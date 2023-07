Česko sjednotí nabíjení. Už jen kabely USB-C, schválila vláda

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dnes na svém twitterovém účtu oznámil, že vláda schválila sjednocení nabíječek, respektive koncovek jejich kabelů. Nově se budou používat pouze kabely a zdířky typu USB-C.

„K novému telefonu už nebude nutné dodávat rovnou i nabíjecí zařízení. Lidé si ho tak pořídí jen v případě, kdy ho opravdu potřebují, a tím se sníží i elektronický odpad,“ píše ministr.

Rozhodnutí vlády vychází ze směrnice Evropské unie, podle které se od konce roku 2024 budou ve státech Unie prodávat jen telefony se zdířkou USB typu C. Směrnice vyšla v prosinci 2022 a nová pravidla mají platit od 28. prosince 2024. Aby měly státy Unie, potažm výrobci a obchodníci dva roky na přípravu.

Později se změna dotkne nejen telefonů, ale také zařízení, jako jsou tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka nebo kapesní herní konzole. Notebooků, které přijdou na řadu nejpozději, se to nakonec bude týkat od dubna 2026.

Cílem novinky je prý zvýšit komfort spotřebitelů a snížit zátěž životního prostředí spojenou s výrobou a likvidací nabíječek. V roce 2020 se v Unii prodalo přibližně 420 milionů telefonů a jiných přenosných elektronických zařízení. V průměru spotřebitelé vlastní zhruba tři nabíječky mobilních telefonů, z nichž pravidelně používají dvě. Evropská komise odhaduje, že nová pravidla omezí množství elektronického odpadu o téměř tisíc tun ročně.

Hlavním odpůrcem zákona je americká společnost Apple, která u svých telefonů využívá jinou technologii. Pokud by nezačala do stanového termínu nabízet přístroje, které lze nabít standardizovanou nabíječkou, nemohla by je v Evropské unii prodávat. To se ale s největší pravděpodobností nestane, zástupci firmy už dřív uvedli, že jim nezbyde nic jiného než se přizpůsobit. Nicméně podle všeho svoje zařízení setejně upraví tak, že půjdou používat jen s kabely USB-C, které vyrobí Apple.

