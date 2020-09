Za chybu úřadu měli platit lidé, kteří chtěli slevu na manželku

Finanční úřad už nebude chtít úrok z prodlení po lidech, kteří špatně uplatnili daňovou slevu na manžela kvůli nesprávnému potvrzení od České správy sociálního zabezpečení. Informovala o tom Kancelář veřejného ochránce práv.

Slevu – až 24 840 korun ročně – může uplatnit jeden z manželů, když v daném kalendářním roce neměl druhý manžel vlastní příjem přesahující 68 000 korun. Podrobná pravidla najdete v našem přehledu. Do příjmu se započítává i peněžitá pomoc v mateřství (takzvaná mateřská), která byla v daném roce vyplacena.

Jenže mateřská se vyplácí zpětně – tu prosincovou tedy lidé dostanou až v lednu. Lidé, kteří si ji nezapočítali jako lednový příjem, se tak snadněji vešli do ročního limitu pro uplatnění slevy. Když finanční úřad zjistil, že na slevu nemají nárok, protože limit ve skutečnosti přesáhli, museli pak ji pak nejenom vrátit (tedy doplatit daň), ale ještě zaplatit úrok z prodlení. Ten často dosahoval i několik tisíc korun.

„Zásadní podíl na vzniku chyby přitom měla neúplná potvrzení o vyplacených dávkách od okresních správ sociálního zabezpečení, která dávku za prosinec nezahrnovala do roku její výplaty, tj. až do následujícího roku, ač správně měla,“ říká Iva Hrazdílková, mluvčí veřejného ochránce práv.

„Potvrzení neobsahovala ani bližší vysvětlení toho, jaké dávky byly do souhrnu zařazeny a jaké nikoliv. Pro řadu lidí tak bylo těžké odhalit, že v souhrnu jedna vyplacená dávka chybí. Zpravidla je na to upozornil až finanční úřad,“ připomíná Hrazdílková.

Lidé, kteří žádali finanční úřad o prominutí úroku, neuspěli. Stejně jako ti, kteří žádali ministerstvo práce a sociálních věcí o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem správy sociálního zabezpečení. Úřady změnily přístup až poté, co se o problém začal zajímat ombudsman.

„Česká správa sociálního zabezpečení se ztotožnila s našimi závěry, že obsah potvrzení musí být jednoznačný a správný. Z tohoto důvodu byli zaměstnanci ČSSZ na správný postup opakovaně upozorněni. Každé potvrzení by do budoucna mělo obsahovat také doprovodný text a vysvětlení, jaké dávky nemocenského pojištění byly do potvrzení zahrnuty,“ říká ombudsman Stanislav Křeček

Okresní správy sociálního zabezpečení podle něj chybovaly, když vydávaly obsahově nesprávná a neurčitá potvrzení o dávkách vyplacených v kalendářním roce, do nichž nebyla zahrnuta mateřská za prosinec předchozího roku vyplacená v lednu.

Podle ombudsmana však v některých případech chybovaly i finanční úřady, když bez dalšího stanovily daň s uplatněnou slevou, přestože z přiloženého potvrzení od OSSZ vyplývalo období pobírání mateřské. Mohly tedy „rozumně předpokládat“, že manželka poplatníka obdržela v lednu mateřskou i za prosinec předcházejícího kalendářního roku.

„Poplatníci jednali v důvěře v potvrzení, tj. ve veřejnou listinu vydanou jiným orgánem veřejné moci. Podle mého názoru to je ospravedlnitelný důvod pro prominutí úroku z prodlení,“ zdůrazňuje Křeček.

Generální finanční ředitelství s ombudsmanem souhlasilo a letos v červnu vydalo nový pokyn k promíjení příslušenství daně. „V něm zohlednilo specifickou situaci poplatníků jednajících na základě nesprávného potvrzení od okresní správy sociálního zabezpečení. Výslovně ji zařadilo mezi ospravedlnitelné důvody pro prominutí úroku,“ dodává Hrazdílková.

Lidé, kterých se uvedená situace týká, mohou podat finančnímu úřadu podnět na přezkum rozhodnutí.

