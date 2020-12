Nejvýnosnější jsou investice do lidského rozumu

Daří se Čechům díky investicím bohatnout?

Ve své profesi se potkávám především se střední a vyšší střední třídou, proto nechci zevšeobecňovat. Ale klienti z řad top manažerů či úspěšných podnikatelů určitě vydělávají víc peněz než před deset lety, kdy jsem začal ve Swiss Life Select působit. Zároveň pořád víc peněz investují do sebe, svých rodin, koníčku a zážitků.

Dušan Jelínek Foto: Swiss Life Select Ředitel pražské kanceláře divize Swiss Life Select finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Ve Swiss Life Select působí deset let.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pak studoval na Harvard Extension School v USA.

Byl mimo jiné marketingovým ředitelem společnosti Gillette, obchodním ředitelem operátora Volný.cz, stejnou funkci zastával také ve firmě Karneval Media.

Jaký byl pro ně rok 2020?

Co se týče růstu hodnoty jejich investičních portfolií, byl letošní rok rozhodně nejúspěšnější, za těch mých zmíněných deset let v oblasti privátních financí. Ze začátku koronakrize bylo nejdůležitější, aby investoři zachovali klidnou hlavu. Já osobně několik dní nedělal nic jiného, než že jsem obvolával své klienty. Rozebíral jsem s nimi situaci a vysvětloval, že by byla velká chyba začít v momentě, kdy trhy spadly dolů, neuváženě a nevýhodně prodávat. Že naopak vzniká příležitost doinvestovávat. A kdo měl odvahu a volné finance, využil krátkého březnového propadu akcií a dluhopisů a stihl nakoupit, ten si rozhodně polepšil. Právě březen přinesl dosud největší investiční příležitost spojenou s koronakrizí.

Jak se projevila druhá vlna pandemie?

Vlastně si nejsem si jistý, jestli v Česku mluvit o druhé vlně, nebo spíš o dojezdu té první. Jisté je, že vidíme na jedné straně boom online byznysu a na straně druhé obrovské nejistoty ohledně cestovního ruchu. Kdo dokáže odhadnout, kolik zahraničních turistů příští rok přicestuje? Nevíme, jestli se populace rychle promoří a vrátíme se k nějakému normálnímu fungování. Nevíme, kolik lidí nebude schopno splácet bankám úvěry. Ani kolik lockdownů nás ještě čeká. Druhou vlnu pro byznys očekávám až v příštím roce, až ustanou některé státní podpory. Pak teprve uvidíme konkrétní dopady.

Jaký vliv má situace v Česku na hodnotu portfolií vašich klientů?

Přesnou váhu uvést nelze, každé portfolio je trochu jiné. Ale obecně – když pracujeme s akciovým trhem, ten tuzemský je opravdu malý a není v podstatě moc z čeho vybírat. V kvalitním portfoliu je zastoupen celý svět. Český trh je nám nejblíž a klienty určitě zajímá, ale hodnotu jejich portfolií ovlivňuje především dění na globální úrovni.

Jak dnes vypadá bezpečné investiční portfolio? Změnila pandemie strategii, kterou klientům radíte?

Pandemie covidu ani následná krátkodobá panika na finančních trzích zásady práce s investicemi neovlivnily. Jde spíše o lekci, že nikdo nevíme, co je za rohem. Bezpečná investiční strategie je vždycky založena na diverzifikaci, porozumění finančním cílům klienta a práci se třemi typy rizik – s tržním, kreditním a inflačním. Je důležité, aby klienti rizikům porozuměli a nenechali se zlákat nabídkami typu bezrizikový výnos sedm a více procent. Nic takového neexistuje. Riziko je vždycky a je třeba s ním pracovat.

Je-li řeč o dlouhodobých investicích, například spoření na penzi, rozložených do deseti dvaceti let, tak není třeba strategii nějak měnit. Už když tyto plány sestavujeme, klienty upozorňujeme, že za dané období dojde k několika větším či menším krizím. Nespekulujeme, kdy přesně nastanou, ale snažíme se diverzifikovat nejen aktiva, ale také investice v čase. Na konci investičního plánu mají portfolia jinou skladbu než na jeho začátku a jsou nastavena konzervativněji. Tak aby umožnovala co nejvyšší výnos, klienti měli finančně zajištěný život podle svých představ a zároveň se ke konci zabránilo radikálním propadům hodnoty.

Když je portfolio správně nastavené, není třeba se obávat. A je na finančním poradci, aby v případě potřeby klienta uklidnil, že se s krizemi počítá. My jsme například letos na jaře, když došlo k dočasnému propadu trhů, zaktualizovali svůj vzdělávací dokument Krize jako příležitost a rozesílali ho klientům. V grafech názorně ukazujeme, co se dělo na trzích za posledních sto let v časech různých finančních krizí.

Co z těch grafů vyplývá?

Především to, že každá krize jednou skončí. A že nejvíc se dá vydělat na investicích do firem, do lidského rozumu. Protože pokud budu dlouhodobě konzervativní a budu držet peníze na bankovním účtu, budu tratit vinou inflace. Krize nám opakovaně ukazují, že i když dojde k dočasným propadům finančních trhů, nastavené mechanismy stále fungují a nakonec se to zase vrací. A že krize se zároveň rovná příležitost.

Samozřejmě, že některé konkrétní firmy krizi neustojí. Jiné ale zase i během ní porostou. A tím se obloukem opět vracíme k diverzifikaci. Když budu investovat do jedné firmy, tak jsem velmi rizikově exponován. Když mám v portfoliu sto firem, tak mě nemusí bolet, že dvě z nich krizi nepřežijí.

Mezi vašimi klienty jsou i velmi movití lidé, k jakým investičním trendům se aktuálně kloní?

U bohatých klientů lze sledovat rostoucí zájem o alternativní investice, ať už do private equity, nebo nemovitostí. S tím, jak klienti bohatnou, už jim nestačí nastavit jen nějaké fondové portfolio. Hledají unikátnější řešení. I pro ně je ale velmi důležitá konzultace, rada od zkušeného finančního poradce.

Zmiňujete nemovitosti, neobáváte se prasknutí realitní bubliny?

Je důležité přemýšlet o typu investiční nemovitosti. To ale koneckonců platí vždy. Aktuálně můžou být velmi zajímavé například logistické parky, díky tomu, jak se rozvíjí internetový prodej. Naopak například nad kancelářemi visí velký otazník. Lze očekávat tendenci firem zmenšovat užívané plochy, jak to dopadne, uvidíme. Co se týče obchodních center, pro ta velká typu Westfield Chodov či Arkády Pankrác, je letošní rok velkou zátěžovou zkouškou. Ale naopak „venkovská“ menší obchodní centra, s drogeriemi a potravinami doplněnými o tabák či květinářství, prosperují pandemii navzdory a provoz v nich se téměř nezastavil.

A co se týče rezidenčních nemovitostí, které v posledních letech zaznamenaly enormní růst cen, roli bude hrát určitě řada faktorů. Ale obecně jejich nabídka stále není dostatečná, a můžete tedy očekávat, že by se jejich ceny měly nějak propadat. Už asi neporostou tak rychle jako v uplynulých letech, možná budou stagnovat, ale že by výrazněji klesaly, to není pravděpodobné.

Investoři můžou vybírat z desítek různých realitních fondů a nemusí pro ně být snadné se v tom vyznat. A je zase úkolem kvalitního finančního poradce, aby ty nemovitosti klientům správně namixoval a dosáhl co nejlepšího poměru výnosu k riziku.

Renata Lichtenegerová Studovala VOŠP v Praze. Sedm let byla redaktorkou podnikatelského týdeníku Profit. Poté se její hlavní pracovní náplň přesunula k přebalovacímu pultu, odkud ale příležitostně psala například pro měsíčník Obchod a finance... Další články autora.