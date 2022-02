Máte akcie O2 z kuponovky? Takhle vám je teď vymění

Skupina PPF zveřejnila podrobnosti o vytěsnění menšinových akcionářů O2. Kdo nemá akcie přímo u obchodníka s cennými papíry, měl by si zkontrolovat kontaktní údaje v centrálním depozitáři.

2. 2. 2022

Telekomunikační společnost O2 stoprocentně ovládne skupina PPF. Plán na takzvané vytěsnění menšinových akcionářů oznámila už loni v červnu, kdy získala více jak 90 procent akcií O2. To je hranice, která vytěsnění umožňuje. V prosinci tento krok schválila Česká národní banka a v lednu definitivně potvrdila valná hromada.

PPF teď zveřejnila podrobnosti, jak zajistí výplatu takzvaného protiplnění – tedy nucenou výměnu za peníze. Za každou akcii dostanou minoritní vlastníci 270 korun. Výplata má probíhat do konce letošního dubna. Na starosti ji bude mít PPF banka.

Co teď v praxi dělat, když akcie O2 vlastníte?

Podstatné je, jestli už akcie O2 máte na svém majetkovém účtu u některého z obchodníků s cennými papíry, nebo jestli pořád zůstávají na takzvaném nezařazeném účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů.

První varianta – akcie na majetkovém účtu u obchodníků jako jsou Fio (eBroker) nebo Patria – je mnohem jednodušší. Máte tam evidovaný bankovní účet, kam vám PPF banka převede peníze za vytěsněné akcie – pokud jste je sami neprodali dřív. A zřejmě už máte nějaké investiční zkušenosti, takže situaci sledujete. Dodejme jen, že u akcií, které jste nedrželi aspoň tři roky, vám i při vytěsnění hrozí povinnost zanést je do daňového přiznání – víc si napíšeme na konci článku.

Jestli máte akcie z kuponové privatizace a nevíte přesně, na jakém jsou vlastně účtu, téměř jistě půjde o druhou variantu: nezařazený účet v Centrálním depozitáři cenných papírů při pražské burze. Tam v roce 2010 přešly z dávného Střediska cenných papírů.

I z akcií O2 na nezařazeném účtu v centrálním depozitáři vám nejspíš pravidelně chodí dividendy – přinejmenším dopis na adresu trvalého bydliště informující o tom, kde si je máte vyzvednout. Jestli je adresa správná, nemusíte teď vlastně nic moc řešit – v březnu vám na ni automaticky přijde poštovní poukázka („složenka“) k výplatě vytěsněných akcií O2.

Když chcete mít jistotu, že v centrálním depozitáři máte evidovanou správnou adresu nebo dokonce přímo číslo bankovního účtu, můžete se podívat na výpis z depozitáře. Ten jste mohli – ale nemuseli – získat někdy v minulosti (bezplatně to nedávno nabízela klientům třeba Banka Creditas). Nebo o něj můžete požádat přímo v depozitáři, což ale není zadarmo: levnější varianta s online ověřením přes bankovní identitu přijde na 90 korun.

Aktuální výpis z centrálního depozitáře není podmínkou. Zajímat byste se o něj ale měli nejenom v případě, že jste od výplaty poslední dividendy změnili adresu, ale hlavně tehdy, když si nejste jistí, jestli nějaké akcie O2 z kuponové privatizace máte. Možná zjistíte, že na vás čekají i zatím nepromlčené dividendy za poslední roky.

Kdo chce dostat peníze z vytěsněných akcií O2 bezhotovostně na bankovní účet (a nemá ho s nimi zatím spojený u obchodníka s cennými papíry), může o to do 18. února požádat i přímo PPF banku. Na webu má formulář, který je po vyplnění potřeba poslat přes datovou schránku. Jsou i další – komplikovanější – možnosti: poslat formulář s úředně ověřeným podpisem poštou, případně e-mailem (kromě úředně ověřeného podpisu na formuláři musí být listinný dokument následně převeden do elektronické podoby s využitím služby autorizované konverze).

Další možností pro bezhotovostní převod na účet je si ještě na poslední chvíli „přetáhnout“ akcie O2 z depozitáře pod některého z obchodníků s cennými papíry. Jednodušší a levnější to bude, když už takový majetkový (investiční) účet máte – typicky ve zmíněné Fio bance (eBroker).

„Přesun na klientův obchodní účet je u nás zdarma, tedy bez poplatku,“ říká mluvčí Jakub Heřmánek. Musí však jít o vlastní majetkový účet, který Fio označuje jako „standardní“. Ten si mohou jednoduše založit i lidé, kteří ve Fio zatím mají jenom takzvaný master účet, označovaný jako „základní“. Případný převod akcií z nezařazeného účtu v depozitáři na master účet není bez poplatků.

Podobně si lze akcie převést i pod některou velkou banku, třeba na majetkový účet v České spořitelně. „Samotný převod z centrálního depozitáře na majetkový účet v ČS přijde podle ceníku na 150 korun,“ upřesňuje František Bouc z tiskového oddělení.



Další možností je nahlásit v centrálním depozitáři číslo bankovního účtu. To však nejde přímo, ale jenom přes některého z obchodníků s cennými papíry včetně největších bank. Takový administrativní krok podle dostupných informací přijde draho, pokud nejste jejich klienty – například i jinak levná Fio banka za nastavení bankovního účtu pro výplatu protiplnění vybírá poplatek 1200 Kč.

„Pokud by si ale zájemce u nás založil obchodní účet, což lze zdarma, k tomu si založil majetkový účet v CDCP za jednorázový poplatek 40 Kč, a následně si na něj nechal akcie O2 převést z nezařazené evidence, nastavili bychom mu automaticky jako bankovní účet pro výplatu protiplnění právě založený obchodní účet ve Fio bance, a poplatku za nastavení bankovního účtu v CDCP by se tak vyhnul,“ upřesňuje Heřmánek.

Stručně řečeno: kdo zatím nemá investiční účet pro jiné akcie a neplánuje si ho zakládat, nebo nemá datovou schránku, vychází mu jako nejsnadnější a nejlevnější řešení nechat si poslat peníze za akcie O2 poštovní poukázkou (složenkou).

Kdy takovou výplatu čekat? K samotnému vytěsnění – tedy převodu akcií menšinových akcionářů na PPF – dojde na konci února. A krátce poté pošle PPF banka peníze na účet, případně složenkou. Není potřeba o to nějak aktivně žádat.

Jak je to se zdaněním takové výplaty? I nucený prodej při vytěsnění se bohužel řídí běžnými pravidly: Kdo akcie vlastnil déle než tři roky (tedy typicky ještě z kuponovky), nemusí nic řešit – takový prodej je osvobozený od daně z příjmů, nemusíte ho ani uvádět v daňovém přiznání. Kdo vlastnil akcie méně než tři roky, ale celkový příjem z prodeje všech takových mladých akcií nepřesáhne 100 tisíc korun za rok, nemusí také nic řešit (pozor: počítá se „tržba“, tedy prodejní cena bez ohledu na skutečný zisk či ztrátu). A teprve kdo vlastnil akcie méně než tři roky a současně je v daném roce prodává za víc než 100 tisíc korun (počítá se i případný prodej jiných akcií než O2), musí je uvést v přiznání a zaplatit 15% daň ze zisku. Podrobně jsme o zdanění prodeje akcií psali v samostatném článku.

Za každou akcii vyplatí PPF cenu 270 korun. To je samo o sobě fér, protože za poslední tři roky před oznámením vytěsnění byla cena na burze nižší. Po započtení každoročních dividend už ovšem menšinoví akcionáři spokojeni nebudou: nuceným prodejem přijdou o dividendy z následujících let – v poslední době 21 korun hrubého na akcii. I proto chystají nespokojení akcionáři ve spolupráci s advokátní kanceláří KLB Legal žalobu.

