Trinity jde proti proudu, zvyšuje úrok na spoření

Trinity Bank od 15. prosince zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu nazvaném Výhoda +. Z dosavadních 0,2 % stoupne na 0,51 % p.a.

Zmíněná sazba se dál vztahuje na celý vklad, oproti některým konkurentům tedy není omezen stropem. Na úrok dosáhnou automaticky všichni klienti, není potřeba plnit další podmínky.

Trinity Bank ještě letos v únoru nabízela nejlépe úročený spořicí účet na trhu. Na prudké snížení základních sazeb České národní banky pak ale v několika vlnách reagovala výrazněji než většina konkurentů.

Hledáte nejlepší spořicí účet?

Jedničkou mezi opravdu snadno dostupnými spořicími účty – bez dalších podmínek kromě stropu pro úročení – zůstává ten od Hello bank. Banka už oznámila, že i po Novém roce bude dál nabízet úrok 1 %, oproti letošku však sníží strop pro úročení vkladů z dosavadních 300 na 200 tisíc korun. Případná část vkladu nad tento limit se úročit nebude, překročení stropu ale nemá vliv na úročení části do 200 tisíc.

Dvojkou bude mBank, která od prosince snížila úrokovou sazbu na svém mSpoření na 0,9 % z dřívějších 1,2 % p.a. Na zmíněný úrok dosáhnete, když na účtu máte maximálně 100 tisíc korun. Při překročení této hranice – byť jenom o jedinou korunu – spadne úročení celého zůstatku (tedy i s částí do 100 tisíc) na prakticky nulovou sazbu 0,01 %. mSpoření má komplikovanější pravidla než klasické spořicí účty. Funguje formou takzvaných cílů, v každém smíte naspořit maximálně 100 tisíc korun. Limit můžete v praxi zvýšit až na 800 tisíc díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 tisíc.

Trojkou může být od ledna Equa bank, jejíž Spořicí účet Hit nabídne maximální sazbu 0,7 % (doteď 1 %) pro část vkladu do 200 tisíc. Část nad tuhle hranici se dál úročí 0,1 %. Na stejnou úroveň spadne úrok i pro nižší zůstatek při nesplnění podmínek (aspoň třikrát za měsíc zaplatit kartou, nebo investovat do podílových fondů aspoň 50 tisíc).

Pro vyšší vklady je tu hlavně J&T Banka s úrokem 0,9 %. Pokud u ní ještě nemáte jiný vklad nebo investici pod značkou Clear Deal, musíte na spoření uložit aspoň půl milionu korun. Drobnou – v praxi ale nijak omezující – odlišností je jednodenní výpovědní lhůta.

Nadprůměrný úrok slibují i některé dětské účty: Banka Creditas nabízí běžný účet Richee Junior s úrokem 1,5 % pro vklady do 50 tisíc korun, Moneta dává 1,5 % do 30 tisíc. A třeba Komerční banka má Spořicí účet Junior s úrokem 1 % pro vklady do 100 tisíc.

Větší úrok než zmíněné banky nabízí spořitelní družstvo Artesa – 1,7 %. Jenže u družstevních záložen (kampeliček) musíte počítat s pravidlem 1:10. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Na atraktivní úrok 3 % láká Raiffeisenbank. Jenže na něj dosáhnou jenom noví klienti, kteří si u ní zároveň založí běžný účet a „aktivně ho používají“. To pro většinu běžných účtů znamená, že musíte splnit dvě podmínky: Měsíčně vám přijde aspoň 15 tisíc korun a zároveň odejdou aspoň tři platby – mezi ně se počítají i platby debetní kartou včetně výběru z bankomatů. Zmíněná tři procenta pak získáte na půl roku a jenom na vklady do 150 tisíc korun. Případná část nad tuhle hranici – do 500 tisíc – se úročí 0,3 %.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.