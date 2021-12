Asociace stavebních spořitelen má nové vedení

Prezidium Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) zvolilo novým předsedou Libora Vošického, který šéfuje Stavební spořitelně České spořitelny a dosud v asociaci působil jako 1. místopředseda. Na pozici střídá Pavla Jiráka, člena představenstva Modré pyramidy a šéfa Evropského sdružení stavebních spořitelen.

„Zvolení do funkce předsedy AČSS si velice vážím a věřím, že naše profesní organizace bude i nadále silným partnerem pro potřebný dialog mezi státem a stavebními spořitelnami, který ještě více přispěje k rozvoji stavebního spoření a financování lepšího a dostupnějšího bydlení pro širokou veřejnost,“ uvádí nový asociační šéf.

Vošický (52 let) vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Prakticky celou kariéru strávil v bankovním sektoru. Nejprve působil v Commerzbank a Citibank. Do České spořitelny nastoupil v roce 2006. Zde prošel několika manažerskými pozicemi v oblasti finančních trhů a do roku 2018 stál v čele útvaru Finanční trhy a Finanční instituce. Od roku 2019 je předsedou představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Do funkce 1. místopředsedy byl nově zvolen Michael Pupala, předseda představenstva a generální ředitel Modré pyramidy.

