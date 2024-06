Menší akcionáři ČEZ dostanou 52 Kč na akcii. Stát si vezme víc

Společnost ČEZ vyplatí akcionářům dividendu 52 Kč na akcii před zdaněním. Rozhodla o tom valná hromada, když potvrdila návrh představenstva.

Stát jako většinový vlastník, který má prostřednictvím ministerstva financí přibližně 70% podíl, tentokrát nenavrhl vyšší dividendu.

ČEZ tak mezi akcionáře rozdělí 80 procent ze zisku za rok 2023. Rozhodný den pro vlastnictví akcie je 28. červen 2024, výplata začne 1. srpna.

Stát získá prakticky vyšší dividendu než menší akcionáři, protože si z ČEZu vezme navíc 40 miliard korun na mimořádných odvodech. Firma v březnu oznámila, že na dani z neočekávaných zisků za rok 2023 odvede 30 miliard korun, dalších 10 miliard jsou pak náklady na odvody z nadměrných tržeb.

Před rokem valná hromada rozhodla, že na dividendách rozdělí 100 procent zisku za rok 2022. Na akcii tak připadlo rekordních 145 korun před zdaněním. Až do loňska nejvyšší dividendu – 53 korun – vyplatil ČEZ ze zisku roku 2009. Pokud by ČEZ vyplatil 100 procent i za rok 2023, dosáhla by dividenda skoro 65 korun na akcii.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v roce 2023 klesl na 29,6 miliardy korun, přesto byl druhý nejvyšší za posledních deset let. Vyšší byl jen v roce 2022, kdy dosáhl rekordních 80,7 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) v roce 2023 klesl meziročně o pět procent na 124,8 miliardy korun.

Dividenda ČEZu v posledních letech Za rok na akcii 2023 52 Kč 2022 145 Kč 2021 48 Kč 2020 52 Kč 2019 34 Kč 2018 24 Kč 2017 33 Kč 2016 33 Kč 2015 40 Kč 2014 40 Kč 2013 40 Kč 2012 40 Kč 2011 45 Kč 2010 50 Kč 2009 53 Kč 2008 50 Kč 2007 40 Kč 2006 20 Kč zdroj: ČEZ

