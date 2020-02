Nový král mezi spořicími účty. Úrok zvyšuje čtvrtá banka

Spořicí účty mají nového krále. Trinity Bank se bude dělit o trůn s ING Bank – záleží na tom, jak vysokou částku si budete chtít uložit. A možná taky na jak dlouho.

Trinity od 12. února nabízí úrok 1,88 % na vklady do jednoho milionu korun. Kdo do banky uloží víc, získá na celý vklad úrok 2,08 % p.a.

Spořicí účet se zmíněnými úroky si mohou založit a získat bez dalších podmínek jak noví, tak stávající klienti. Trinity ji omezila na prvních 10 tisíc nově zřízených účtů.

Trinity původně plánovala, že do 15. května udrží úrok 1,58 % pro všechny spořicí účty založené od poloviny loňského května. Pro dřívější platí 1,38 %.

Trinity je čtvrtou bankou, která úroky na spoření zvedla poté, co ve čtvrtek Česká národní banka překvapivě zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 2,25 procenta. Na konci minulého týdne to postupně oznámily Air Bank, Česká spořitelna a Equa bank.

Air Bank od 12. února zvýší úrok na spořicím účtu z 1,3 na 1,5 procenta. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou v měsíci. Další podmínky se nemění: Vyšší úrok banka připisuje na vklady do 250 tisíc korun. Případnou částku nad 250 tisíc banka úročí 0,4 %. Kdo nesplní podmínku pěti plateb, dostane se v daném měsíci s úrokem na nulu.

V České spořitelně úrok stoupne z dosavadních 0,2 na 1 %. Zájemci si ale musí počkat až do začátku dubna. Vyšší úrok pak budou moct využít klienti, kteří mají služby Moje zdravé finance, Erste Premier a Erste Private Banking.

Vyšší sazba v České spořitelně platí jenom pro vklady do 200 tisíc (u služby Premier do jednoho milionu), pro část nad tento limit klesne na 0,01 %. Když klient ze spořicího účtu vybere jakoukoliv částku, nepřipíše mu spořitelna za daný kalendářní měsíc vůbec žádný úrok. Řada konkurentů tak dál nabízí nejenom vyšší úrok, ale i mírnější podmínky.

Equa bank zvýší od 12. února úrokovou sazbu na spořicím účtu Hit na maximálně 1,6 % ze současných 1,3 %. Takto vysoký úrok lze získat na vklady do 300 tisíc korun, případná vyšší část vkladu je úročena 0,2 %.

Základní úrok na Hitu zůstává na 0,2 %, ale bonusová sazba se zvyšuje z 1,1 % na 1,4 %. Bonus získají klienti automaticky za tři platby kartou v měsíci nebo pokud hodnota jejich investic u Equa bank činí alespoň 50 tisíc korun. V součtu tak lze nově dosáhnout na zmíněný úrok 1,6 %.

Na nejvyšší úrok – dvě procenta ročně – momentálně láká nové klienty ING Bank. Garantuje ho na půl roku, poté sazba klesne na půl procenta – tedy na standardní úroveň, na níž ING Konto zůstává dlouhodobě. Obě sazby se navíc týkají jenom vkladů do 300 tisíc korun, nad tuhle hranici se úročí pouze 0,1 %. Na dvouprocentní úrok na půl roku mohou dosáhnout i dosavadní klienti, ovšem jenom u nových vkladů a s komplikovanějšími omezeními (podrobnosti jsme psali v samostatném článku).

Na „účet bez poplatků" už láká většina bank. Od začátku roku se k nim přidala Raiffeisenbank. A Equa, jejíž konto patřilo už doteď mezi nejlevnější, v únoru zruší poslední omezení.

ING Bank tak nabízí výhodnější úročení do částky zhruba 320 tisíc korun, pak výsledná sazba dál klesá pod 1,88 %. Nad hranici 320 tisíc korun tedy nabídne vyšší úrok Trinity, jejíž sazba 1,88 % je konstantní do milionu, nad milion pak dokonce celý vklad úročí 2,08 %.

Kdo dál patří k nejlepším? Sberbank nabízí 1,7 % pro vklady od jednoho do tří milionů, nad tři miliony dokonce 1,75 %. Zmíněné úroky se vztahují vždycky na celou výši vkladu, protože banka zrušila komplikované pásmové úročení. Nemusíte u ní mít ani běžný účet. Jediným drobným háčkem je pětikorunový poplatek za odchozí platbu ze spořicího účtu do jiné banky. Vklady do 300 tisíc se úročí 1,38 %, vklady od 300 001 Kč do jednoho milionu 1,45 %.

Stejný úrok jako Equa, tedy 1,6 %, garantuje přinejmenším do konce pololetí i Banka Creditas – a to bez podmínek a bez omezení výše vkladu. Stejný úrok nabízí i běžný Neo účet od Expobank.

Úrok 1,5 % pak nabízejí Wüstenrot (bez omezení výše vkladu), Hello bank (pro vklady do 300 000 Kč, na případnou část převyšující tuhle hranici klesá sazba na nulu), Richee od Creditas (pro vklady do 300 000 Kč, pro část nad tuhle hranici pak 0,5 %) a zmíněná Air Bank. U starších účtů Wüstenrotu lze stále dosáhnout na 1,7 %.

Marketingovým akcím vévodí Moneta s 5 % u produktu nazvaného Pravidelné spoření. Má ale řadu omezení: Maximální zisk po zdanění je kolem 270 korun po dvanácti měsících. Po celý rok musíte spořit ne méně než 250 korun a ne více než 1000 korun měsíčně, zároveň si nesmíte vybrat ani korunu. Podmínkou je mít i běžný Tom účet od Monety a posílat si na něj měsíčně aspoň 7000 korun.

Kdo předem ví, že nebude část peněz po určitou dobu potřebovat, může vyzkoušet termínované vklady. Nejvýhodnější mezi bankami nabízejí J&T Banka (až od půl milionu korun), Expobank, Banka Creditas, Equa nebo Sberbank, záleží hlavně na délce vkladu a jeho výši. Zatím nejnovější přehled nejlepších termínovaných vkladů jsme přinesli tady.

Výhodnější alternativou je protiinflační varianta státního Dluhopisu Republiky. Garantuje, že každý rok vyrovná inflaci a přidá 0,5 % nad růst cen. Pro nejbližší rok by inflace podle odhadů ekonomů měla dosahovat nejméně 2,5 %, spíš se blížit třem procentům. Přestože jde oficiálně o šestiletý dluhopis, lze se ho bez ztráty výnosu zbavit už po roce.

Běžné účty ve většině bank nabízejí nulový úrok. Například v České spořitelně je to 0 až 0,01 %, v ČSOB 0 %, v Komerční bance 0 %. Při současné tříprocentní inflaci to znamená, že každých 10 000 uložených korun se za rok zmenší o 300 korun. Lepší úročení běžných účtů nabízejí Expobank (1,6 %), Richee (1,5 %) nebo Air Bank (1 %).