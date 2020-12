Akcie jsou stále nejrozumnější volba. Číně ale nevěřím

Jak se na konci divokého roku 2020 spí portfolio manažerům?

Mně se spí skvěle. A to z jednoho prostého důvodu: i když kvůli koronavirové pandemii zažíváme hodně nepředvídatelné období, trhy se relativně uklidnily a vstřebaly většinu rizik. Vzhledem k obrovskému přílivu levných peněz ze strany centrálních bank investorům nezbývá výnosnější a racionálnější možnost než vracet peníze do akciového trhu. Jarní pokles byl naštěstí tak rychlý a šokový, že málokdo prodával a ceny se pak svižně dostaly zpátky. Kdo ve správný moment přikupoval, mohl u některých titulů vydělat dvojnásobek i trojnásobek.

Vy jste ale převzal fond kvalifikovaných investorů BHS Dynamic Fund až na začátku října. Jak jste zahýbal jeho portfoliem?

Odprodával jsem například tituly z energetického sektoru, který poznamenaly propady ceny ropy. A pak také telekomunikace, kde jsou potřeba masivní investice do 5G sítí, takže zisky v nejbližších letech nebudou zázračné. Místo nich jsem nakoupil firmy z dvojího spektra. Jednak ty, které byly v očích investorů výrazně podhodnocené jako třeba Boeing. Jde přitom o společnost, která nedělá jen dopravní letadla, ale i vesmírné technologie. Od příštího roku má střídat SpaceX při zásobování vesmírné stanice. Zároveň má silnou zbrojní divizi. V obou případech do Boeingu míří hodně peněz ze státního rozpočtu.

Lukáš Kudláček Zdroj: BHS Na akciových trzích se pohybuje od roku 2008. Nejprve pracoval jako investiční poradce, poté jako burzovní makléř, správce portfolia Family office a od roku 2018 působí ve společnosti BHS nejprve na pozici senior equity trader a poté jako portfolio manažer. Mimo svou profesní dráhu se zabývá ekonomickou, geopolitickou a bezpečnostní analýzou, orientovanou zejména na Čínu v rámci výzkumného institutu IRCC.

Druhou skupinou, na kterou jsem cílil, byly nové firmy na burze. IPO je pro investory vždy zajímavá příležitost, pokud se jim podaří najít zdravou firmu z atraktivního segmentu. Ukázkovým příkladem je společnost Palantir, která analyzuje unstructured big data a jejími zákazníky jsou ve Spojených státech i federální úřady a tajné složky.

Není teď na trzích až podezřele pozitivní nálada?

Máte pravdu, že sentiment je hodně pozitivní. Z mého pohledu je to dané tím, že rizika spojená s pandemií koronaviru jsou už většinově započítaná, zkrátka jsme se s tím naučili žít. Každá dobrá zpráva ohledně vakcíny pak znamená další uklidnění a příliv aktiv na akciový trh. Samozřejmě to neznamená, že ekonomiky po celém světě nejsou vážně zasažené, což se v příštím roce bude určitě projevovat, ale trh to prostě hodnotí tak, že nic horšího už by ho nemělo čekat.

Řada portfolio manažerů, se kterými jsem se v posledních týdnech bavil, mi říkala, že má připravený pořádný balík hotovosti, aby využili případný pokles. Jak to máte vy?

Určitě se vyplatí mít v rezervě něco stranou. Myslím, že hlavní indexy by měly v dohledné době zaznamenat korekci. Netvrdím, že to klesne dolů o čtyřicet procent jako na jaře, ale deset patnáct procent, tedy tu čepici, která se od listopadu vytvořila, to klidně může odstranit.

Na burze se pohybujete od roku 2008, kdy odstartovala poslední velká hospodářská krize. Jak tehdejší situaci srovnat s tou dnešní?

Z ekonomického hlediska to srovnatelné je, co se ale týče akciového trhu, tak se teď situace hodně liší. V roce 2008 se hospodářství hroutilo neřízeně, spousta segmentů trhu byla silně zasažená, bankovnímu sektoru hrozil kolaps, lidé v panice vyprodávali svá portfolia. Dnes jsou banky relativně v pohodě, i když také je čeká pár let trápení z důvodů nízkých úrokových sazeb a přísných regulatorních opatření. Akciovému trhu ale samozřejmě nahrává, že jsou dnes centrální banky připravené a při každé hrozbě recese pumpují do ekonomik obrovské množství peněz. To je oproti roku 2008 diametrálně odlišný stav.

Zmínil jste rychlý a šokový pokles akciových trhů, ke kterému došlo na jaře. Překvapilo vás, že většina investorů vydržela a v panice neprodávala?

Zásadní roli hrálo, že se situace po dvou třech týdnech opět obrátila. Ale je pravda, že jsem čekal, že ve druhém týdnu propadu, kdy hlavní indexy odepisovaly kolem šestatřiceti procent, už tolik lidí nevydrží. Spousta retailových klientů přitom dokupovala.

Dá se říct, že se český retailový investor pomalu naučil, jak v tom chodit? A že se poučil z krizového vývoje po roce 2008, kdy se nakonec ceny akcií po čase vrátily na původní hodnoty a pak rostly vesele dál?

Určitě se to dost posunulo. Zásadní ale z mého pohledu nebyla zkušenost s velkou krizí po roce 2008, s dluhopisovou krizí 2012/2013 ani se zakolísáním trhů po prvních sankcích vůči Číně v roce 2015. Signifikantní byl spíš až konec roku 2018, kdy se americké akcie po dlouhém růstu při Trumpově prezidentování poprvé skokově propadly. Tehdy jsem u svých klientů v obrovské míře zaznamenal postoj, že to zkrátka vysedí, protože se trhy stejně vrátí zpět tak jako vždy. Podobné to bylo i tentokrát.

Když pominu koronakrizi, se kterou nemohl nikdo počítat, měly být pro akciové trhy událostí číslo jedna prezidentské volby v USA. Spousta analytiků čekala v případě vítězství Joea Bidena negativní dozvuky na burzách, k tomu ale nedošlo. Proč?

Myslím, že především díky tomu, že by v Senátu měli zůstat u moci republikáni. Pokud by demokraté vyhráli v obou komorách, byl by to na burzách spíš řádný výplach. Progresivní zdanění a větší daňové zatížení pro firmy, které má Biden v plánu, by americkou ekonomiku značně poškodily. A to nehledě na slibované veřejné zdravotnictví a snížení celní politiky v neprospěch amerických výrobců. Spousta firem se během Trumpovy éry vracela s výrobou domů, vytvářela nová pracovní místa, tohle všechno by se mohlo snadno narušit. Já bych to střídání stráží v Bílém domě navíc ještě nebral jako hotovou věc.

Proč?

Nejsem příznivec konspiračních teorií, ale analytik, a spousta věcí kolem výsledků je zkrátka divná. Donald Trump měl o 12 milionů hlasů víc než při minulých volbách, výrazně posílil u černošských i hispánských voličů, bílé ženské voličky mu neodešly, získal klíčovou Floridu a stejně podle absolutních čísel výrazně prohrál. Ve statistice platí, že když je náhle několik indikátorů jiných, je to anomálie, když jsou ale všechny jinak, je to prakticky nemožné, a přece se to stalo. Když se navíc podívám na zmatky kolem korespondenčních voleb, tak je těch otazníků opravdu hodně. Myslím, že to ještě bude velká právní bitva.

Když budeme vycházet z toho, že v Bílém domě bude vládnout Joe Biden, jak se podle vás promění vztahy mezi Amerikou a Čínou?

Biden sice avizoval, že Trumpovu zahraniční politiku zreviduje, zároveň si ale nemůže dovolit naštvat své voliče, kteří si samozřejmě přejí, aby USA nešly Číně na ruku. Média mu určitě omlátí o hlavu, že jeho rodina byla v podivném byznysovém kontaktu s předními čínskými představiteli.

Obecně si ale myslím, že se nic zásadního nezmění, snad jen bude víc slov místo činů. Bude se víc mluvit o lidských právech, ale s důrazem na obchod jako za Obamy. Určitá forma obchodních válek se povede dál. Spojené státy budou s Čínou určitě pokračovat v zápasu o pozici světového hegemona, navíc je tu otázka Taiwanu, takže nečekám, že by Biden řekl, že jsou od teď kámoši, protože by to byla politická sebevražda.

Čína je dnes v médiích většinou popisovaná jako velký bubák, jak ale z pohledu investora využít její ekonomický potenciál?

S Čínou je to hrozně složité. Je to obří trh s levnou produkcí, ve které se jí nemůže Evropa nebo Amerika nikdy rovnat. Zároveň je potřeba říct, že její pozice druhé nejsilnější ekonomiky světa se odvozuje z čísel, která vypouští samotná Čína. A jak tahle země umí kouzlit s údaji, jsme se přesvědčili letos při pandemii koronaviru. Čína navíc do svých statistik nepočítá 600 milionů lidí, kteří tam žijí v bídě a které už komunistický režim v podstatě odepsal. Jinak by druhou nejsilnější ekonomikou asi nebyla. Obrovská komplikace by pro Čínu byla situace, kdyby svoji výrobní politiku musela mnohem víc směrovat na domácí trh, protože nemá silnou střední třídu. To by ale právě potřebovala, aby se její ekonomika skutečně rozvinula.

Vyhnul jste se otázce, jak můžou retailoví investoři využít čínský potenciál… Nebo titulům jako Alibaba a Tencent nevěříte?

V Číně je pro mě stále moc skrytých nebezpečí, která můžou explodovat a poškodit vaši investici. Hrozící nemovitostní krize, extrémní zadlužení místních samospráv, ale i státem řízená politika na akciovém trhu, která se nedávno ukázala, když největší fintechové firmě Ant Group zabránili vstoupit na burzu. Spousta evropských zemí je na Čínu navíc velmi rozzlobená kvůli krádežím duševního vlastnictví, velké tlaky jsou také na vyloučení čínských firem při budování 5G sítí. Osobně bych proto mnohem radši sáhnul po amerických titulech.

Na jaké se zaměřit, když mám pocit, že velká technologická pětka Amazon, Apple, Facebook, Google a Microsoft je s cenou až moc nahoře?

Lze to řešit dvěma způsoby, o kterých jsem mluvil už na začátku. Buď se můžete pokusit najít ve stejném sektoru podhodnocené firmy, nebo vybírat mezi těmi, které jdou na burzu nově. V první kategorii se mi v USA zamlouvá třeba společnost Western Digital, která dělá mimo jiné datové sklady. V dnešní „době datové“, kdy i náš rozhovor probíhá přes Zoom, má tenhle byznys z mého pohledu obrovský potenciál. Co se týče IPO, tak už jsem na začátku našeho povídání jmenoval společnost Palantir, která by mohla být černým koněm roku 2021.

Co říkáte letošnímu šílenství kolem akcií Tesly?

Její neskutečný růst byl podle mě způsobený třemi faktory. Pro spoustu lidí se Tesla stala absolutním lovebrandem, který je navíc podpořený kultem Elona Muska a jeho aktivitami. Mám pocit, že lidé do Tesly investují i kvůli vesmírnému projektu SpaceX, který přitom s výsledky automobilky nemá nic společného. Druhým významným hybatelem bylo jednání japonské SoftBank, na kterou prasklo, že ve velkém obchodovala opční kontrakty na akcie Tesly, u kterých jako podkladová aktiva využívala samotné akcie Tesly. Takže v podstatě bezhlavě kupovali úplně všechno, co se jim nabídlo. No a poslední věc, která měla na růstu hodnoty Tesly velký vliv, je opční plán Elona Muska, kterého čekají pohádkové odměny, pokud akcie firmy dosáhnou určitých hodnot. A to by bylo, aby mu kámoši a obdivovatelé po celé zeměkouli nepomohli.

Vypadá to, že nepatříte mezi fanoušky Tesly…

Proti Tesle jako takové nic nemám, ale bavíme se o firmě, která má ve srovnání s velkými automobilkami velmi omezenou produkci. A jsem také přesvědčený o tom, že konkurence vyrábí mnohem kvalitnější auta. Myslím, že až ve velkém spustí během příštích dvou let výrobu, tak to nebude pro Teslu vůbec dobré. Vlastně bych se ani nedivil, kdyby ji Musk nabídl k prodeji, a časem nedošlo k jejímu spojení s nějakou tradiční automobilkou, jako je například Daimler.

A co pražská burza? Je šance, že se ještě zmátoří, nebo má nejlepší definitivně za sebou?

Před rokem bych vám asi odpověděl jinak než dnes, kdy mám pocit, že svého dna už snad dosáhla a pomalu se zase odráží nahoru. Její zašlá sláva, kdy se na ní denně obchodovaly násobně větší objemy, se už sice jen tak nevrátí, což je pro rozvoj burzy zkrátka limitující, zároveň mám pocit, že by ji mohly rozhýbat nové tituly jako třeba Pilulka nebo Česká zbrojovka.

Co stojí za úspěchem IPO Pilulky?

Sešlo se hned několik faktorů, které na investory zafungovaly. Na burze se konečně objevila e-commerce firma, navíc segment zdravotnictví, a když k tomu připočteme obří PR, byl úspěch na světě.

Česká zbrojovka naopak doplatila na to, že už v minulosti vydala velkou emisi dluhopisů, do které se zapojila řada fondů a investičních společností. Ty pak logicky nechtěly přikupovat ještě akcie. Pro retailové investory navíc nejde o tak přitažlivou firmu, jako je v jejich očích právě Pilulka, ale přesto bych Českou zbrojovku rozhodně nezatracoval.

Občas slýchám názor, že by tuzemskou burzu mohlo nastartovat, kdybychom přijali euro. Co si o tom myslíte?

Řekl bych, že ani euro by nic nezměnilo. O rakouské akcie není také žádný velký zájem. Pro obří fondy jsme stále rozvíjející se trh a v tomto segmentu jsou populárnější jiné ekonomiky, než je střední Evropa. Když navíc vezmete v úvahu, že největší hráči tu jsou bankovní tituly, energetická společnost a telekomunikace, tak v těchto kategoriích v Evropě najdete atraktivnější tituly, které jsou navíc mnohem větší a lze je kupovat s lepší likviditou.

Co tedy může domácí burze pomoct?

Myslím, že by si zasloužila větší pozornost obyvatel Česka. Na Západě je běžné, že lidé pravidelně investují na domácí burze. Vlastně je to tam v hlavách lidí bráno jako jeden z automatických pilířů, jak odkládat peníze na stáří. Počítají s tím, že se o ně stát moc nepostará. Vidí, že na burze si pěkně vydělal už jejich děda a táta, takže v tom prostě pokračují. Tahle tradice u nás ještě chybí. Ale myslím, že s mladšími generacemi to také přijde. S veřejnými financemi to tu dlouhodobě nevypadá dobře, takže důstojné stáří bez vlastního finančního polštáře – třeba právě z pravidelných investic – nebude rozhodně samozřejmé.

