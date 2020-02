Co letos čeká stavební spoření

Před rokem jsme všichni očekávali, že úrokové sazby úvěrů na bydlení pozvolna porostou. Všechny makroekonomické údaje tomu hrály do karet, sazby ČNB mírně rostly, stejně tak i inflace a ceny nemovitostí. Výsledek? Úrokové sazby hypoték se vydaly přesně opačným směrem, jedenáct měsíců v řadě klesaly. Z hodnot na úrovni tří procent jsme se dostali někam k 2,3 procenta.

Přestože hned na začátku letošního roku vidíme první vlaštovky růstu sazeb, všichni jsou v prognózách dalších vývoje po loňské zkušenosti opatrnější. Ano, sazby by měly pozvolna růst, ale když si vyhledáte články z loňského roku, tak uvidíte stejné komentáře.

Tomáš Kořínek Vystudoval ekonomii a management na ČVUT v Praze. Od března 2018 je v čele Českomoravské stavební spořitelny. Ve skupině ČSOB působí už od roku 2009, od května 2010 šéfoval útvaru řízení rizik a od roku 2015 byl členem představenstva ČSOB odpovědným za řízení rizik skupiny. Dříve působil v seniorských manažerských funkcích na českém finančním trhu. Loňský rozhovor s šéfem ČMSS: Bankám nedáme nic zadarmo

Co lze za této situace čekat od stavebních spořitelen? Stavebnímu spoření se dlouhodobě nejvíce daří, když jdou úrokové sazby pozvolna nahoru. Své úvěry totiž financují výhradně z klientských vkladů, jsou tak prakticky nezávislé na externích tržních vlivech. A v okamžiku rostoucích sazeb mohou nabídnout lepší úrokové sazby než hypotéky. Nakrátko (bohužel pro nás) se to projevilo už v části roku 2018. Stavební spořitelny toho dokázaly využít a dosáhly historicky nejlepšího úvěrového roku. Pak se ale opět vítr obrátil.

Stabilní stavebko

Co tedy čekat o našeho segmentu nyní? Nadále zůstane silná pozice stavebních spořitelen v rekonstrukcích. Ani loni, kdy celkový zájem o úvěry na bydlení klesl, potřeba vylepšovat své byty a domy nepolevila, úvěry na rekonstrukce vzrostly o cca čtyři procenta.

Z našich průzkumů vidíme, že český bytový fond zůstává nadále poměrně zastaralý a polovina domácností plánuje v nejbližších letech rekonstrukci svého bydlení. Kvůli vysokým cenám nových nemovitostí lze přitom očekávat, že zájem o starší byty a jejich rekonstrukce bude nadále velmi vysoký.

Jsem přesvědčený o tom, že bez ohledu na vývoj úrokových sazeb čeká stavební spořitelny dobrý rok. Počítáme s tím, že po loňském poklesu letos zájem o úvěry zase poroste, na konci roku bychom měli být zhruba o pět procent výše než loni. Stejně tak se nám bude dařit i v uzavírání stavebního spoření. Loňský rok byl v tomto ohledu pro spořitelny nejlepší za posledních pět let, uzavřely téměř 550 tisíc nových smluv.

Letos by to mohlo být ještě o trochu lepší. Stavebko je dlouhodobě jediným zabezpečeným produktem, který pravidelně poráží inflaci. V součtu s různými akcemi a státní podporou může jeho výnos přesáhnout čtyři procenta ročně. Klienti to vědí, proto se ke stavebku v posledních letech ve velkém vracejí.

Předražené nemovitosti

Velkým tématem i pro letošek zůstávají ceny nemovitostí. Česká ekonomika zůstane podle všeho i v roce 2020 v dobré kondici. Zájem o úvěry dnes ale výrazně ovlivňují i ceny nemovitostí, které v posledních pěti letech v České republice rostly téměř nejrychleji v celé Evropě.

Věřím, že růst cen nemovitostí by měl v průměru zpomalit a neměl by být rychlejší než růst mezd. Ceny v lukrativních lokalitách sice nadále porostou, na druhou stranu už vidím na trhu i celou řadu nemovitostí, které za současnou cenu nejsou prodejné. Ceny bytů a domů by se tak měly postupně stabilizovat.

Pokud mám tedy očekávaný vývoj letoška shrnout do jedné věty, bylo by to: stabilizace cen, pozvolný růst úrokových sazeb a rostoucí zájem o úvěry na bydlení. Ale loňská zkušenost velí, že papír unese jakékoli prognózy a skutečnost může být úplně jiná.