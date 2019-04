Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Daň z nemovitých věcí má oproti jiným daním jednu zvláštnost: platí se dopředu. Daňové přiznání za letošní rok se mělo odevzdat do 31. ledna, podrobnosti jsme přinesli v samostatném přehledu:

Zatímco daňové přiznání letos povinně podávali jen někteří majitelé nemovitostí (zjednodušeně řečeno ti, u nichž došlo k nějaké změně), platit daň musí každoročně všichni, kdo nějakou nemovitost vlastní.

Na platbu, respektive první splátku, je čas do konce května. Mírnější pravidla mají chovatelé ryb a zemědělci – těm stačí uhradit daň z nemovitých věcí (nebo první splátku) do konce srpna, letos dokonce až do pondělí druhého září, protože poslední srpnový den připadá na víkend.

Pokud daň nepřesáhne pět tisíc korun, je do posledního května (srpna) splatná celá. Vyšší daň si můžete (ale nemusíte) rozložit do dvou splátek: první půlka musí být uhrazená do konce května (srpna), druhá do konce listopadu. Protože letos poslední listopadový den vychází na sobotu, prodlužuje se termín do pondělí 2. prosince.

Ve zmíněných termínech by už od vás měl finanční úřad peníze mít, nejde tedy „jen“ o poslední termín pro jejich odeslání. Jak ale podrobněji vysvětlíme níž, krátké zpoždění finanční úřady promíjejí.

Když vám vyjde daň z nemovitých věcí nižší než třicet korun, platit ji nemusíte. Kromě spoluvlastnických podílů na pozemcích – z těch se daň odvádí vždy, a to v minimální výši padesáti korun.

Kolik zaplatím na dani z nemovitostí?

Pravidla pro výpočet daně z nemovitých věcí shrnujeme tady:

V praxi to ale funguje jednoduše: pokud jste letos nebo už dřív svou nemovitost přiznali (tedy podali daňové přiznání k dani z nemovitých věcí), finanční úřad se vám každý rok s předstihem ozve sám. Pošle složenku, e-mail nebo datovou zprávu s výší daně a platebními údaji. A to i v případě, že se výše daně od loňska změnila, například kvůli nové výši koeficientu ve vaší obci.

Lidem, kteří nemají datovou schránku a nejsou registrovaní k placení daně přes SIPO ani si neobjednali zasílání údajů e-mailem (podrobnosti napíšeme za chvíli), přijde daňová složenka. Je to Poštovní poukázka A – doklad V/DS, za kterou se nehradí poplatek. Právnické osoby bez datové schránky dostanou klasickou složenku typu A, zpoplatněnou podle ceníku České pošty.

Složenka pod lupou Na složence najdete název a číslo účtu finančního úřadu, v jehož obvodu nemovitost leží a kterému máte zaplatit. Na horní oddělitelné části (alonži) složenky je:

• celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2019,

• výše a termíny splatnosti splátek,

• stav vašeho daňového účtu (přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí),

• celková suma k úhradě po započtení přeplatku nebo nedoplatku je uvedená v případě, že je celá daň splatná naráz v jednom termínu splatnosti,

• QR kód k platbě mobilní aplikací,

• územní pracoviště, kde je uložený váš daňový spis k dani z nemovitých věcí a jehož prostřednictvím komunikujete s finančním úřadem. Sami na složenku připíšete částku splatné daně zvýšenou o nedoplatek nebo sníženou o přeplatek. Pokud je celá daň splatná naráz v jednom termínu splatnosti, uvedete sem sumu z položky celkem k úhradě, která je na alonži složenky. Adresa P. O. BOXu (v levém horním rohu obálky se složenkami) slouží jen k vracení nedoručitelných složenek, ne pro komunikaci s finančním úřadem. K té využívejte adresu, která je uvedená na složence.

Jestli jste fyzická osoba, máte datovou schránku, nejste přihlášení k placení daně přes SIPO ani k zasílání údajů e-mailem a nebyla vám výše daně sdělena platebním výměrem, čekejte zprávu o daňové povinnosti do datové schránky.

Stejně tak právnické osoby, které mají datovou schránku a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem – i těm přijdou informace potřebné k platbě do datovky.

Finanční úřady rozesílají složenky postupně, ve vlnách. Jako poslední je dostanou ti, kteří vlastní nemovitosti ve více krajích.

Obálku se složenkou byste letos měli ve schránce najít nejpozději 22. května. Když do tohoto data složenka ani jiná zpráva nedorazí, obraťte se na svůj místně příslušný finanční úřad sami a zjistěte výši daně. Složenka se mohla snadno zatoulat – to vás ale neomluví, když zaplatíte pozdě.

Daň se počítá vždy za všechny nemovitosti, které máte na území jednoho kraje. Kdo vlastní nemovitosti v několika krajích, najde v jedné obálce několik složenek – za každý kraj zvlášť.

Když vám v jednom kraji vyjde daň nižší než pět tisíc, obdržíte za nemovitosti v tomto kraji jednu složenku. Pokud je daň vyšší, budou složenky dvě, abyste si mohli platbu rozpůlit; klidně ale daň můžete uhradit hned celou.

E-mail místo složenky

Kdo chce místo složenky dostávat e-mail, musí o to včas požádat. Letos ho obdrží pouze ten, kdo žádost podal do patnáctého března. Jestli jste požádali po tomto datu, bude vám e-mail namísto složenky chodit pravidelně od roku 2020. Službu může využít každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá datovou schránku a který nemá aktivovanou službu placení daně přes SIPO.

E-mail čekejte vždy začátkem května. Obsahuje stejné údaje, jako jsou na složence – včetně QR kódu, který umožňuje zaplatit daň přes internetové bankovnictví nebo mobilní platební aplikaci.

Tato varianta má ještě jednu výhodu – když daň z nemovitých věcí zapomenete zaplatit, finanční úřad vás na chybu e-mailem upozorní.

Ke službě se registrujete tak, že místně příslušnému finančnímu úřadu doručíte vyplněnou a podepsanou žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Pokud platíte daň několika finančním úřadům, je třeba obeslat každý úřad zvlášť. Stejný formulář slouží ke změně e-mailové adresy a k ukončení služby.

Kam poslat peníze Čísla bankovních účtů finančních úřadů

pro placení daně z nemovitých věcí Praha 7755-77628031/0710

Středočeský kraj 7755-77628111/0710

Jihočeský kraj 7755-77627231/0710

Plzeňský kraj 7755-77627311/0710

Karlovarský kraj 7755-77629341/0710

Ústecký kraj 7755-77621411/0710

Liberecký kraj 7755-77628461/0710

Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710

Pardubický kraj 7755-77622561/0710

Kraj Vysočina 7755-67626681/0710

Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710

Olomoucký kraj 7755-47623811/0710

Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710

Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Možnosti pro placení daně

Daň lze uhradit více způsoby: složenkou, převodem na účet finančního úřadu (správná čísla účtů uvádíme v rámečku), hotově v pokladně krajského finančního úřadu (název i adresa je na složence), případně QR kódem na složence nebo v e-mailu od finančního úřadu (přes mobilní bankovnictví).

Jestli platíte bankovním převodem, zadejte stejné platební údaje, jako jsou na složence. Jiný bude jen konstantní symbol: při platbě převodem 1148, při platbě klasickou složenkou 1149, při platbě daňovou složenkou 0001. Variabilní symbol je vaše IČ nebo rodné číslo.

Další variantou je platit daň přes SIPO. Předpokladem je odevzdat finančnímu úřadu s předstihem oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Kdo chce této možnosti využít už v roce 2019, musel oznámení odevzdat do konce ledna, jinak bude přes SIPO platit až od roku 2020.

Součástí oznámení musí být doklad potvrzující přidělení spojovacího čísla SIPO. Jestli spojovací číslo nemáte, je třeba nejprve vyplnit formulář SIPO, který je k dostání na každé poště, a na poště ho odevzdat.

Jestli chcete platit přes SIPO několika finančním úřadům, musíte oznámení podat každému z krajských finančních úřadů zvlášť.

Pokud jste se k platbě přes SIPO přihlásili už dřív, letos ani v dalších letech nic nemusíte řešit. Peníze se budou strhávat každoročně (i v případě, že se výše daně změní), dokud se od platby inkasem neodhlásíte. To je možné udělat vždy nejpozději do patnáctého března daného zdaňovacího období; využijete stejný formulář jako k přihlášce.

Pozdě zaplacená daň z nemovitostí

Když se s platbou daně opozdíte, vyměří vám finanční úřad úrok z prodlení. Počítá se z roční výše repo sazby České národní banky platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy jste se v prodlení ocitli. Ta se zvýší o čtrnáct procentních bodů a rozpočítává se na dny.

Za malé zpoždění ale sankce nehrozí. Když daň zaplatíte do čtyř pracovních dnů po termínu, projde vám to beztrestně. Úrok se vyměřuje, až když se zpozdíte o pět pracovních dnů a víc – počítá se potom ale od prvního dne prodlení, ne až od pátého.

Úrok se uplatňuje maximálně za pět let prodlení a promíjí se, když u jedné daně za jedno zdaňovací období nepřesáhne dvě stovky.