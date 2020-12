Vyplatí se Dluhopis Republiky? Prozkoumali jsme dárek od Schillerové

Státní Dluhopis Republiky může být dobrým dárkem pod stromeček, láká – stejně jako před rokem – ministryně financí Alena Schillerová.

Tak určitě. Někdo radši dostane vkusné ponožky, jiný kvalitní knihu, dalšímu udělá největší radost třeba elektronika. Ale předpokládejme, že jako dárce prostě chcete někomu věnovat peníze – a ideálně tak, aby se během pár let ještě bezpečně rozrostly.

Takového dárce nejspíš nemá smysl přesvědčovat, že akcie tuzemských bank, americké Tesly či Amazonu nebo německého Metra teď zajistí výrazně vyšší zhodnocení. Konkurentem dluhopisů pro něj jsou podobně konzervativní produkty: termínované vklady, stavební spoření, spořicí účty...

A přinejmenším v porovnání s vklady v bankách nemusí být Dluhopis Republiky špatnou volbou. Od očekávaného výnosu je však potřeba hned na začátku odečíst vysoké poplatky: nejméně 250 korun za samotné „založení majetkového účtu“ a dalších 250 korun za dárkový certifikát. Darovat tímhle způsobem pouhou tisícovku tedy není dobrý nápad – ani po šesti letech by zisk nepokryl náklady.

Protiinflační spořicí dluhopis

Ministerstvo financí v současnosti nabízí dva typy Dluhopisů Republiky. V úvahu připadá jenom ten protiinflační. Druhou variantu – nazvanou reinvestiční – vám doporučit nemůžeme, nedává příliš smysl.

Protiinflační dluhopis garantuje nejenom pokrytí růstu spotřebitelských cen v dalších šesti letech, ale ještě půl procentního bodu navrch. Výnos je v každém roce stejný – neroste tedy v čase kvůli tomu, aby vás motivoval držet dluhopis celých šest let.

Jak vysoká bude inflace v dalších letech, samozřejmě nikdo přesně neví. Ekonomové pro nejbližší rok čekají, že z dosavadní úrovně kolem tří procent klesne blíž ke dvěma procentům. Není ale vyloučeno, že inflace zase poroste „díky“ daňovým změnám, po nichž zůstane zaměstnancům víc peněz k utrácení. Na druhou stranu teď kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku není jisté vůbec nic, takže inflace může klesnout i na nulu. Každopádně: protiinflační dluhopis vám v každém z dalších šesti let zajistí výnos 0,5 % nad inflaci.

Pro představu počítejme, že každoroční inflace v letech 2021 až 2026 dosáhne 2,5 procenta ročně a dluhopis proto vynese tři procenta. Kdo tedy pod stromeček koupí dluhopisy za 10 000 korun, rozmnoží do konce roku 2026 úspory o 1942 korun. Velkou část z toho sice ve skutečnosti pohltí inflace, přesto i po jejím odečtení dostanete víc, než jste na začátku vložili.

Při nulové inflaci vydělají dluhopisy v pořizovací ceně 10 000 korun po šesti letech 306 korun čistého. Podle aktuálních pravidel byste od takového výnosu ještě museli odečíst 15% daň, ta ale od roku 2021 s největší pravděpodobností skončí. Daňový balíček, který mají v nejbližších dnech schvalovat poslanci, totiž počítá s osvobozením příjmů ze státních dluhopisů.

Ministerstvo sice nabízí protiinflační Dluhopis Republiky na dobu šesti let, poměrně snadno se jich však můžete zbavit i dřív. Úrok 0,5 % nad inflaci se připisuje každý rok a už o něj nepřijdete. Předčasné splacení nabízí stát vždycky jednou ročně – zjednodušeně řečeno při výročí emise. Komplikovanější to je s dluhopisy za víc jak půl milionu korun: Zatímco do této hranice je můžete „vrátit“ všechny, z částky přesahující půl milionu lze v jednom roce předčasně splatit jenom polovinu.

Termínované vklady

Protiinflační dluhopis vypadá určitě líp než nejbližší srovnatelná alternativa – uložit si peníze na termínovaný vklad v bance. Když se podíváme na ty pětileté (protože šestileté obvykle banky nenabízejí), až na jednu výjimku se dluhopisu ani zdaleka nevyrovnají.

Pro vklady od půl milionu korun nabízí momentálně nejvyšší úrok J&T Banka – 2,3 %. To je ta jediná výjimka, která by při nižší inflaci mohla být ještě jakž takž srovnatelná s očekávaným výnosem dluhopisu.

Jenže: Banky zřejmě budou oproti státním dluhopisům od roku 2021 znevýhodněné tím, že z výnosu termínovaných vkladů i spořicích účtů vám dál musí strhnout 15% daň.

U pětiletých vkladů do půl milionu nabízí nejvyšší úrok Banka Creditas – 1,2 %. To nepokryje ani očekávanou inflaci, i kdyby měla klesnout ke dvěma procentům ročně. Natož aby vám takový vklad vynesl něco navíc.

Termínované vklady obecně si navíc nemůžete jednoduše vybrat předčasně – jinak přijdete nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy. Například Creditas by u nově sjednaných vkladů účtovala poplatek za předčasné ukončení ve výši dvou procent z vybírané částky (minimálně 1000 korun).

Vysoké úroky na termínovaných vkladech nabízejí i družstevní záložny Ney (až 2,6 % u pětiletého) a Artesa (2,4 %). U takzvaných kampeliček však musíte počítat s pravidlem 1:10. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

Stavební spoření

Zhodnocení výrazně přes tři procenta nabízí většina nových tarifů stavebního spoření, i když jenom díky státnímu příspěvku. Splnit podmínky pro maximální zisk je ale komplikovanější: Hlavně spořit po dobu šesti let a měsíčně ukládat 1700 korun, tedy kolem 20 tisíc ročně – ani o moc víc, ani míň. Limity si můžete znásobit, když založíte spoření i pro další členy rodiny – každý člověk včetně dětí může čerpat vždycky jenom jeden státní příspěvek.

Stavební spoření tedy může přinést lepší zhodnocení peněz než protiinflační dluhopis. Nad čistý výnos 3,4 procenta se momentálně dostanete u čtyř z pěti stavebních spořitelen. Srovnatelná sazba spořicích účtů nebo termínovaných vkladů před zdaněním by musela přesahovat čtyři procenta. Podrobnější porovnání stavebního spoření jsme naposledy přinesli před měsícem.

Výnos protiinflačních dluhopisů za šest let může být nižší – ale i vyšší – než u stavebního spoření. Mají však velkou výhodou v tom, že do nich můžete jednorázově vložit jakoukoliv částku a současně si ji vybrat i dřív než po šesti letech bez ztráty zhodnocení.

Spořicí účty

Spořicí účty v praxi prodělávají. Sice mnohem méně než běžné účty, ale přesto nestačí ani na inflaci. Nejlepší – od Hello bank – teď nabízí úrok 1 % ročně pro vklady do 200 tisíc korun. Noví klienti Raiffeisenbank mohou dosáhnout na 3 %, ale jenom na půl roku a do limitu 150 tisíc.

Spořicí účty mají smysl jenom pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici. Můžete k nim kdykoliv přidávat další peníze a kdykoliv si je vybrat – postupně, nebo rovnou všechny.

Výměnou za vaši volnost dáváte volnost i bance ohledně úroku. Až na výslovně dané výjimky negarantuje, že úrokovou sazbu z doby vložení peněz vám zachová po celou dobu vkladu. Prakticky kdykoliv může banka jednostranně snížit úrok, a to i hodně výrazně. Na druhou stranu může úrok i kdykoliv zvýšit – to je být výhoda oproti termínovaným vkladům nebo stavebnímu spoření (u obou zůstane úrok v zásadě stejný až do konce vkladu).

Nákup dluhopisů? Pozor na poplatky

Co dělat, když o Dluhopis Republiky máte zájem, ale ještě jste si žádný v minulosti nekoupili? Čeká vás cesta na pobočku ČSOB nebo České spořitelny. Po internetu to totiž nepůjde.

Minimální výše jedné objednávky je aspoň 1000 korun – formálně jde o tisíc kusů dluhopisů po jedné koruně. Maximální počet je pět milionů od jednoho typu dluhopisu v rámci jedné emise.

Za „založení majetkového účtu“ zaplatíte bance 250 korun navíc. A když k tomu chcete dárkový certifikát, připlatíte si dalších 250 korun za převod dluhopisů. Tyto poplatky si tedy předem odečtete od očekávaného výnosu.

O takzvaný úpis dluhopisu – když to chcete stihnout v aktuálním období do Vánoc – stačí žádat do 22. prosince. Jestli ale chcete, aby dárkový certifikát nechyběl pod stromečkem, měli byste si pospíšit. Rovnou v bance ho totiž nedostanete, přijde vám přes Českou poštu.

Trochu jednodušší to mají zájemci, kteří už si nějaký státní dluhopis v minulosti pořídili a mají díky tomu elektronický přístup k „majetkovému účtu“. Nové dluhopisy si teď mohou koupit bez poplatku. Jenže kdo chce dárkový certifikát, musí stejně na bankovní pobočku.

Pozor. Jak už jsme napsali, smysl má jedině protiinflační dluhopis. Druhý typ – takzvaný reinvestiční – nekupujte.

Výnos reinvestičního dluhopisu dosáhne po šesti letech 1 % ročně. Víc vám nabídne zmíněná Banka Creditas nebo (od půl milionu) J&T Banka. A hlavně: Na takový úrok dosáhne jenom ten, kdo se dluhopisu nezbaví předčasně. Jeho sazba totiž postupně roste: za první rok dělá jen 0,5 %, za druhý 0,75 %...

Pojištění vkladů a státní dluhopis

Méně informovaní zájemci můžou slyšet i na to, že státní dluhopis přece musí být bezpečnější než nějaká (pro ně navíc málo známá) banka.

Vklady v bankách jsou však pojištěny právě u státu, a to až do ekvivalentu 100 tisíc eur na jednoho člověka v každé bance. Kdo si tedy uloží na termínovaný vklad nebo spořicí účet méně než 2,6 milionu korun, dostane je při případném krachu do pár dnů zpátky. Kdo si chce uložit víc, může vklad rozdělit do dvou nebo víc bank, aby se v každé vešel do limitu.

Na státní dluhopisy se takové pojištění vkladů nevztahuje. V praxi však není pravděpodobné, že by český stát v nejbližších letech zbankrotoval – přestože na tom kvůli hospodaření současné vlády a dopadům koronaviru bude hůř. A kdyby přesto někdy přišla taková krize, že stát nedokáže splatit své závazky, nejspíš by to ohrozilo i státní systém pojištění vkladů v bankách.

Z pohledu bezpečnosti jsou na tom tedy dluhopisy podobně jako třeba termínované vklady, spořicí účty a stavební spoření.

Opravdu nechcete víc?

Zbývající možnosti, jak se dostat nad inflaci, sice můžou přinést vyšší zisk, ale také ztrátu. Jde o podílové fondy a další investice. Na rozdíl od vkladů v bankách nebo stavebních spořitelnách je nechrání státní systém pojištění vkladů.

Obecně platí, že čím vyšší je možný výnos, tím vyšší je i možné riziko. O část vložených peněz můžete i přijít, přinejmenším dočasně. Riziko můžete omezit třeba rozložením investice do podílového fondu a vhodným výběrem jeho typu. Kolik to může z dlouhodobého pohledu vynést, ukazuje třeba Partners index podílových fondů: většinou o dost víc nad inflaci.

Díky koronavirovému útlumu navíc existuje pořád dost akcií, které by v nejbližších letech měly výrazněji růst, nebo přinejmenším zajistit pravidelné dividendy s vyšším výnosem, než nabídne protiinflační dluhopis.

Nezkušený investor, který nechce úplně přijít o úspory, by se měl raději vyhnout přímému nákupu firemních dluhopisů – a především různých zázračných investic slibujících vysoké roční zhodnocení.

