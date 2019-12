Nejlepší termínovaný vklad zvyšuje úroky. S pár tisíci ale jděte jinam

Co se děje

Termínované vklady pod značkou Clear Deal od J&T Banky jdou proti trendu na trhu a ještě o trochu zvyšují úroky.

Od začátku tohoto týdne stoupla sazba jednoletého vkladu z 1,8 na 1,9 %, dvouletého z 2,1 na 2,3 %, tříletého z 2,2 na 2,4 %, čtyřletého z 2,3 na 2,5 %, pětiletého z 2,6 na 2,8 % a desetiletého z 2,8 na 3 %.

Beze změny zůstaly úroky u nejkratších vkladů: tříměsíční nabízí 0,5 %, šestiměsíční 0,6 % a devítiměsíční 0,9 %.

J&T Banka se zaměřuje na bohatší klienty, minimální vklad na spoření je půl milionu korun (případně stačí 100 tisíc, pokud už má klient aspoň 500 tisíc na dalších produktech Clear Deal).

Zájemci s nižšími úsporami najdou nejlepší nabídku u jednoletého termínovaného vkladu v Expobank (1,75 %), Sberbank (1,55 %) a Equa (1,5 %). U pětileté varianty dávají Equa a Expobank shodně 2 %, stejně jako Creditas (ve variantě s připsáním úroku až na konci období). Právě Banka Creditas, která u spoření dlouhodobě nabízí jedny z nejvyšších sazeb, od prosince snížila úroky u termínovaných vkladů zhruba o 0,2 až 0,4 procentního bodu oproti dřívějšku.

Ještě víc nabízejí družstevní záložny Ney a Artesa. U takzvaných kampeliček však musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát zároveň do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není – na rozdíl od zbylých devíti desetin – zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Kdo hledá nekomplikovaný a zcela bezpečný produkt, měl by tedy zůstat u bank.

Nejlepší termínované vklady: 100 000 Kč na jeden rok Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 1,80 % 101 530 Kč Expobank 1,75 % 101 487 Kč Artesa, spořitelní družstvo 1,60 % 101 360 Kč Sberbank 1,55 % 101 318 Kč Equa bank 1,50 % 101 275 Kč U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

Nejlepší termínované vklady: 500 000 Kč na jeden rok Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 1,90 % 508 075 Kč Ney spořitelní družstvo 1,80 % 507 650 Kč Expobank 1,75 % 507 438 Kč Artesa, spořitelní družstvo 1,60 % 506 800 Kč Sberbank 1,55 % 506 587 Kč U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

Nejlepší termínované vklady: 100 000 Kč na pět let Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,80 % 111 900 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,50 % 110 625 Kč Equa bank 2,00 % 108 794 Kč Banka Creditas 2,00 % 108 500 Kč Expobank 2,00 % 108 500 Kč U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

Nejlepší termínované vklady: 500 000 Kč na pět let Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 2,80 % 562 400 Kč Ney spořitelní družstvo 2,80 % 559 500 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,50 % 553 125 Kč Equa bank 2,00 % 543 970 Kč Banka Creditas 2,00 % 542 500 Kč Expobank 2,00 % 542 500 Kč U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

Výhodnější alternativou k termínovaným vkladům může být protiinflační varianta státního Dluhopisu Republiky. Garantuje, že každý rok nejenom vyrovná inflaci, ale ještě přidá 0,5 % navrch. Pro nejbližší rok by tedy podle odhadů měl vynést v součtu přinejmenším tři procenta, spíš víc.

Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, lze se ho bez ztráty výnosu zbavit už po roce (například u aktuální emise, kterou vydá 2. ledna 2020, o něj můžete v dalších letech žádat přibližně od 9. října do 8. listopadu s tím, že předčasné splacení proběhne vždycky k 2. lednu následujícího roku).

Kdybyste ale protiinflačních dluhopisů ze stejné emise měli víc jak 500 tisíc kusů (jeden kus se prodává za korunu), můžete si v jednom roce nechat předčasně splatit bez omezení maximálně 500 tisíc, z částky převyšující tuto hranici pak jenom polovinu (a zbytek zase až za rok).

J&T Banka od prosince zvýšila také úrokové sazby u vkladů s výpovědní lhůtou. Ty jsou alternativou ke spořicím účtům, které ve své nabídce nemá. Při jednodenní výpovědní lhůtě stoupla sazba z 1,2 na 1,4 %, při měsíční (33denní) z 1,3 na 1,5 % a při tříměsíční z 1,4 na 1,6 %.

Nejvyšší úrok u spořicích účtů, navíc s nulovou výpovědní lhůtou, nabízí Moneta Money Bank, ovšem pouze na účty založené – zjednodušeně řečeno – během letošních prázdnin. Úročení dvěma procenty skončí na přelomu roku, od 1. ledna klesne 1,5 %. U nově založených účtů v Monetě dosáhnete jenom na 1,2 %.

Nejvyšší úrok na nově založeném spořicím účtu bez složitějších podmínek teď nabízí Banka Creditas s 1,8 %, také ona ho však garantuje jenom do konce roku a zatím není jasné, jak ho pak změní (pravděpodobně sníží). Wüstenrot slibuje úrok 1,7 % s garancí, že ho dvanáct měsíců od založení nesníží. Oba účty lze využívat bez stropu na výši vkladu.

Na konec ještě vysvětlení pro laiky: Výhodou spořicího účtu je, že na něj můžete peníze kdykoliv přidávat a hlavně je kdykoliv (i po částech) vybírat. Banka u nich ale v zásadě může kdykoliv v průběhu spoření změnit úrokovou sazbu – jak směrem nahoru, tak dolů. Naopak u termínovaného vkladu garantuje původně sjednaný úrok po celou dobu spoření, uložené peníze si ale většinou nemůžete jednoduše vybrat předčasně – jinak přijdete nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy.