Na pražskou burzu vstupuje Lapčíkova SAB Finance

Na hlavní trh pražské burzy v lednu vstoupí společnost SAB Finance Radomíra Lapčíka. Česká národní banka schválila její IPO (prvotní úpis akcií). SAB Finance nabídne akcie s dividendou vyplácenou dvakrát ročně.

Firma nabídne akcie za pevnou cenu 10 560 korun za kus. Celkem dá na burzu maximálně 126 290 kusů akcií, což bude představovat 49 % všech akcií vydaných SAB Finance. Akcie mají být dostupné pro všechny: kupovat je mohou kvalifikovaní i retailoví investoři, minimální nákup je jeden kus.

„Rozhodnutí vstoupit na pražskou burzu je přirozenou součástí růstu společnosti, která má 18 tisíc klientů a kontinuálně roste. Cílem veřejné emise akcií SAB Finance je zahraniční expanze společnosti a získání kapitálu pro další investice SAB Financial Group do bankovního sektoru,“ říká Lapčík, do jehož skupiny patří také Trinity Bank.

„Jednáme o nákupu švýcarské banky s ambicí poskytnout klientům špičkový private banking na globální úrovni. Průběžně analyzujeme také možnosti koupě banky v Německu, kde jsme již úspěšní a na depozitech nabíráme miliony eur,“ dodává Lapčík.

SAB Finance má 15letou historii, zaměřuje se na obchody s měnami, firmám nabízí také třeba kurzové zajištění. Poslední auditovaný obrat za rok 2019 byl víc než 280 miliard korun. Zisk společnosti za rok 2020 bude 138 milionů korun, plánovaný zisk pro rok 2021 je 168 milionů korun. Předpokládaná tržní kapitalizace SAB Finance je 2,7 miliardy korun.

Plánované IPO společnosti #SabFinance na mě dojem po prvním pohledu neudělalo:



V letáku srovnává své akcie s výnosem státního dluhopisu… Investici v tiskové zprávě vychvaluje ekonom, ale není uvedeno, že je zaměstnanec skupiny… Zvláštní dividendová politika. pic.twitter.com/4Qx0lp6UYd — Jan Tománek (@JanTomanekFio) December 21, 2020

