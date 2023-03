Na změnu zdravotní pojišťovny zbývá týden. Přehled bonusů

Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdroj: VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, kód 111) je letos připravena klientům vyplatit skoro miliardu korun. Nejvíc na prevenci kardiovaskulárních onemocnění – na pohybové aktivity 270 milionů korun, v programu K porodu a po porodu 169 milionů a v programu zaměřeném na prevenci infekčních onemocnění, tedy očkování, 125 milionů. VZP jednak zavádí zcela nové benefity, jednak u řady stávajících zvyšuje částku. O některé benefity jde žádat jenom přes aplikaci Moje VZP. A podmínkou proplacení je od letoška absolvování některé z preventivních prohlídek. V reakci na rychlý růst cen zvyšovala VZP některé benefity už v průběhu loňského roku. Z 6000 na 8000 korun vzrostl například příspěvek na bezlepkovou dietu, z 10 000 na 12 000 na nízkobílkovinnou dietu nebo z 1000 na 3000 korun příspěvek na pomůcky a služby pro diabetiky. Všichni pojištěnci bez rozdílu věku můžou letos od VZP nově získat příspěvek na dentální hygienu ve výši 500 korun. Pro ty, kterým už bylo 18 let, ale platí podmínka: museli v posledních dvou letech absolvovat prohlídku u praktického lékaře. O příspěvek ve výši 1000 korun na masáž, saunu či další rehabilitační aktivity si můžou od letošního roku požádat pojištěnci, kteří v posledních dvou letech absolvovali jedno nebo víc vyšetření, která dokážou odhalit onkologické onemocnění ještě v raném stadiu. V Česku fungují tři takové programy: screening nádorů prsu, nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů děložního hrdla. V rámci příspěvku na pohybové aktivity můžou rodiče dětí do jednoho roku získat 500 korun na plavání nebo vaničkování. Pokud jejich dítě v letošním roce oslaví rok, můžou využít i příspěvek pro děti nad jeden rok – dohromady tak 1500 korun. Pro děti starší jednoho roku můžou rodiče požádat o příspěvek na pohybové aktivity ve výši 1000 korun ročně. Z příspěvku můžou platit sportovní aktivity v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže nebo peníze použít na hrazenou sportovní prohlídku u lékaře. Mladiství nad 15 let můžou částku využít ke koupi permanentky na cvičení. U dospělých a seniorů částka zůstává 500 korun. VZP od letoška nabízí příspěvek na očkování proti chřipce nově i pro děti do 18 let, jejich rodiče můžou získat 300 korun. Lidé od 18 do 65 let mají nárok na 200 korun. Ostatní příspěvky na nepovinná očkování zůstávají beze změny. Celkem jich je dvanáct v rozmezí od 200 do 1500 korun, zahrnují třeba i cestovní očkování do exotických zemí. Dospělí s diabetem můžou od roku 2023 získat až 6000 korun. Kromě třítisícového příspěvku na nákup pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění, který je věkově neomezený, mají diabetici nad 18 let od letošního roku možnost čerpat také příspěvek 3000 korun na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Novinky VZP připravila i pro nastávající maminky. Rodiče novorozenců si můžou požádat o 1000 korun na nákup potřeb a pomůcek v lékárnách. Maminky můžou také do 12 měsíců po porodu čerpat 3500 korun, například na screeningová vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu, předporodní kurzy, vhodnou pohybovou aktivitu nebo pomůcky ke kojení, monitor dechu, monitor spánku nebo laktační poradenství. Rodiče předčasně narozených miminek s porodní váhou do 1500 gramů mají nárok na příspěvek 3000 korun. Zůstává také příspěvek na podporu duševního zdraví, letos ve výši 5000 korun, který lze použít na sezení u vybraných terapeutů, či na odvykání kouření. Pacienti s alopecií, včetně alopecie způsobené léčbou onkologického onemocnění můžou nadále žádat o příspěvek 2000 korun na paruku. Aktivní dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně můžou i nadále získat 3000 korun na regeneraci a podporu zdraví. Dárci orgánů můžou jednorázově získat až 10 000 korun na rehabilitační a rekondiční aktivity nebo nákup vitaminů, doplňků a zdravotnických prostředků. VZP od roku 2023 nesnížila žádný příspěvek z fondu prevence. „Jediný příspěvek, který VZP zrušila oproti roku 2022, je příspěvek na zdravotnické prostředky na radiační terapii. A to z toho důvodu, že velká část přípravků, na které mohli pojištěnci příspěvek využít, je v roce 2023 hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ říká mluvčí Viktorie Plívová.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Zdroj: ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR, kód 211) od letoška zvyšuje příspěvek na podporu duševního zdraví na až 4000 korun pro dítě i dospělého. Částku lze využít na psychoterapii, prevenci poruch kognitivních funkcí a paměti či na klinickou logopedii. Pojišťovna přispěje dětem 1500 Kč a dospělým až 500 Kč na zdravotnické prostředky nehrazené z veřejného pojištění, které souvisí s cukrovkou, onemocněním trávícího a močového systému, onemocněním neurologického systému, onemocněním kůže či onkologickým onemocněním. Onkologičtí pacienti můžou nově využít až 2000 korun jako příspěvek na podprsenky po ablaci prsu a chladicí čepice pro ozařování, který byl do té doby určen jen na paruky, šátky a léčivé přípravky obsahující panthenol na léčbu popálenin po ozařování. Až na 2000 korun mají nárok i pacienti s alopecií. Úplnou novinkou je také program pro podporu onkologické prevence, díky kterému můžou pojištěnci od 18 let získat až 250 korun na sportovní aktivity a ambulantní rehabilitaci. Podmínkou je absolvovat od 1. ledna 2021 aspoň jedno ze screeningových vyšetření – screening karcinomu tlustého střeva a konečníku, karcinomu prsu nebo děložního hrdla. V rámci nového programu Prevence zubních onemocnění ZP MV ČR přispěje až 1500 korun dětem do 18 let včetně na fixní nebo snímatelná rovnátka či nácvik dentální hygieny. Dospělí od 19 let si můžou požádat o příspěvek ve výši 500 Kč na nácvik dentální hygieny nebo kurz pro rodiče – péče o dětské zuby. Dál ZP MV ČR přispívá chronicky nemocným dětem až 10 000 korun na pobyty v horách nebo u moře a až 20 000 korun na lázeňské pobyty. V nabídce pojišťovny zůstává i příspěvek na specifické diety při potravinové intoleranci. Jak děti, tak dospělí mají si můžou zažádat až o 4000 korun nad rámec ostatních programů. Také v letošním roce zůstává příspěvek 2000 korun pro pojištěnce s chronickým onemocněním na pobyty se zdravotním a edukačním programem.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zdroj: ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, kód 205) je připravena na příspěvcích vyplatit až 340 milionů korun, což je o 50 milionů víc než loni. Změny se dočkal příspěvek na celiakii a dědičné metabolické poruchy, u kterých ČPZP zdvojnásobila limit pro děti do 17 let. Místo tisícikoruny dostanou na zvláštní potravinové diety dětští pacienti s těmito poruchami 2000 korun. Dospělí si můžou požádat o 1000 korun. Příspěvek pro dospělé s diagnózou diabetes se od letošního roku zdvojnásobil na 1000 korun. Pro děti s cukrovkou má ČPZP připravených 500 korun, pro jejich rodiče pak 2000 korun. V rámci prevence dětské obezity ČPZP navýšila dosavadní příspěvek o 200 korun na 500 korun. Stejnou částku dostanou i dospělí. K novinkám patří také snížení věku u programu Doplňky stravy ze 65 na 60 let. Nově si tak můžou o příspěvek ve výši 500 korun na vitaminy požádat už i lidé v předdůchodovém věku. Jedním z nejoblíbenějších je u ČPZP program Školy a školky v přírodě, který umožňuje čerpat příspěvek 500 korun. Od letošního roku jej lze nově použít i na lyžařské výcviky. Stejně jako v loňském roce bude i letos ČPZP nabízet programy pro dárce krve, kteří můžou dostat až 6000 korun, pro těhotné ženy a pro matky a děti, kde lze celkově čerpat až 4500 korun nebo oblíbený příspěvek na pohybové aktivity dospělých ve výši 700 korun. Na organizované plavecké kurzy dětí do 10 let ČPZP bude i nadále přispívat tisícikorunou a na letní tábory pro děti od tří let dá pojišťovna 1500 korun. Beze změn zůstaly i příspěvky na prevenci rakoviny, vysoký krevní tlak, sportovní prohlídku nebo rázovou vlnu. Na paruku, odvykání kouření a program onkologické prevence lze stále čerpat 2000 korun. Pokračuje i program Krok pro zdraví s příspěvkem 1000 korun a program pro Duševní zdraví, v rámci kterého můžou dospělí i děti získat až 2500 korun na psychoterapii. S částkou 1500 korun pro děti a 1000 pro dospělé na očkování můžete počítat i letos. Platný zůstává i program Bonus Plus, kde po splnění předem stanovených kritérií můžete čerpat 500 korun ročně. V letošním roce ČPZP zrušila pouze program Prevence rakoviny prsu pro muže. „Tento preventivní program nebyl dlouhodobě čerpán,“ vysvětluje mluvčí Elenka Mazurová.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdroj: Zaměstanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, kód 209) si letos pro pojištěnce připravila 55 milionů korun. Vybírat můžou až ze 40 preventivních programů. Ke stávajícím programům přibylo pár novinek a některé z dosavadních příspěvků se dočkaly navýšení. Jednou z novinek letošního roku je řada příspěvků pro zlepšenou péči o zrak, kde ZPŠ nabízí příspěvek na nitrooční operace do výše až 1000 korun. U vyšetření přístrojem OCT, HRT nebo Pentacam lze čerpat až 800 korun, v případě vyšetření přístrojem Plusoptix až 200 korun. Pojištěncům ve věku 18 až 40 let také přispěje na korekční laserové operace očí částkou až do 2000 korun. Další novinkou je příspěvek do výše 5000 korun pro diabetiky do 18 let, a to na úhradu pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a na dietu nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Od roku 2023 můžou na dentální hygienu čerpat 200 korun i dospělí. U příspěvků Sport Junior a Dentální hygiena u dětí dochází k posunutí věkové hranice. Dřív bylo možné příspěvek Sport Junior čerpat až od 4 let věku, od letošního roku je ale tato hranice zrušena. Stejně tak je to u dentální hygieny, kde byla zrušena hranice 6 let a zároveň došlo ke zvýšení příspěvku z původních 500 korun na 700 korun. Navýšení se dočkal také příspěvek na fixní rovnátka, který se z původních 2000 zvýšil na 4000 korun. Příspěvek pro maminky po porodu ZPŠ navýšila na částku 1600 korun. Nově lze také požádat o 4000 korun na neinvazivní prenatální testování. K oblíbeným příspěvkům u ZPŠ se řadí ten na moderní léčebné a diagnostické metody. Pojištěnci můžou v letošním roce získat až 2000 korun třeba na operaci varixů, endoskopickou operaci karpálního tunelu, laserové výkony k odstranění jizev a některé další výkony. Lidé, kteým život komplikuje bezlepková dieta, můžou v roce 2023 čerpat až 5000 korun. Lidé s nízkobílkovinnou dietou a dalšími vzácnými metabolickými poruchami můžou i nadále žádat o příspěvek až do výše 10 000 korun. Pojištěncům do 19 let, kteří trpí obezitou či onkologickým nebo neurologickým onemocněním, pojišťovna navýšila příspěvek na ozdravný pobyt až na 5000 korun. Ke změnám došlo u některých příspěvků na očkování. Například ten proti meningokoku se zvýšil až na 3600 korun, příspěvek na očkování proti HPV infekcím (u pojištěnců do 45 let) byl navýšen až na 4000 korun a v případě očkování proti klíšťové encefalitidě můžou pojištěnci žádat až 2100 korun. „S výběrem může pomoct aplikace Karta mého srdce, ve které se zobrazují veškeré zdravotní programy (benefity), na které má konkrétní člověk nárok,“ radí Petr Kvapil, asistent ředitelky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Oborová zdravotní pojišťovna Zdroj: Oborová zdravotní pojišťovna Mezi novinky, které zavedla Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, kód 207), patří příspěvek na vitaminy pro seniory starší 70 let ve výši 500 korun (s 50% spoluúčastí klienta). Benefit ale může využít pouze pojištěnec, který nečerpal program Sportovní aktivity. Podmínkou je absolvovat v posledních dvou letech pravidelnou preventivní prohlídku u praktického lékaře. Příspěvek na dentální hygienu OZP letos snížila o polovinu. Pojištěnci můžou čerpat jednou ročně tisíc korun s 50% spoluúčastí, loni mohli stejnou částku čerpat dvakrát ročně. Příspěvek na sportovní aktivity, který v loňském roce činil 500 korun s 50% spoluúčastí pro všechny věkové kategorie, v letošním roce OZP rozdělí do dvou kategorií. Děti do 18 let můžou s 50% účastí získat maximálně tisíc korun a dospělí 500 korun. Příspěvek lze využít jen jednorázově jednou za rok (bez ohledu na výši účtenky) na předplatné nebo jednorázové vstupenky na plavání, fitness, sportovní aktivity či na pohybové a sportovní kroužky. Zvýšení se letos dočkal příspěvek v rámci programu Prevence pro těhotné a novorozence. Aktuální částka je až 3000 korun, rozdělen je na dvě části: až 1500 korun můžou využít těhotné ženy na vitaminy a doplňky, vyšetření v těhotenství nebo předporodní kurzy. Dalších 1500 korun si pak ženy můžou vybrat pro novorozence. Čerpat jej lze na očkování dětí do 15 měsíců, vybrané přístroje a pomůcky pro péči o miminka. I nadále budou platit programy z řady STOP, díky kterým můžou pojištěnci OZP absolvovat preventivní vyšetření proti nádorovým a civilizačním onemocněním (rakovina prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů, tlustého střeva a konečníku dutiny ústní, osteoporózy či infarktu). Beze změny zůstávají i programy pro klienty chronicky nemocné nebo se specifickými potřebami – speciální programy pro onkologicky nemocné, klienty s nízkobílkovinnou dietou, pro děti s obezitou a nutriční poradenství. OZP i letos přispívá na přímořské ozdravné pobyty dětí ve věku od 7 do 15 let nejen s alergickým, respiračním či kožním onemocněním, ale i s problémy s pohybovým aparátem (například skoliózou, poruchou dynamiky a statiky a podobně). Stejně jako doposud můžou příspěvek čerpat dárci krve, orgánů a kostní dřeně. V rámci aplikace Vitakarta můžou pojištěnci i nadále čerpat další bonusy v podobě kreditů za aktivní přístup k péči o své zdraví. Kredity lze využít až na 40 příspěvků. Navíc je pojištěnci mezi sebou můžou převádět a v rámci rodiny využít sdružené kredity.

Vojenská zdravotní pojišťovna Zdroj: VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, kód 201) zavedla už v listopadu nový program s názvem Zdravá duše, který nabízí několik benefitů na podporu psychického zdraví. Dospělí se dostanou k novému webu na němž se tým odborníků věnuje prevenci stresu, psychohygieně či destigmatizaci pacientů, kteří docházejí na terapii. V rámci programu se můžou dospělí zúčastnit intenzivního online osmitýdenního programu na podporu osobní spokojenosti, který je založený na principech mindfulness. Pro pojištěnce, kteří už na terapii docházejí, má pak VoZP připravené online psychoterapeutické sezení. Lidé od 40 let si můžou požádat až o 300 korun na prevenci poruch paměti. Dětem tento program přinese až 1000 korun na podporu jejich rozvoje a prevenci duševních chorob. Rodiče dětí s duševní poruchou si můžou požádat až 500 korun na poradenství. Děti s poruchou autistického spektra mají nárok až na 800 korun na online výukovou platformu Simple Steps. Dále je možnost získat až 500 korun na terénní poradenství ve školách a školkách. VoZP také zvýšila z 500 na 1000 korun příspěvek na sporty pro děti a příspěvek na školu v přírodě, sportovní pobyt či tábor. Ze 400 na 500 korun se zvýšil příspěvek na plavání pro všechny pojištěnce bez rozdílu věku. Změnou prošly příspěvky na očkování. U dětí se příspěvek zvýšil z tisícovky na 1500 korun, u dospělých pak z 500 na 700 korun. Těhotné ženy se v letošním roce dočkaly navýšení příspěvku na doplňky stravy ze 200 na 500 korun. Celkově můžou v těhotenství a po porodu můžou získat až 3500 korun. Příspěvek k prevenci těhotenství můžou od letošního roku čerpat i na dentální hygienu. VoZP má pro maminky, které své dítě k pojišťovně už s předstihem přihlásily online, připravený také novorozenecký balíček. Ten zahrnuje kojenecké body, tepláčky, náprstní kartáček na zuby nebo dudlík, samolepku Dítě v autě, reflexní bezpečnostní pásek a edukační pořad První pomoc dětem. Od letošního roku VoZP přispívá 1500 korun i na snímatelná rovnátka pro děti. Dosud byl příspěvek dostupný jen na fixní rovnátka. Pojišťovna zvýšila příspěvek pro dárce krve za dosažení ocenění Českého červeného kříže a o 1000 korun na 5000 korun se zvýšil také příspěvek pro dárce kostní dřeně. V rámci prevence VoZP zvýšila příspěvek na prevenci kolorektálního karcinomu ze 150 na 300 korun. I nadále se pojištěnci VoZP můžou těšit na příspěvky v rámci programu Pohyb. Dospělí můžou získat až 500 korun na cvičení a regeneraci. Senioři od 65 let pak 300 korun na kloubní výživu. V programu Prevence můžou o letos pojištěnci VoZP využít až 800 korun na prevenci karcinomu prsu, až 400 korun na vyšetření kožních znamének, až 400 korun na odvykání kouření a až 1000 korun na paruku při chemoterapii nebo alopecii.