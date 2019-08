Na co už zdravotní pojišťovna nepřispěje a co proplatí nově? Přehled změn

Letošní novinky se zdaleka netýkají jenom brýlí. Skončí třeba i příspěvky na paruky a sedačky do vany, naopak víc peněz dostanou vozíčkáři či diabetici.

29. 8. 2019

Zatímco dřív přispěla zdravotní pojišťovna na skla i obruby, od letošního srpna už v optice s poukazem nepochodíte. Změn v příspěvcích na zdravotnické pomůcky je ale mnohem víc: u zhruba dvacítky pomůcek klesly nebo jsou zrušené úplně, na dalších čtyřiadvacet pojišťovny od prosince přispějí víc a na třináctku pomůcek od října přispějí nově.

Změnu prosadilo ministerstvo zdravotnictví s cílem výrazněji podpořit vážně nemocné pacienty – především děti, diabetiky a hendikepované. „Peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u nichž bude úhrada vyšší, je mnohem více než těch, kde dochází k jejímu snížení,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. To potvrzují i rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven – suma, kterou příští rok za zdravotní pomůcky zaplatí, má být vyšší o půl miliardy korun.

Zrušeno: brýle, paruky i sedačka do vany

Do skupiny pomůcek, na které se už nepřispívá (změna platí od prvního srpna), spadají především ty s úhradou ve výši několika stovek. Podle ministerstva jde o pomůcky, které tak mají pro pacienty minimální přínos.

V praxi jde například o pomůcky ke korekci zraku: brýlové obruby, plastová brýlová skla, sférické a tórické čočky či absorpční vrstvy na brýlové čočky. Zrušení se ovšem týká pouze pojištěnců od patnácti let věku. Dětem přispívají zdravotní pojišťovny na brýle i nadále, konkrétně: třikrát ročně na brýlové obruby dětem do pěti let, dětem mezi šesti a čtrnácti lety jedenkrát za rok. Na příspěvky dosáhnou také lidé s vážnějšími vadami zraku, například pojištěnci s oční vadou nad deset dioptrií. Tématu proplácení brýlí jsme se podrobněji věnovali v samostatném článku.

Vedle brýlí škrtla novela také příspěvky na ochranné přilby (až 2500 korun jednou za dva roky), suspenzor, osobní spirometr, kompresní kolenní a kotníkové díly, individuálně vyrobené ortopedické vložky nebo příspěvek na úpravu sériové obuvi. O některé z příspěvků přijdou také lidé s vadou sluchu, konkrétně o příspěvek na baterie ke sluchadlu a brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu.

Nově zdravotní pojišťovny nepřispějí ani na paruku, opravu prsní epitézy (pozor, netýká se příspěvku na pořízení epitézy nové), klozetové křeslo, sedačku do vany či sprchy, mechanické polohovací lůžko a hole, pokud nejde o pomůcku pro nevidomé nebo například stařecké berle.

Vyšší příspěvky pro vozíčkáře

Štědřejších příspěvků se dočkají lidé s poruchou mobility. Od prvního prosince jim zdravotní pojišťovny přispějí na nový vozík až 45 tisíc korun namísto dosavadních 21 tisíc korun.

Nově vozíčkáři získají také možnost zažádat o úhradu elektrického vozíku na ven a mechanického na doma. Zatímco na druhý vozík se nyní nepřispívá vůbec, od prosince na něj pojišťovna přispěje až dvacet tisíc korun.

O patnáct procent – z aktuálních pětasedmdesáti na devadesát – se zvýší také příspěvek na elektropohon k mechanickému vozíku.

A poslední novinkou v této oblasti je možnost čerpat také příspěvek na opravu vozíku, a to od začátku října.

Pomůcky pro pacienty s poruchou sluchu

Další skupinou, které zdravotní pojišťovny od prosince přilepší, jsou lidé s vadou sluchu, zejména děti. Vyšší příspěvek získají na sluchadla na kostní i vzdušné vedení. V prvním případě stoupne úhrada na dvojnásobek (na 10 500 korun za jedno sluchadlo), ve druhém případě se příspěvek zvýší až na 8686 korun za jeden kus. Vyšších úhrad se ale dočkají i dospělí – na sluchadla pro vzdušné vedení jim pojišťovny přispějí až 7000 korun.

Novinkou je také úhrada řečového procesoru jednou za sedm let, dosud na něj pojišťovny přispívaly jedenkrát za deset let. Nově lze přispívat také na binaurální sluchové korekce pro dospělé – předepsat lze dva kusy za pět let, pojišťovna přitom přispěje až 6087 korun za kus. Příspěvek na tento typ sluchadla půjde čerpat od prvního října.

Víc peněz pro diabetiky

Značných úprav se dočkala také skupina pomůcek určených pro pacienty s diabetem (a jinými metabolickými poruchami). U několika příspěvků došlo ke snížení úhrad, na větší část ovšem pojišťovny přispějí víc nebo je úhrada v zákoně zakotvena nově.

Od prosince musí cukrovkáři počítat se sníženým příspěvkem na glukometr pro stanovení glukózy – nově na něj od pojišťovny dostanou jednou za šest let pětistovku, namísto aktuálních 1000 korun jedenkrát za deset let. Připlatí si také za diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve – pojišťovny nově budou přispívat částkou šest korun na jeden kus namísto osmi korun za kus. Naopak vyšší je počet hrazených jehel k inzulínovým perům – z 200 kusů na 500 kusů za rok, nebo infuzních setů s teflonovou jehlou z aktuálních 120 na 130 kusů za rok.

Řada pomůcek je od prvního října hrazena nově. Konkrétně:

Náplasťové inzulínové pumpy : 82 000 korun první rok a další tři roky úhrada 75 000 korun

: 82 000 korun první rok a další tři roky úhrada 75 000 korun Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením : nárok na tisíc korun za šest let

: nárok na tisíc korun za šest let Infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím): dva kusy za rok hrazené ve výši 100 %

(s veškerým příslušenstvím): dva kusy za rok hrazené ve výši 100 % Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy

Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy

Zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv

pro kontinuální intravenózní podávání léčiv Infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv

pro subkutánní aplikaci léčiv Infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva

pro kontinuální intravenózní podávání léčiva Injekční jehly pro přípravu infuzního roztoku

pro přípravu infuzního roztoku Stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze

Pomůcky na inkontinenci

Podobně jsou na tom lidé trpící inkontinencí. Od prvního prosince musí počítat s vyššími doplatky na prostředky pro lehce a středně (I. a II. stupeň) inkontinentní pacienty. V prvním stupni se bude od prvního kusu doplácet patnáct procent, v druhém stupni pět procent od prvního kusu.

Nově (od října) pojišťovny naopak hradí intravaginální tampóny a anální dilatany. Od prosince navíc pojišťovny přispějí víc při pořízení sterilních potahovaných katétrů – nově se bude hradit 210 kusů za měsíc místo současných 150 kusů. Pacientům, kteří využívají proplachový systém, může lékař předepsat až patnáct kusů za měsíc namísto aktuálních dvaceti kusů za čtvrtletí.

Respirační a inhalační pomůcky a léčba ran

Prvního prosince stoupnou také úhrady, případně počty proplácených kusů, ve skupině respiračních a inhalačních pomůcek:

Inhalátory : dříve pojišťovny hradily jednou za pět let kompresorové a ultrazvukové inhalátory v maximální hodnotě 4500 korun. Nyní hradí nízko výkonný inhalátor (jeden kus za pět let) ve výši, 3044 korun. Pacientům s cystickou fibrózou přispějí pojišťovny na vysoce výkonné inhalátory v hodnotě 6000 korun za kus do dvou let včetně a 21 217 korun za kus od tří let věku.

: dříve pojišťovny hradily jednou za pět let kompresorové a ultrazvukové inhalátory v maximální hodnotě 4500 korun. Nyní hradí nízko výkonný inhalátor (jeden kus za pět let) ve výši, 3044 korun. Pacientům s cystickou fibrózou přispějí pojišťovny na vysoce výkonné inhalátory v hodnotě 6000 korun za kus do dvou let včetně a 21 217 korun za kus od tří let věku. Příslušenství k přístrojům CPAP a BiPAP : nově dělá úhrada 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry)

: nově dělá úhrada 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry) Příslušenství k odsávačce – odsávací cévky : nyní hrazeno 150 kusů za rok, nově bude hrazeno 400 kusů za rok

: nyní hrazeno 150 kusů za rok, nově bude hrazeno 400 kusů za rok Mechanický insuflátor/exsuflátor (kašlací asistent): aktuálně jej VZP ze zákona hradí pětasedmdesáti procenty, nově je v legislativě zakotvena úhrada formou denního pronájmu ve výši 100 procent

O 1500 korun se naopak sníží příspěvek na elektrickou i mechanickou odsávačku, v praxi tedy ze čtyř tisíc na 2500 korun.

Vyšší úhrady budou také v kategorii krycích zdravotnických pomůcek. Ty slouží k léčbě ran, většinou je revizní lékaři pacientům schvalují po uplynutí šesti měsíců léčby. Konkrétně: pasty a zásypy, amorfní hydrogelové krytí, alginátové krytí, filmové obvazy ve spreji, čistící roztoky a gely, krytí obsahující hyaluronan, nanokrystalické stříbro a krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií.

Pomůcku předepíše lékař

Obecně platí, že o zdravotnické pomůcky nežádají přímo pojištěnci. Předepisuje jim je lékař takzvaně na poukaz. Na typu pomůcky také závisí, zda ji může předepsat praktický lékař, nebo je potřeba návštěva specialisty. V některých případech podléhá indikace a úhrada dané pomůcky také schválení revizního lékaře. Konkrétní seznam pomůcek včetně jejich indikace najdete v příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění.