce snížit DPH na točené pivo, její ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poslancům zdůrazňoval, jak jsou alkoholické nápoje škodlivé.

Pomoci zahraničním turistům ze zemí mimo EU – nebo spíš tuzemským prodejcům – chtěl Jakub Janda z ODS. Snížení limitu pro nárok na vrácení DPH ze současných 2000 na 750 korun však přišlo většině poslanců jako příliš odvážný skok.

A neuspěl ani exministr Miroslav Kalousek se snahou vrátit se jen ke dvěma sazbám DPH a prakticky je tak snížit (základní by byla 20 nebo 19, snížená 10 procent). Vyšší sazbu sice zavedla vláda právě s Kalouskem, ale jako kompenzaci druhého pilíře důchodové reformy. Sobotkova vláda pak druhý pilíř zrušila, ale DPH už zpátky nesnížila.

Nenápadné zvyšování daní

Poslanci Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Jan Skopeček (ODS) chtěli zastavit nenápadné zvyšování daní. Připomněli, že základní sleva na poplatníka – 24 840 korun ročně – zůstává stejná už od roku 2008, přestože mzdy výrazně stouply. S návrhem zvýšit slevu na 30 000 korun ale neuspěli. Ministryně Schillerová to odmítla s odkazem na „zodpovědné hospodaření státu“ – mimochodem dva dny poté, co prosadila rozpočet s deficitem 40 miliard korun.

Oproti předchozím rokům si už nepolepší ani rodiče. Poslanci odmítli návrh Jana Čižinského na další zvýšení daňové slevy na děti. Neuspěl ani s odvážnějšími nápady: zrušit strop u daňového bonusu a zavést nové zvýhodnění pro rodiče studujících dětí.

Miroslav Kalousek chtěl zrušit „solidární přirážku“, kterou od roku 2013 jako ministr financí sám prosadil. Tehdejší vláda ji sice zavedla jako dočasné řešení jen na tři roky, ovšem nenapsala toto omezení přímo do zákona. Další vlády – Sobotkova i současná Babišova – ji sice plánovaly nahradit klasickou progresivní daní (druhou sazbou), konkrétní změna ale zůstává v nedohlednu. Stejně jako zrušení výpočtu daně ze superhrubé mzdy a návrat ke klasické hrubé mzdě.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek chtěl v balíčku udělat radost lidem, kteří podávají přiznání elektronicky. Jenže ministryně za ANO řekla i v tomto případě Ne. Šlo přitom jen o prodloužení termínu pro podání přiznání o jeden měsíc, tedy standardně ze začátku dubna na začátek května. Stát by o nic nepřišel, naopak by se podle Martínka zefektivnila „správa daní“, ubylo papírování a podobně. Na konkrétním porovnání ukázal, že současná lhůta v Česku patří k nejkratším v Evropské unii. Nepomohlo ani to, že jeho návrh podpořila Komora daňových poradců.